SpaceX voert succesvolle in-flight abort test met Crew Dragon-capsule uit

SpaceX heeft een succesvolle in-flight abort test uitgevoerd met zijn Crew Dragon-capsule. Daarbij werd gekeken of de capsule in noodgevallen veilig van de raket kan loskomen tijdens een lancering. SpaceX blies daarbij de Falcon 9-raket op.

Het bedrijf voerde de test zondagmiddag uit vanaf het lanceerplatform op Cape Canaveral. De Crew Dragon steeg op aan boord van SpaceX' eigen Falcon 9-raket. Na 84 seconden moest het reddingssysteem de capsule van de raket losmaken. Zulke testen worden gedaan om te zorgen dat de astronauten veilig blijven bij een noodgeval tijdens een vlucht. De raket had op moment van de ontsnapping een snelheid van Mach 2,2 en vloog op zo'n 19 kilometer hoogte. De Crew Dragon heeft acht motoren, de SuperDraco's, die tijdens de noodlanding ontsteken om de capsule van de raket los te maken. Na het loskomen van de capsule viel eerst de laadruimte van de capsule af, en kwam de Dragon-capsule aan twee parachutes terug op aarde. De capsule landde in de Atlantische Oceaan.

Tijdens de test waren er geen astronauten aan boord van de capsule. Wel had SpaceX twee mannequins aan boord gezet om te testen welke impact de reddingsmanoeuvre heeft op het menselijk lichaam. Opvallend was dat SpaceX de Falcon 9 daadwerkelijk liet ontploffen. Dat was weliswaar gepland, maar is niet altijd gebruikelijk tijdens een in-flight abort test. Het ging om een Falcon 9 Block 5-raket, die drie keer eerder de ruimte in is geweest. SpaceX en NASA gaan de resultaten van de test nog nader bestuderen, maar de test lijkt succesvol. "Het zag er goed uit", zei SpaceX-ingenieur John Insprucker tijdens een persconferentie na afloop. Elon Musk liet weten dat de eerste bemande vlucht met de capsule naar het ISS in de lente zou kunnen plaatsvinden.

Het ging om een test van de Crew Dragon-capsule. Dat is de versie van de bestaande vrachtcapsule van SpaceX waarmee in de toekomst ook astronauten worden gelanceerd. NASA geeft SpaceX, maar ook andere bedrijven zoals Boeing en Sierra Nevada Corp, geld om zo'n capsule te ontwerpen. Het programma loopt echter al lange tijd vertraging op. Bij SpaceX komt dat onder andere doordat een capsule van het bedrijf in april ontplofte tijdens een static fire-test op de grond. Ook de eerste vluchten van Boeing lopen vertraging op. De Starliner-capsule werd vorige maand voor het eerst gelanceerd op een testmissie. Dat ging echter fout toen de capsule in een verkeerde baan om de aarde kwam. Het gaat waarschijnlijk nog maanden duren voordat SpaceX en Boeing de eerste vluchten met astronauten kunnen uitvoeren. Tot die tijd is NASA aangewezen op Rusland voor vervoer naar het International Space Station.