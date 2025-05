Spotify heeft voor het eerst meer dan 500 miljoen maandelijks actieve gebruikers

Spotify had in het eerste kwartaal van 2023 voor het eerst meer dan 500 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het bedrijf had afgelopen kwartaal 210 miljoen betalende Premium-abonnees. Spotify draaide afgelopen kwartaal 156 miljoen euro verlies.

Spotify zegt dat de muziekstreamingdienst 515 miljoen actieve gebruikers noteerde in het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens het bedrijf is dat een toename van 22 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en een toename van 5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Die stijging is hoger dan het bedrijf verwachtte. Volgens ceo Daniel Ek is het de op een na grootste gebruikerstoename in de geschiedenis van het bedrijf.

De streamingdienst zegt verder dat 210 miljoen gebruikers momenteel een Premium-abonnement hebben. Een jaar geleden waren dat er 182 miljoen. De grootste groei werd in het afgelopen kwartaal genoteerd in Europa en Latijns-Amerika. Het bedrijf verwacht dat het aantal abonnees in het komende kwartaal verder oploopt naar 217 miljoen.

Spotify draait wel nog steeds verlies. Het bedrijf noteerde afgelopen kwartaal een omzet van 3 miljard euro en haalde daarop een nettoverlies van 156 miljoen euro. Het bedrijf had in eerste instantie verwacht dit kwartaal 194 miljoen verlies te draaien. De streamingdienst heeft de afgelopen periode onder meer zijn marketingbudget gekort om de kosten te drukken en ontsloeg eind januari zes procent van zijn personeel.