Spotify stopt met livestreamingdienst Spotify Live

Spotify stopt met zijn live-audio-app Spotify Live. Het bedrijf geeft daar geen reden voor, maar zegt dat het niet meer logisch is een aparte app te hebben om live muziekoptredens te tonen. Een deel van de functies worden geïntegreerd in Spotify zelf.

Spotify bevestigt het stopzetten aan Music Ally. Spotify Live is een losstaande app waar artiesten live-optredens konden streamen. Ook konden er andere live-evenementen worden georganiseerd zoals radioshows of interviews met artiesten.

Volgens Spotify is er geen goede reden meer om een dergelijke app standalone aan te bieden. Het bedrijf zegt dat het een tijd heeft geëxperimenteerd met live-audio en dat het daar veel van geleerd heeft, maar dat dat niet als aparte app hoeft te bestaan. Spotify wil bepaalde onderdelen uit de dienst integreren in de Spotify-app zelf, maar welke dat precies zijn, zegt het bedrijf niet. Spotify zegt dat er 'veebelovende resultaten zijn' rondom wat het bedrijf 'luisterfeestjes' met artiesten noemt. Dat zijn livestreams waarbij fans met artiesten kunnen chatten.

Spotify nam de app in 2021 over. De app heette toen nog Locker Room e was onderdeel van een start-up die Spotify toen overnam. De app was aanvankelijk bedoeld voor interactie tussen sporters en hun fans, maar later werd de app omgedoopt tot Greenroom en later Spotify Live voor muziekartiesten. De app leek een concurrent te kunnen worden voor Clubhouse, maar dat kreeg te maken met steeds minder actieve gebruikers. Over de specifieke gebruikersaantallen van Spotify Live zegt het bedrijf niks.