SpaceX Crew Dragon-capsule koppelt met succes automatisch aan het ISS

De Crew Dragon-capsule van SpaceX is om 11:51 Nederlandse tijd met succes automatisch gekoppeld aan het internationale ruimtestation ISS, boven de zee ten noorden van Nieuw-Zeeland. De capsule werd zaterdag om 08:49 de ruimte in gestuurd.

De testvlucht bestond uit het benaderen van het ISS, maar ook het testen van de retreat en hold-commando's, waarbij de capsule zelf zich terugtrekt van het ISS en afstand bewaart, respectievelijk. Daarna volgde het daadwerkelijke koppelen, bestaande uit een soft capture, waarbij een ring die met zes flexibele armen aan de Crew Dragon zit, koppelt met het ISS. Daarna kwam de hard capture, waarbij de armen van de Crew Dragon daadwerkelijk het ISS vastgrijpen, "als een soort pull-up", aldus de presentatoren van de livestream. Het slagen van de manoeuvres ging gepaard met luid gejuich op de achtergrond van de stream.

In de twee uur daarna worden de ruimtes waar de twee ISS-astronauten doorheen moeten, onder druk gezet. Daarna wordt gecontroleerd op lekken en dan wordt het luik geopend. De astronauten kunnen dan bij de dummy, genaamd Ripley, die in een SpaceX-ruimtepak gekleed is, en de 181 kilo vracht.

Het doel van de SpaceX Demonstration Mission 1 is om een nieuwe manier te ontwikkelen om astronauten en vracht van onze planeet naar het ISS te krijgen. Sinds 2011, toen de VS het Space Shuttle-programma stopzette, zijn de Russische Sojoez-capsules de enige manier om het ISS te bereiken. Er zijn meerdere redenen waarom dat niet ideaal is, waaronder redundancy en kosten.

Tweakers heeft een uitgebreid achtergrondverhaal geschreven over de missie en de achterliggende geschiedenis en motivaties.