Een parachute klapt niet uit tijdens 'pad abort'-test van Starliner-capsule

Boeing heeft een succesvolle pad abort-test gedaan met een onbemenste Starliner-capsule. Tijdens de test werd het reddingssyssteem van het ruimtevaartuig geprobeerd. Daarbij klapte één parachute niet uit.

De test met de Starliner vond maandagmiddag plaats in Boeings eigen testgebied in White Sands, New Mexico. Daar steeg een capsule inclusief servicemodule, maar zonder astronauten op. Tijdens de test werd gekeken of het ontsnappingssysteem van de capsule goed werkt. Dat wordt geactiveerd als er tijdens de lancering iets misgaat met de raket. Het ontsnappingssysteem trekt de capsule dan los van de raket en brengt die in veiligheid. De test vond dit keer direct plaats vanaf de grond en niet vanaf een raket. Het is de bedoeling dat de capsule ook na zo'n lanceeronderbreking veilig kan landen.

De Starliner-capsule vloog tijdens de test 1300 meter de lucht in en landde zo'n twee kilometer van het lanceerplatform. In de korte vliegtijd behaalde het ruimteschip een snelheid van iets meer dan duizend kilometer per uur. Na negentien seconden werd het reddingssysteem ingezet, waarbij de capsule zo'n vijf seconden lang een versnelling van 5G kreeg te verwerken.

Tijdens de landing klapten twee van de drie parachutes uit. Dat kan een probleem worden voor het programma. De Starliner kan in principe een bemanning veilig laten landen met slechts één parachute, maar de NASA wil dat er minimaal twee uitklappen om de missie een succes te noemen. Wel landde de capsule rechtovereind zonder zichtbare problemen. Boeing gaat samen met de NASA in de komende dagen meer data verzamelen over de test.

Het was de eerste belangrijke vluchttest voor Boeings Starliner-capsule. Het bedrijf bouwt die onder het Commercial Crew Program van de NASA. Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf heeft bedrijven zoals Boeing, SpaceX en Sierra Nevada Corp. geld gegeven om een bemenste capsule te bouwen die astronauten naar het International Space Station kan brengen. Dat programma heeft al veel vertraging opgelopen. Aanvankelijk was het plan de eerste bemenste vluchten van Starliner nog dit jaar uit te voeren, maar dat wordt op z'n vroegst 2020. Ook de Crew Dragon van SpaceX doet zijn eerst bemenste vlucht pas in dat jaar. Het is nog niet bekend welke invloed de nieuwe test heeft op het schema. Daarvoor moet eerst meer informatie worden verzameld.