Spotify laat vanaf 15 september alle gebruikers betaalde podcast-abo's afsluiten

Alle gebruikers kunnen vanaf 15 september via Spotify's Anchor-podcastplatform betaalde abonnementen afsluiten op podcasts. Sinds dinsdag kunnen Amerikaanse gebruikers dit al. Vooralsnog kunnen ook alleen Amerikaanse podcasters de abonnementen inschakelen.

Met Podcast Subscriptions kunnen podcasters abonnementen introduceren waarmee betalende klanten extra podcasts kunnen beluisteren. Hierbij kunnen podcasters zelf een prijs aangeven, waarbij Anchor een bereik van twintig prijspunten geeft. Het goedkoopste abonnement is 49 dollarcent, het duurste is 150 dollar per maand. Anchor adviseert prijzen van 1, 5 of 10 dollar per maand. Europrijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Podcasters kunnen deze prijzen achteraf niet aanpassen.

De functie is sinds dinsdag beschikbaar voor alle podcasters in de Verenigde Staten. Alle Amerikaanse gebruikers kunnen nu ook een abonnement afsluiten op een podcast. Vanaf 15 september krijgen internationale gebruikers toegang tot de abonnementen. 'Kort daarna' krijgen podcasters wereldwijd de mogelijkheid om abonnementen toe te voegen aan podcasts. Makers kunnen zelf kiezen welke podcasts onder het abonnement vallen en kunnen dus nog steeds gratis podcasts aanbieden.

Podcasters krijgen tot 2023 alle opbrengsten, al gaan daar nog wel transactiekosten af. Na 2023 neemt Spotify vijf procent van de opbrengsten. Podcasters krijgen verder de mogelijkheid om een lijst van e-mailadressen te downloaden van abonnees die hier toestemming voor hebben gegeven. Zo zouden ze meer in contact kunnen komen met hun abonnees. De Anchor-podcasts zijn te beluisteren via Spotify of andere platforms.