Merknaam van marktleider podcasthosting Anchor verdwijnt en gaat op in Spotify

Anchor, marktleider op het gebied van podcasthosting, verdwijnt als merknaam en gaat op in moederbedrijf Spotify. Dat heeft het Zweedse muziekstreamingbedrijf bekendgemaakt. Anchor is al sinds 2019 in handen van Spotify.

De functies van Anchor komen beschikbaar in Spotify for Podcasters, zo zegt het bedrijf volgens Techcrunch. De integratie komt niet als een verrassing, want vlak voor de aankondiging kregen de apps van Anchor al een nieuwe naam.

Spotify nam Anchor in 2019 over. Sindsdien bestond de podcasthoster nog als aparte app en dienst, maar daar komt na vier jaar dus een einde aan. Anchor is marktleider op gebied van podcasthosting en concurreert onder meer met Podbean en Libsyn.

Daarnaast maakte Spotify bekend dat mensen die een podcast steunen via Patreon, ook afleveringen die alleen voor donateurs zijn kunnen gaan luisteren in de app. Daarvoor werken de twee bedrijven samen. De integratie werkt ook omgekeerd, waardoor luisteraars podcasters via Patreon rechtstreeks vanuit de app kunnen steunen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 09-03-2023 12:34 32

09-03-2023 • 12:34

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Reacties (32)

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Sando 9 maart 2023 14:20
Ik weiger nog steeds podcasts via Spotify te luisteren uit een soort poging tot idealisme. Podcasts horen gewoon vrij beschikbaar te zijn via RSS en via curation index APIs zoals deze.

RSS is bedacht door hacktivist Aaron Swartz (1984) en de fundering voor podcasten is gelegd door internet activist Tristan Louis. Vervolgens heeft Adam Curry met Podcasting 2.0 bedacht hoe je content creators kunt betalen tippen zonder tussenpersonen als Spotify, Google of Apple.

Swartz streed tot zijn dood voor de vrije beschikbaarheid van informatie. Wat overigens een interessant verhaal op zich is: Trailer (de volledige documentaire is zoals Swartz gewild zou hebben gratis beschikbaar op Archive.org)

Dus nee, ik heb gewoon de simpele gratis open source podcast player AntennaPod op mijn telefoon en daarmee kan ik ontelbaar podcasts luisteren. Behalve de podcasts die Spotify heeft opgekocht om luisteraars over te halen hun vendor lock-in ecosysteem te betreden, zoals Joe Rogan. Die kan ik niet meer luisteren. Jammer dan. Doei Joe.

[Reactie gewijzigd door Sando op 23 juli 2024 16:24]

brain75 @Sando9 maart 2023 14:42
Ik luister ook alles via Antennapod: heerlijk simpele app die precies doet wat hij moet doen.

Ben niet tegen betaalde podcasts. De betere podcasts kosten immers de nodige tijd aan voorbereiding en daar mag best wat tegenover staan. Het is aan de consument of daar brood mee te verdienen is.

Maar dan wel rechtstreeks de makers betalen via bv Patreon. Exclusief, zoals Rogan doet, voor Spotify is niet mijn ding. Je wil tenslotte die podcast luisteren zonder dat je behoefte kan hebben aan de andere diensten van Spotify. Het maakt het product onnodig duur en er is sprake van koppelverkoop.
herofruit @brain759 maart 2023 14:44
Podcasts, ook die van Rogan, zijn gratis en zonder advertenties via Spotify te beluisteren. Daar is geen betaald account voor nodig.

Dus van koppelverkoop is geen sprake, evenmin wordt de gebruiker op kosten gejaagd.
Sando @herofruit9 maart 2023 15:23
Podcasts, ook die van Rogan, zijn gratis en zonder advertenties via Spotify te beluisteren. Daar is geen betaald account voor nodig.
Maar het is niet vrij. Je moet een account aanmaken en je kan niet je eigen app gebruiken. En het is ook niet gratis. Je betaalt in natura, met je profiel, je telemetrie, je interesses, je luistergedrag, je ip-adressen en dus je globale locatie. Je brengt voor Spotify in kaart waar ze met welke content de meeste gebruikers kunnen aantrekken.

Bovendien zegt het artikel nu juist dat er een begin wordt gemaakt met podcasts die achter een paywall staan. Dan weet ik wel wat de volgende stap is: Podcasters verleiden om exclusief binnen het Spotify-ecosysteem bepaalde afleveringen achter een paywall te zetten.
Ayporos @Sando9 maart 2023 15:55
Hoewel ik het idee van vrije informatie snap en begrijp.. is het iets anders om een statische tekst pagina te hosten en vrij beschikbaar te stellen zonder ad-revenue of wat dan ook dan dat het is om een (audio en/of video) podcast beschikbaar te stellen.
Bandbreedte kost geld. Óok die podcast die jij via RSS binnenhengelt. De aanbieder van die data moet gewoon betalen voor het dataverbruik van die server(s) en CDNs die jou die feed voeden.

Als jij principieel vrij je podcast wilt aanbieden, dik prima toch? kan gewoon.. moet je alleen dus wel zelf die hosting kosten ophoesten van je eigen website. Ikzelf zou dat niet willen en gewoon mijn podcast als ik die had op Spotify pleuren.. maar ja, wie ben ik? :)

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 23 juli 2024 16:24]

Sando @Ayporos9 maart 2023 19:11
[Het is] iets anders om een statische tekst pagina te hosten [dan] om een (audio en/of video) podcast beschikbaar te stellen. Bandbreedte kost geld. Óok die podcast die jij via RSS binnenhengelt.
Niet echt. Het kost tegenwoordig bijna niets meer om een Raspberry Pi 4 in de meterkast te zetten. Bij Tweak glasvezel had ik een Gigabit (1000/1000 Mbit) voor €1,09 per dag. Dat iedereen steeds vraagt waarom je meer dan 50 Mbit uploadsnelheid zou willen hebben, daar kan ik ook niets aan doen. Waarschijnlijk hebben ze nog nooit nagedacht over het zelf hosten van een vlog of podcast buiten het ecosysteem van een multinational om.

Maar zelfs al zou je serverruimte willen huren om je bestanden op te hosten, dan nog hebben we het over €3 per maand voor 20 GB data en 20 TB bandbreedte. Daar kan je wel 5000 luisteraars mee zoet houden. En als je een beetje serieus wilt podcasten, dan noem je één sponsor en je hebt die kosten er zo weer uit.

Als je niet één sponsor wilt noemen, geen geld voor hosting hebt, én geen raspberry in de meterkast wilt zetten, dan zijn er veel diensten die je podcast gratis willen hosten, zoals Simplecast, Castos, Podbean, Spreaker, Buzzsprout, vast nog wel meer, eventueel met beperkingen zoals maximaal 3 maanden retentie. Maar tegen betaling regelen die diensten alles voor je, met onbeperkte retentie. Zo'n totaalplaatje kost uiteraard meer dan zelf je bestanden hosten, en zit je snel op het 3-voudige (€9 per maand).

Vroeger hadden/hostten overigens bijna alle ISPs, inclusief KPN, Ziggo, Tele2, Tweak, T-Mobile, UPC en XS4All enorme "nieuwsgroepen". Dat was ideaal geweest voor podcasts. Vroeger was dat normaal. Maar omdat nieuwsgroepen de laatste 10 jaar vrijwel exclusief gebruikt worden om terabytes en terabytes aan illegale content aan te bieden hebben steeds meer ISPs deze datacenters afgeschreven. Er is echter geen bandbreedte-armoede of zo. De hosting moet je tegenwoordig zelf in je meterkast regelen, maar de ISP heeft nog altijd zeeën van bandbreedte waar jij recht op hebt. De enige beperking is de Fair Use Policy. Als je podcast te populair is maar je wilt nog steeds niet betalen voor hosting, dan kan je het verdelen over meerdere internet-aansluitingen van andere vrijwilligers/idealisten op een IPFS podcast-index zoals deze.

[Reactie gewijzigd door Sando op 23 juli 2024 16:24]

Ayporos @Sando9 maart 2023 19:33
Dat zijn erg interessante dingen die je aankaart.
Een Raspberry Pi 4 (of soortgelijk microserver) zelf in je meterkast ploppen is uiteraard vooralsnog een stap te ver voor de gemiddelde persoon. Wellicht als het kant en klaar in een mooi plug-n-play doosje verkocht wordt bij de mediamarkt dan wel.. maar nog steeds denk ik dat de drempel lager is om een youtube kanaal te maken. Vooral zodat al je content in de cloud zit en niet afhankelijk is van mens eigen backup & data retentie strategie (of, waarschijnlijker, gebrek daarvan :+ ).
Je hebt het steeds over goedkope abonnementen, maar wat je goed moet beseffen is dat die lage prijzen en hoge bandbreedte gesubsidieerd worden door het feit dat het gros van de abonnees NIET elke maand hun gehele budget opmaken.. en dat was dus ook 'vroegah' zo toen je bij elke ISP een gratis website kreeg. Als iedereen dat wél zou doen dan zouden ze het niet kunnen betalen net zo min als een verzekeraar waar elke maand ál hun verzekerden een claim indienen van meer dan hun maandelijkse premie...

Je hebt het ook over schalen van 5000 luisteraars.. joh da's leuk, maar dat is natuurlijk peanuts. Net zoals met alles in de wereld is Pareto hier van toepassing en is een relatief klein handje vol podcasters verantwoordelijk voor het absurde overgrote gross van alle luister uren. Ja, je kan kleinschalig je eigen podcast hosten en misschien via word-of-mouth enkele luisteraars verzamelen.. maar dat is gewoon niet schaalbaar net zo min als je eigen radiostation hosten vanuit je zolder.

Je zegt niet meer naar Joe Rogan te luisteren.. joh, je benoemt 's werelds grootste podcaster, en vind het dan raar dat hij op Spotify zit en niet gewoon een Pi in z'n meterkast heeft?.. Alsof hij het verkeerd heeft gedaan?.. serieus? :| Als jij als indie retro hipster purist alleen naar self-hosted RSS feed podcasts wilt luisteren met minder dan 5000 luisteraars dan kun je dat in der daad prima doen, en ik dank je voor het delen van al deze informatie voor anderen die dat wellicht ook interessant lijkt.. Maar om vervolgens Joe Rogan te benoemen alsof hij 'de dark side' betreden heeft is toch écht kort door de bocht. Ja hij is begonnen met een kleinschalige operatie op een eigen website.. maar (mijns inziens) logischerwijs is hij naar grotere commerciële platformen uitgeweken toen de populariteit toenam.
Dit kan je jammer vinden, en ik vind de Joe Rogan podcast dik prima te beluisteren.. maar ik weet zeker dat er 1000'en soortgelijke podcasts te vinden zijn in een schaal en met een productie setup die wél overeenkomt met jou wensen. Punt is natuurlijk wel met die podcasts dat ze wat moeilijker te vinden zijn. :9

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 23 juli 2024 16:24]

Sando @Ayporos10 maart 2023 02:41
een stap te ver voor de gemiddelde persoon. Wellicht als het kant en klaar in een mooi plug-n-play doosje verkocht wordt bij de mediamarkt dan wel.
Geinig dat je het zegt. Een vriend van me had een jaar of 10 geleden gewoon een USB-stick in zijn router (van Asus geloof ik) met daarop een .xml bestand (de RSS-feed) en wat audiobestanden als bs-podcast voor de groep. Voor een nieuwe aflevering stopte hij die stick in de laptop, even xml aanpassen, bestandje kopiëren, en weer in de router. Via die router kon hij dat gewoon op zijn IP-adres poort 80 hosten. Dat zat gewoon ingebakken zover ik weet.
schalen van 5000 luisteraars.. joh da's leuk, maar dat is natuurlijk peanuts.
Als je ook maar in de buurt van de 5000 luisteraars komt, dan kan je met één ad of sponsor ruimschoots dedicated hosting betalen. Voor grotere podcasts is hosting helemaal geen probleem. De context waarin ik reageer is jouw bericht:
Ikzelf zou [die hosting kosten niet] willen [ophoesten] en gewoon mijn podcast als ik die had op Spotify pleuren.. maar ja, wie ben ik? :)
Ik weet niet of je in deze hypothese meteen met 5000 luisteraars begint, maar waarschijnlijk zijn tegen die tijd de kosten van RSS-hosting peanuts.
wat je goed moet beseffen is dat die lage prijzen en hoge bandbreedte gesubsidieerd worden door het feit dat het gros van de abonnees NIET elke maand hun gehele budget opmaken.. en dat was dus ook 'vroegah' zo toen je bij elke ISP een gratis website kreeg.
Wat je goed moet beseffen is dat het gros van de abonnees geen behoefte heeft om een eigen podcast te beginnen, en dat 'vroegah' helemaal niemand podcasts in een gesloten ecosysteem van bijvoorbeeld Spotify had staan. Het was toen al geen probleem dat alles vrij beschikbaar was, en tegenwoordig is bandbreedte alleen maar goedkoper geworden. Joe Rogan zat ook gewoon op RSS, vrij beschikbaar met elke Podcast app, en toen verdiende hij door sponsoring ook al bakken met geld.
joh, je benoemt 's werelds grootste podcaster, en vind het dan raar dat hij op Spotify zit en niet gewoon een Pi in z'n meterkast heeft?.. Alsof hij het verkeerd heeft gedaan?.. serieus? :|
Je legt me een valse narratief in de mond door drie losse punten aan elkaar te praten, namelijk 1: wat is er mis met het ecosysteem van Spotify (Swartz, Louis en Curry); 2: wat doet Spotify om mensen toch te lokken (Rogan); en 3: hoe kan een amateur zoals jij gratis een podcast hosten (Pi).
Als jij als indie retro hipster purist alleen naar self-hosted RSS feed podcasts wilt luisteren met minder dan 5000 luisteraars dan kun je dat in der daad prima doen (...) ik weet zeker dat er 1000'en soortgelijke podcasts te vinden zijn in een schaal en met een productie setup die wél overeenkomt met jou wensen.
Hoe kom je er bij dat ik daar interesse in zou hebben? Ik luister Lex Fridman, The Daily, Hardcore History, podcasts van BNR, geen enkel probleem. Bijna alle grote podcasts zijn van origine vrij beschikbaar en worden via RSS aangeboden. De reden dat Joe Rogan naar Spotify ging is niet omdat hij problemen had met hosting of bandbreedte, maar omdat hem voor 100 miljoen dollar een exclusiviteitsdeal is aangeboden. Dat betekent dat Spotify verwacht op den duur voor méér dan 100 miljoen terug te verdienen. Joe doet niks verkeerd, behalve dat hij altijd erg controversieel, tegen gatekeepers (als Spotify) en tegen censuur door gatekeepers was, maar nu afleveringen weghaalt en steeds excuses aanbiedt, dus dit het schoolvoorbeeld is van een sell-out:
"Selling out" [is] the compromising of a person's integrity, morality, authenticity, or principles [for] personal gain, such as money
Die ad hominem is niet nodig joh. Ik laat het verder hierbij.

[Reactie gewijzigd door Sando op 23 juli 2024 16:24]

markoverklift @Ayporos9 maart 2023 23:26
Dus snap je het niet. Dan hadden ze Anchor niet over moeten nemen.
markoverklift @Sando9 maart 2023 23:25
Amen, brother! Podcasts horen onafhankelijk luisterbaar te zijn. Geen probleem dat je ze via een Apple, Spotify, Google, oid app kan beluisteren, maar wel als je daarvoor kiest. Die keuze is 100% de leidraad.
headout @markoverklift10 maart 2023 10:11
Dubbel amen. Betalen voor content is geen issue (ik betaal aan 3 podcasts momenteel), maar verplicht het ecosysteem van Spotify of het Deense Podimo ingedrukt worden: nee. Dat is niet alleen maar idealisme, maar ik wil de podcast app kunnen gebruiken die past bij mijn luistergemak. (In mijn geval Overcast overigens).
Q @Sando9 maart 2023 14:42
Podcasting 2.0 is crypto en dat heeft in mijn ogen geen toekomst (disclosure: ik ben tegen crypto). Dat is echter geen probleem. Veel podcasts hebben een Patreon of ander subscription model en dat bevalt mij uitstekend.

Ik snap dat Patreon zo een “single-point-of-failure” slash afhankelijkheid wordt, die hun invloed kan gaan misbruiken of gate-keepen.

Verder ben ik het eens met Redandro en ik zal ook nooit podcasts luisteren via spotify.

[Reactie gewijzigd door Q op 23 juli 2024 16:24]

Get!em @Sando9 maart 2023 16:33
De andere wijze waarop (audio) podcasts helaas ook ten onder gaan aan de grotere platformen: podcast makers worden gedwongen om de volledige versie van hun podcast op de betaalde platformen te zetten en slechts een samenvatting of een verkorte versie op de opensource Podcast RSS.

Veel artiesten zijn daar mee akkoord gegaan en streamen daardoor steeds minder in de RSS beschikbare podcasts en verwijzen ook actief in hun opensource podcast naar de betaalde platformen. Voor de artiesten zelf is dat op korte termijn natuurlijk ook voordelig, als ze bij die platformen wel revenue ontvangen, maar op langere termijn verwacht ik dat er weer minder artiesten via de podcasts ontdekt worden. Ik heb in iedergeval een heel aantal artiesten/dj's ontdekt via open podcasts en sponsor hen weer via Concerten, aankopen etc en zal dat via Spotify of andere platformen niet doen, gezien ik die abonnementen dus ook niet heb.
engessa @Sando9 maart 2023 18:41
https://spotify.link/2bjM4ua71xb 😉
Tropical_Daddy @Sando10 maart 2023 01:43
Dus podcast makers mogen geen geld verdienen?
Sando @Tropical_Daddy10 maart 2023 03:01
:?

SxnMedia, Authentic Shows, AdvertiseCast, Casper, etc
Jerie @Sando10 maart 2023 16:56
Nobel. Ik gebruik wel enkel Spotify voor podcasts, maar ik betaal er ook voor. Ik heb ook nog mijn privé-muziekcollectie beschikbaar via Airsonic. Want sommig spul staat niet (meer) op Spotify.

May the Swartz be with you, always.
- peter - 9 maart 2023 12:38
Die Patreon integratie is wel nice.
Verwijderd @- peter -9 maart 2023 13:09
Die Patreon integratie is wel nice.
Al die extra's hoeft voor mij allemaal niet. Ik zoek gewoon een rechttoe rechtaan muziek applicatie. De enige reden dat ik nog bij Spotify ben is de support voor Chromecast audio. Ik heb 6 van die dingen door m'n huis liggen aangesloten aan diverse versterkers/bluetooth speakers waardoor ik spotify zeer eenvoudig door het hele huis kan laten klinken. Ik ben nog geen alternatief tegen het lijf gelopen die ook Chromecast audio ondersteund helaas, anders was ik al lang weg van dat drakenpakket. Wat hebben ze er een puinhoop van gemaakt door de jaren heen.
Purejet @Verwijderd9 maart 2023 13:13
HomeAssistant of HomeBridge hebben mogelijk een soort van expose Chromecast Audio to Airplay service. "AirCast" is een voorbeeld. Wellicht is zoiets een optie.
xbeam @Verwijderd9 maart 2023 13:20
Ik ben daarom jaren terug al afgestapt van Spotify. Gebruik nu airplay2 als multiroom audio protocol. Kwalitatief beter dan bijv sonos en kan net als jouw ChromeCast oplossing elke willekeurige speakerset gebruiken. Met bijkomt puntje dat ik met AirPlay 2 niet speler of streamingdienst gebonden ben, wel OS maar Windows heb ik thuis 15 jaar terug al vaarwel gezegd.
Sandburd @Verwijderd9 maart 2023 13:33
Wat je misschien zou kunnen doen is SqueezeboxServer (slimserver) draaien op een pi of binnen een docker container. Gebruik het zelf in combinatie met zowel squeezebox spelers als chromecasts (zowel chromecast audio als normale chromecasts). Je kunt met een plugin de chromecasts aansturen.

Je kunt dan ook nog gebruik maken van spotify doormiddel van de spotty plugin.

En dan eventueel de (android) app Squeezer erbij en je hebt een leuk muzieksysteem door heel je huis.
OMX2000 @Verwijderd9 maart 2023 13:18
Even snel een aar muziek streaming diensten: Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer. Waarvan Spotify, Tidal en Deezer Chromecast ondersteunen.

Wat zoek je nog meer in een alternatief?
Verwijderd @OMX20009 maart 2023 13:27
Even snel een aar muziek streaming diensten: Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer. Waarvan Spotify, Tidal en Deezer Chromecast ondersteunen.

Wat zoek je nog meer in een alternatief?
Toegegeven, ik heb al een jaartje of wat niet meer gekeken wat er in de markt mogelijk is. Maar vergis je niet, Chromecast support staat niet gelijk aan Chromecast audio support. Ik heb destijds een paar van die clients geprobeerd maar geen werkend gekregen met mijn chromecast audio setup.

Mogelijk is daar ondertussen verandering in gekomen, maar ik heb geen hoge verwachtingen gezien Chromecast Audio inmiddels een end-of-life product geworden is.

Misschien binnenkort maar weer eens een poging wagen om te zien wat er nu mogelijk is
switchboy @Verwijderd10 maart 2023 07:10
Betaald en legaal YouTube Music

Eigen collectie en ook heel goed werkend plex met plexamp

Gedoe maar uiteindelijk wel werken bubbleupnp hiermee kan je Chromecast (ook audio) gebruiken als ouderwets DNLA stream device waardoor je er vanuit de meeste grote media spelers en stream naartoe kan pushen. (Maakt dan ook een stream vanaf een pc eindelijk mogelijk
lodu @- peter -9 maart 2023 14:17
Hopelijk werkt het ook goed.
De integratie van Patreon met Discord werkt half bakken: als je je pledge opzegt voor de einddatum, dan vervalt gelijk je rechten op discord alhoewel je daar dus wel voor hebt betaald.
freakenstein 9 maart 2023 13:12
Klinkt hip die koppeling met het Amerikaanse Patreon. Het Nederlandse Petjeaf.com, vergelijkbaar met Patreon, heeft ook een integratie voor spotifypodcasts alleen voor donateurs.
Risce 9 maart 2023 13:59
Dit nieuws volgt ook op het verdwijnen van het grootste deel van het Anchor team bij Spotify.

https://www.theverge.com/...el-mignano-leaves-spotify
Blokker_1999
@Risce9 maart 2023 14:23
Grootste deel? Hoe kom je daarbij? Dat lees ik echt niet terug in dat artikel van The Verge, een artikel dat al bijna 1 jaar oud is! Ik begrijp dan ook de relevantie niet zo goed.
Risce @Blokker_19999 maart 2023 15:47
Ik denk dat je gelijk hebt en dat ik de Originals tak door de war haal met de Hosting tak. De chef is weg, maar andere oud medewerkers zitten er nog wel.
Michael-El 9 maart 2023 14:03
Wij maken al een tijdje een podcast en ik zet daarmee alles op Anchor. Wat een zeer fijne dienst is. Vanuit hier kan je zo alles overzetten naar andere platformen. Even een wijziging en het is vervolgens overal op aangepast. Hopelijk breiden ze het uit dat je bijv. ook een podcast website ernaast kan hangen dit doen we nu via een andere site puur om het een beetje te vergroten allemaal. En zou tof zijn als ze iets van een community ding weten in te bouwen zodat je gewoon als podcaster alles op één platform kan plaatsen dat zou fijn zijn.

Ben benieuwd wat voor veranderingen er nog meer gaan komen, maar het werkt perfect zoals het nu is/was.
WALUIGI96 9 maart 2023 18:48
Misschien deels off-topic, maar in principe zijn podcasts die gedeeld worden via Patreon ook in andere podcast-apps (zoals Pocketcasts) te luisteren.
Ga hiervoor naar de lidmaatschapspagina (of Membership) en daar is, als de maker het aanbiedt, een link naar een RSS-feed te vinden die toe te voegen is aan de podcast-app

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