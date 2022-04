Spotify rolt downloaden van nummers voor offline gebruik op Apple Watch uit

Spotify is begonnen met het uitrollen van een functie waarmee gebruikers muziek op hun Apple Watch offline kunnen beluisteren. Verschillende tweakers melden dat die functie breder beschikbaar is nadat het anderhalve maand geleden werd aangekondigd.

Op het Apple Watch-topic op GoT melden meerdere gebruikers dat ze de functie sinds woensdagavond binnen zien komen. De functie werkt nog niet voor alle gebruikers en lijkt dus geleidelijk te worden uitgerold onder gebruikers. De update zit in versie 8.6.40.1248 van Spotify voor de wearable. Volgens andere media krijgen gebruikers van over de hele wereld de feature, niet alleen in Europa maar ook in de VS en in Brazilië.

Gebruikers kunnen de nummers offline streamen in 96kbit/s. Er is minimaal een Apple Watch Series 3 of hoger nodig, met minimaal WatchOS 6.0. Ook moeten gebruikers een Spotify Premium-abonnement hebben.

Met de functie kunnen gebruikers nummers van Spotify downloaden naar hun Apple Watch voor offline gebruik. Veel gebruikers hopen al langer op die functie. Spotify kondigde in mei al aan dat de functie zou komen, maar gaf daar toen geen datum voor.