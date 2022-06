Nederlandse filmmaker beticht Capcom van kopiëren Resident Evil-monsterontwerp

Een Nederlandse filmmaker claimt dat Capcom één van zijn monsters heeft gekopieerd voor Resident Evil Village. De Japanse gameontwikkelaar zou zonder toestemming het ontwerp van een monster uit zijn horrorfilm Frankenstein's Army gebruikt hebben.

Nederlandse filmregisseur Richard Raaphorst publiceerde een serie afbeeldingen op LinkedIn, waarin de respectievelijke monsters worden vergeleken. Let wel dat deze afbeeldingen als spoilers ervaren kunnen worden. "In 2013 regisseerde ik mijn film Frankenstein's Army", zo schrijft Raaphorst. "Het is een waanzinnige monsterfilm vol met mijn eigen monsterontwerpen, waarvan er één is gebruikt, volledig zonder toestemming of credits in de nieuwste Resident Evil-game."

Het gaat om een mensachtig monster uit Frankenstein's Army, die een vliegtuigpropeller als hoofd heeft. Er zou een soortgelijk monster ergens in de Resident Evil Village-game voorkomen, die eerder deze maand is verschenen. Een Twitter-gebruiker publiceerde daarnaast een lijst met afbeeldingen van andere Resident Evil Village-monsters die mogelijk geïnspireerd zouden kunnen zijn door monsters uit Frankenstein's Army.

Raaphorst laat aan Eurogamer weten dat hij geen compensatie verwacht voor het gebruik van zijn monster, aangezien de rechten van de film in handen zijn van het Amerikaanse MPI Media Group. Hij zal naar eigen zeggen geen juridische stappen nemen, maar wil wel graag credits krijgen in Resident Evil Village. Capcom heeft nog niet gereageerd op de claims. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij het bedrijf.