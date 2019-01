SpaceX voltooit static fire-test van Falcon 9-raket voor Crew Dragon-capsule

SpaceX heeft een static fire-test voltooit van de Falcon 9-raket die volgende maand de Crew Dragon-capsule naar het ISS moet brengen. De test vond plaats op het Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida.

SpaceX meldt dat de test is voltooid en dat er gemikt wordt op een eerste demonstratievlucht van de Crew Dragon in februari. Wanneer die precies zal plaatsvinden is nog onduidelijk, al meldt de website Spaceflight Now dat niet nader genoemde managers van de NASA en SpaceX hebben gezegd dat de eerste, onbemande testvlucht van de Crew Dragon niet voor 23 februari zal plaatsvinden.

Tijdens een static fire-test worden de motoren gedurende korte tijd ontstoken, zonder dat de raket van zijn plaats komt. Tijdens de test zijn de negen Merlin 1D-motoren ontstoken. SpaceX zegt dat de test succesvol is verlopen, maar Spaceflight Now meldt dat meerdere bronnen aangeven dat de testontstekingen te vroeg zijn gestopt.

Tijdens de eerste vlucht zal de capsule naar het International Space Station vliegen, waar het automatisch zal koppelen met het ruimtestation. Het is voor het eerst dat het bedrijf deze manoeuvre automatisch uitvoert; de vrachtvluchten die SpaceX al jaren naar het ISS onderneemt maken gebruik van capsules die door de robotarm van het ISS worden binnengehaald. De Crew Dragon zal na het koppelen terugkeren naar de aarde, waar de capsule in zee neerkomt.

Elon Musk zegt dat als de eerste testvlucht goed verloopt, dat de NASA nog deze zomer astronauten naar het ISS kan brengen met de Crew Dragon. De Crew Dragon is onderdeel van een miljardencontract dat deel uitmaakt van het Commercial Crew Program van de NASA. Dit programma zorgt ervoor dat de VS niet meer afhankelijk is van Russische Sojoez-vluchten om astronauten naar het ISS te brengen. Later dit jaar zal ook de CST-100 Starliner van Boeing richting het ISS gaan. Dit is een alternatieve capsule die ook geschikt is om astronauten van en naar het ISS te brengen en eveneens onderdeel is van het NASA-programma.