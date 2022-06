NASA en Axiom Space lanceren januari 2022 volledig private ruimtemissie naar ISS

NASA en Axiom Space hebben nieuwe details bekendgemaakt over de aanstaande AX-1-ruimtemissie. Het betreft de eerste volledig private ruimtemissie naar het International Space Station. De lancering staat gepland voor januari 2022.

Tijdens de missie worden vier astronauten van Axiom Space naar het ISS gebracht, schrijft NASA in een persbericht. De ruimtevlucht wordt eind januari vanaf het Kennedy Space Center in Florida gelanceerd. Axiom-ceo Michael Sufferdini meldt daarbij dat er een 'hoge mate van vertrouwen' in deze lanceringsperiode is. Axiom gebruikt een Crew Dragon-capsule van SpaceX om de vier astronauten naar het ISS te lanceren. Eenmaal aangekomen zullen de astronauten van Axiom acht dagen aan boord van het internationale ruimtestation doorbrengen.

Missieplanners van Axiom en NASA zullen de activiteiten van de astronauten binnen het ISS coördineren, die de crew in samenwerking met de overige bemanning van het ISS zullen uitvoeren. Het zou de eerste keer zijn dat een volledig private crew wordt gelanceerd naar het ruimtestation. De vlucht werd in 2020 al aangekondigd. Toen werd nog verwacht dat de ruimtemissie in de tweede helft van 2021 plaats zou vinden.

Vice president van Axiom en voormalig NASA-astronaut Michael López-Alegría wordt de commandant van de crew, maakte Axiom in januari al bekend. Amerikaanse investeerder Larry Connor moet als piloot functioneren, terwijl Canadese investeerder Mark Pathy en Eytan Stibbe, voormalig piloot van de Israëlische luchtmacht, als mission specialists moeten werken tijdens de missie. De piloten moeten nog evaluaties en trainingen ondergaan.

Het is niet bekend wat de vier inzittenden hebben betaald voor hun plek aan boord van de ruimtemissie. TechCrunch schrijft dat de ceo van Axiom 'niet zou discussiëren' met de eerder gerapporteerde bedragen van tientallen miljoenen. De Washington Post meldde in januari bijvoorbeeld dat de astronauten ieder 55 miljoen dollar betaald zouden hebben. Datzelfde bedrag kwam eerder al naar voren in een artikel van Space.com.

Axiom en NASA zouden verder ieder diensten en goederen van elkaar kopen, meldt de ruimtevaartorganisatie. Het is niet bekend welke bedragen hierbij gemoeid zijn. TechCrunch schrijft dat NASA zeker 1,69 miljoen dollar betaalt aan Axiom, onder andere voor het vervoeren van goederen naar het ISS.