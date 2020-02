Mislukte Starliner-missie had last van tweede 'bijna catastrofale' softwarefout

De NASA wil nog meer tests uitvoeren met Boeings Starliner-capsule dan aanvankelijk gepland. Tijdens de deels mislukte test van vorige maand blijkt er nog een andere grote softwarefout te hebben plaatsgevonden die tot 'een catastrofe had kunnen leiden'.

Dat zei de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie tijdens een persconferentie, waar onder andere Spacenews over schrijft. Tijdens de persconferentie beschreef een veiligheidspanel van NASA de fouten die er gemaakt waren, en de voortgang van het onderzoek daarnaar. NASA bracht vandaag zelf de eerste resultaten naar buiten van het onderzoek naar de eerste vlucht van Starliner. Die vlucht ging in december vorig jaar grotendeels mis toen de capsule in een verkeerde baan terecht kwam. Hoewel de capsule heelhuids terugkwam op aarde bereikte Starliner zijn bestemming van het International Space Station niet. Nu zeggen NASA en Boeing dat er nog een ander probleem was dat niet eerder bekend was. Het ging om een softwareprobleem in de Service Module Disposal Sequence, het proces waarbij de servicemodule van de capsule wordt afgestoten voor die weer terug naar aarde komt. Er zijn niet veel details bekend over de exacte aard van het probleem. Het veiligheidspanel maakte bekend dat de fout tijdens de testvlucht ontdekt werd door het grondteam. Die kon het ter plekke herstellen. "Als deze afwijking niet tijdens de vlucht hersteld was zou het tot onnodige ontsteking van de aandrijving en tot ongecontroleerde beweging tijdens het afstoten van de servicemodule hebben geleid", zei onderzoeker Paul Hill tijdens de persconferentie. "Dat had mogelijk tot een catastrofale fout in het ruimtevaartuig kunnen leiden".

Door de twee softwarefouten waardoor de missie bijna volledig faalde raad het veiligheidspanel van NASA aan een uitgebreider onderzoek te doen naar de capsule. Met name het verificatieproces van Boeing moet daarbij nader worden bekeken. Dat zou moeten gebeuren voordat NASA een formele flight readiness-review van de capsule doet, voordat daarmee een tweede testvlucht zonder astronauten plaatsvindt. Boeing gaf eerder al aan dat het 410 miljoen dollar opzij zet voor een tweede testvlucht. Het bedrijf hoopt dat die eind van februari kan plaatsvinden.