Merknaam van marktleider podcasthosting Anchor verdwijnt en gaat op in Spotify

een stap te ver voor de gemiddelde persoon. Wellicht als het kant en klaar in een mooi plug-n-play doosje verkocht wordt bij de mediamarkt dan wel.
Geinig dat je het zegt. Een vriend van me had een jaar of 10 geleden gewoon een USB-stick in zijn router (van Asus geloof ik) met daarop een .xml bestand (de RSS-feed) en wat audiobestanden als bs-podcast voor de groep. Voor een nieuwe aflevering stopte hij die stick in de laptop, even xml aanpassen, bestandje kopiëren, en weer in de router. Via die router kon hij dat gewoon op zijn IP-adres poort 80 hosten. Dat zat gewoon ingebakken zover ik weet.
schalen van 5000 luisteraars.. joh da's leuk, maar dat is natuurlijk peanuts.
Als je ook maar in de buurt van de 5000 luisteraars komt, dan kan je met één ad of sponsor ruimschoots dedicated hosting betalen. Voor grotere podcasts is hosting helemaal geen probleem. De context waarin ik reageer is jouw bericht:
Ikzelf zou [die hosting kosten niet] willen [ophoesten] en gewoon mijn podcast als ik die had op Spotify pleuren.. maar ja, wie ben ik?
Ik weet niet of je in deze hypothese meteen met 5000 luisteraars begint, maar waarschijnlijk zijn tegen die tijd de kosten van RSS-hosting peanuts.
wat je goed moet beseffen is dat die lage prijzen en hoge bandbreedte gesubsidieerd worden door het feit dat het gros van de abonnees NIET elke maand hun gehele budget opmaken.. en dat was dus ook 'vroegah' zo toen je bij elke ISP een gratis website kreeg.
Wat je goed moet beseffen is dat het gros van de abonnees geen behoefte heeft om een eigen podcast te beginnen, en dat 'vroegah' helemaal niemand
podcasts in een gesloten ecosysteem van bijvoorbeeld Spotify had staan. Het was toen al geen probleem dat alles vrij beschikbaar was, en tegenwoordig is bandbreedte alleen maar goedkoper geworden. Joe Rogan zat ook gewoon op RSS, vrij beschikbaar met elke Podcast app, en toen verdiende hij door sponsoring ook al bakken met geld.
joh, je benoemt 's werelds grootste podcaster, en vind het dan raar dat hij op Spotify zit en niet gewoon een Pi in z'n meterkast heeft?.. Alsof hij het verkeerd heeft gedaan?.. serieus?
Je legt me een valse narratief in de mond door drie losse punten aan elkaar te praten, namelijk 1: wat is er mis met het ecosysteem van Spotify (Swartz, Louis en Curry)
; 2: wat doet Spotify om mensen toch te lokken (Rogan)
; en 3: hoe kan een amateur zoals jij gratis een podcast hosten (Pi)
.
Als jij als indie retro hipster purist alleen naar self-hosted RSS feed podcasts wilt luisteren met minder dan 5000 luisteraars dan kun je dat in der daad prima doen (...) ik weet zeker dat er 1000'en soortgelijke podcasts te vinden zijn in een schaal en met een productie setup die wél overeenkomt met jou wensen.
Hoe kom je er bij dat ik daar interesse in zou hebben? Ik luister Lex Fridman, The Daily, Hardcore History, podcasts van BNR, geen enkel probleem. Bijna alle grote podcasts zijn van origine vrij beschikbaar en worden via RSS aangeboden. De reden dat Joe Rogan naar Spotify ging is niet omdat hij problemen had met hosting of bandbreedte, maar omdat hem voor 100 miljoen dollar een exclusiviteitsdeal is aangeboden. Dat betekent dat Spotify verwacht op den duur voor méér dan 100 miljoen terug te verdienen. Joe doet niks verkeerd, behalve dat hij altijd erg controversieel, tegen gatekeepers (als Spotify) en tegen censuur door gatekeepers was, maar nu afleveringen weghaalt en steeds excuses aanbiedt, dus dit het schoolvoorbeeld
is van een sell-out
:
"Selling out" [is] the compromising of a person's integrity, morality, authenticity, or principles [for] personal gain, such as money
Die ad hominem is niet nodig joh. Ik laat het verder hierbij.
[Reactie gewijzigd door Sando op 23 juli 2024 16:24]