Onbemande SpaceX Crew Dragon-capsule maakt succesvolle landing in zee

De Crew Dragon-capsule van SpaceX is met succes geland in de Atlantische Oceaan. De capsule met een pop aan boord kwam volgens planning om 14:45 uur aan, in de buurt van het schip dat de capsule zal bergen.

De landing van de Crew Dragon-capsule volgt na de succesvolle lancering afgelopen zaterdag en de koppling aan het internationale ruimtestation ISS een dag later. Vrijdagochtend om 8:31 uur Nederlandse tijd werd de capsule ontkoppeld en begon de reis terug naar aarde. Met behulp van parachutes landde de waterdichte capsule om 14:45 in de Atlantische Oceaan.

Op het moment van schrijven moet de capsule nog geborgen worden door het schip dat daarvoor klaar ligt, maar de NASA spreekt in een livestream al van een succes. Het is de eerste keer dat een Crew Dragon-capsule van SpaceX in zee is geland na een verblijf in de ruimte. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft al wel vergelijkbare landingen gemaakt met zijn Dragon-capsules die alleen voor vracht bedoeld zijn.

SpaceX en NASA gaan de data die is verzameld met de testvlucht analyseren en de eerstvolgende stap moet in juni volgen: een onbemande in-flight abort test. Daarbij wordt een Crew Dragon-capsule met een Falcon 9-raket gelanceerd. Vervolgens wordt er een situatie gesimuleerd waarin de missie wordt afgebroken en de capsule zich moet weglanceren van de raket. Daarbij worden de acht in de wand van de Crew Dragon geïntegreerde SuperDraco-motoren ontstoken, om bij een uiteindelijke officiële missie de bemanning in veiligheid te brengen. Tijdens de test moet de capsule weer in zee landen.

Als ook die test slaagt, kan er een bemande testvlucht plaatsvinden; deze staat vooralsnog gepland voor ergens in juli. Het uiteindelijke doel van de NASA is om iedere zes maanden een bemande shuttle naar het ISS te sturen om de bemanning van het ruimtestation af te wisselen. Daarbij zal de NASA ook de diensten van Boeing inroepen; dit bedrijf zal in april met een eigen, alternatieve capsule een testvlucht naar het ISS uitvoeren.