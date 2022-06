Spotify voor Apple Watch krijgt ondersteuning voor offline downloads

De Apple Watch-app van Spotify krijgt ondersteuning om playlists, albums en podcasts voortaan offline te bewaren. Dat kondigt de streamingdienst aan in een persbericht. De functie wordt de komende weken uitgerold en is enkel beschikbaar voor Premium-abonnees.

Om audiobestanden offline te bewaren zal een gebruiker van de Spotify-app voor de Apple Watch het optiemenu moeten aanraken van een playlist, album of podcast. Dat staat te lezen in het persbericht van het bedrijf. Vervolgens dient hij of zij de optie ‘Download naar Apple Watch’ aan te duiden. Nadat de bestanden zijn gedownload verschijnt er groen pijltje naast de titel. De opgeslagen nummers zullen in 96 kbps worden gestreamd naar verbonden apparaten. Deze nieuwe functie zal ondersteund worden vanaf Apple Watch Series 3-horloges. WatchOS 6.0 is vereist in combinatie met een Spotify Premium-account.

Gebruikers van de Spotify-app voor de Apple Watch konden sinds november vorig jaar rechtstreeks audiobestanden streamen naar verbonden apparaten zonder dat er nog een verbinding nodig was met een iPhone.