Spotify neemt audioboekplatform Findaway over en wil meer audioboeken aanbieden

Spotify wil grotere stappen zetten op de markt voor luisterboeken en neemt daarom luisterboekenplatform Findaway over. Met de overname verwacht Spotify versneld zijn luisterboekenaanbod te kunnen vergroten. De bedrijven zeggen niet hoeveel Spotify betaalt.

Findaway is een platform dat auteurs van luisterboeken, uitgevers en consumenten bij elkaar brengt. Spotify wil het platform helpen met groeien, bijvoorbeeld op het gebied van personalisatie en discoverability. Er wordt nog niet direct gesproken over een integratie van Findaway en het luisterboekaanbod van dit bedrijf in Spotify.

Spotify zegt wel tegen The Verge met de overname versneld een luisterboekcatalogus op Spotify te willen krijgen en het voor meer mensen mogelijk maken om audioboeken te maken en te publiceren. De muziekstreamingdienst heeft al langer plannen om het audioaanbod te vergroten. Behalve op muziek zet het bedrijf de laatste jaren sterk in op podcasts; de eerste stappen op luisterboekvlak zijn ook al gezet.

Zo is het sinds begin dit jaar mogelijk om het eerste Harry Potter-boek en klassiekers zoals Frankenstein op het platform te beluisteren. Spotify verwacht begin volgend jaar meer luisterboeken aan te kunnen bieden via partners. Het bedrijf gaat onder meer samenwerken met Storytel om meer audioboeken aan de man te brengen. Ook zal Spotify geld verdienen via Findaway, in de vorm van een deel van de royalty's die het platform van auteurs krijgt.

Findaway is in 2005 opgericht en voorziet onder meer Apple, Google, Audible en Storytel van audioboeken. Het platform zegt 325.000 titels te hebben.