Spotify voor Wear OS ondersteunt binnenkort offline playback

Gebruikers van de Spotify-app voor Wear OS krijgen in de loop van de komende weken ondersteuning om playlists, albums en podcasts offline te bewaren en te beluisteren. Ook oudere smartwatches met Wear OS 2.0 krijgen deze functionaliteit.

Premium-gebruikers van Spotify krijgen de optie om zowel albums, playlists en podcasts te downloaden en offline te beluisteren. Gratis gebruikers zullen enkel podcasts kunnen downloaden om offline te beluisteren. In tegenstelling tot Googles nieuwe YouTube-app voor Wear OS 3, die eveneens offline playback ondersteunt, zal de nieuwe functie ook werken op smartwatches met Wear OS versie 2.0 en hoger.

Deze nieuwe functionaliteit zal beschikbaar worden in de loop van komende weken. Een exacte datum wordt niet vermeld. Begin vorige maand rolde Spotify dezelfde functie uit voor gebruikers van de app op de Apple Watch. Bij de Apple Watch kunnen Premium-gebruikers nummers offline streamen in 96Kbit/s, hoeveel Kbit/s Wear OS hanteert is nog niet duidelijk. De offlinefunctie wordt ondersteund op een Apple Watch Series 3 of hoger, met watchOS 6 of hoger.