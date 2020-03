SpaceX wil in tweede helft van 2021 drie ruimtetoeristen naar ISS lanceren

SpaceX is van plan om in de tweede helft van volgend jaar drie private ruimtetoeristen naar het International Space Station te brengen. Daarvoor zal een Falcon 9-raket en de Crew Dragon-capsule worden ingezet. Die capsule is nog niet getest met mensen aan boord.

De 'toeristenvlucht', die geen wetenschappelijk doel dient, is onderdeel van een overeenkomst die SpaceX met het bedrijf Axiom Space heeft gesloten. De keuze voor de start-up uit Houston komt niet uit de lucht vallen; het bedrijf is begin dit jaar door de NASA gekozen om private modules voor ISS te bouwen. De modules moeten in de tweede helft van 2024 aan het ruimtestation worden gekoppeld.

De vlucht, die ergens in de tweede helft van 2021 moet plaatsvinden, wordt de eerste volledige private vlucht naar het ISS. Er gaat een professioneel door Axiom getrainde commandant mee naast drie private ruimtetoeristen. Zij zullen minstens acht dagen in het ruimtestation blijven. Axiom meldt niet hoeveel de drie toeristen voor hun ISS-retourtje betalen, maar waarschijnlijk zit het tarief per stoeltje rond de 55 miljoen dollar. Uiteindelijk wil Axiom meer van dit soort toeristenvluchten aanbieden.

SpaceX heeft meer plannen om geld te verdienen aan ruimtetoerisme. Zo maakte het bedrijf vorige maand bekend dat het een overeenkomst heeft gesloten met Space Adventures. Het plan is om eind 2021 of begin 2022 vier ruimtetoeristen in de Crew Dragon-capsule om de aarde te laten vliegen. Daarbij zullen ze twee of drie keer zo hoog vliegen als het ISS; het ruimtestation vliegt op ruim 400km.

De Crew Dragon is onderdeel van NASA's Commercial Crew Program. Het doel van dat programma is om niet meer afhankelijk te zijn van Rusland voor het bemande vervoer naar het ISS. Naast de Crew Dragon doet ook Boeing mee met zijn Starliner-capsule, en bouwt Sierra Nevada Corporation de Dreamchaser. SpaceX voerde in januari nog een geslaagde in-flight abort test uit, waarbij de capsule boven op een Falcon 9-raket zat en zichzelf weglanceerde van de draagraket. Dit is een belangrijke capaciteit om de veiligheid van de astronauten te waarborgen in het geval dat er iets mis zou gaan. De eerste testvlucht met mensen aan boord zou in april of mei kunnen plaatsvinden.