Crew Dragon-capsule van SpaceX explodeert bij test - update

SpaceX heeft bij het testen van de nieuwe Crew Dragon-capsule, waarmee astronauten vervoerd moeten worden, te maken gekregen met problemen. Uit beelden blijkt dat de capsule bij het testen is geëxplodeerd, met nog onbekende reden.

Een woordvoerder van SpaceX noemde het zelf een 'afwijking' in een statement dat aan Florida Today is vrijgegeven, maar gaf verder zelf geen details over de gebeurtenissen tijdens het testen van de Crew Dragon. Ten tijde van de problemen was er een static fire-test bezig om de motoren van de Crew Dragon-capsule te testen; daarbij ging het waarschijnlijk om het uitproberen van de Super Draco-motoren, die gebruikt kunnen worden in noodgevallen, bijvoorbeeld als de raket waar de Crew Dragon op wordt gelanceerd problemen vertoont na het opstijgen. Met de eigen motoren van de capsule moeten de astronauten zich in veiligheid kunnen brengen.

SpaceX heeft zaterdag een reeks aan tests uitgevoerd op zijn lanceerplatform in Florida. Daarbij gingen de meeste tests goed, maar tijdens de laatste test werden er dus afwijkingen geconstateerd. Het ruimtevaartbedrijf heeft partner NASA op de hoogte gesteld en er zal nader onderzoek worden uitgevoerd naar wat er precies is misgegaan.

Mogelijk hebben de problemen die tijdens de test aan het licht kwamen gevolgen voor de eerste keer dat er astronauten met de Crew Dragon worden gelanceerd. In de zomer moet de eerste testvlucht plaatsvinden, maar een langdurig onderzoek zou dit schema in de war kunnen schoppen. SpaceX weet hier zelf nog niets over te melden. SpaceX slaagde er eerder wel in om een onbemande Crew Dragon-capsule te lanceren en aan te meren aan het internationale ruimtestation.

Update 12:22 uur: Gebruiker LongBowNL wijst op een Twitter-bericht met beelden van de test, waaruit blijkt dat de Crew Dragon-capsule in feite is geëxplodeerd.