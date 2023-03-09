Merknaam van marktleider podcasthosting Anchor verdwijnt en gaat op in Spotify

Anchor, marktleider op het gebied van podcasthosting, verdwijnt als merknaam en gaat op in moederbedrijf Spotify. Dat heeft het Zweedse muziekstreamingbedrijf bekendgemaakt. Anchor is al sinds 2019 in handen van Spotify.

De functies van Anchor komen beschikbaar in Spotify for Podcasters, zo zegt het bedrijf volgens Techcrunch. De integratie komt niet als een verrassing, want vlak voor de aankondiging kregen de apps van Anchor al een nieuwe naam.

Spotify nam Anchor in 2019 over. Sindsdien bestond de podcasthoster nog als aparte app en dienst, maar daar komt na vier jaar dus een einde aan. Anchor is marktleider op gebied van podcasthosting en concurreert onder meer met Podbean en Libsyn.

Daarnaast maakte Spotify bekend dat mensen die een podcast steunen via Patreon, ook afleveringen die alleen voor donateurs zijn kunnen gaan luisteren in de app. Daarvoor werken de twee bedrijven samen. De integratie werkt ook omgekeerd, waardoor luisteraars podcasters via Patreon rechtstreeks vanuit de app kunnen steunen.