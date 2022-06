Spotify laat mobiele gebruikers podcasts vanaf specifiek tijdstip delen

Spotify voorziet zijn mobiele apps van een nieuwe functie waarmee gebruikers links naar een specifieke timestamp uit een podcast kunnen delen. De functie moet vanaf maandag wereldwijd worden uitgerold naar de iOS- en Android-apps van de streamingdienst.

Gebruikers kunnen de feature onder andere gebruiken om een specifiek fragment van een podcast te delen met vrienden, bijvoorbeeld wanneer de host van een podcast het over een interessant onderwerp heeft, schrijft Spotify op zijn website. Voorheen konden gebruikers alleen een url naar de hele podcastaflevering delen.

Gebruikers krijgen in het deelmenu van Spotify nu een optie te zien om een podcast vanaf een bepaald tijdstip te delen. Daarmee is de werking vergelijkbaar met het delen van YouTube-video's; dat videoplatform heeft al langer een vergelijkbare functie. Gebruikers kunnen de link vervolgens kopiëren, of direct delen via sociale media als WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter of Snapchat.

Verder maakt Spotify het mogelijk om muziek met de Canvas-functie te delen naar Snapchat. Met Canvas kunnen artiesten hun songpagina's tijdens het afspelen voorzien van korte geanimeerde beelden, die in een loop worden afgespeeld. Gebruikers konden dergelijke nummers met Canvas al langer delen via Instagram Stories.

Spotify lijkt zich de laatste tijd meer te richten op podcasts. Er gaan al langer geruchten rond dat Spotify betaalde abonnementen op podcasts zou gaan aanbieden, waarbij podcastmakers alle omzet zouden krijgen. Het platform stelde in februari al dat podcasts een belangrijke factor zijn voor de groei van het platform. Een kwart van de maandelijkse actieve Spotify-gebruikers zou naar een of meer podcasts luisteren.