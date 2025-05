Aantal actieve Ziggo GO-gebruikers daalde vorig jaar met half miljoen

Het aantal actieve gebruikers van de streaming-tv-app Ziggo GO is vorig jaar flink gedaald. In 2021 had de streamingdienst nog 1,9 miljoen actieve gebruikers, maar vorig jaar waren dat er nog slechts 1,4 miljoen, een afname van 26 procent.

De daling van het aantal actieve gebruikers van Ziggo GO blijkt uit het Integrated annual report over 2022. Het percentage Ziggo-klanten dat Ziggo GO gebruikte, was in 2021 nog 53, terwijl het bedrijf in dat jaar 3,73 miljoen klanten had. Dat komt neer op 1,95 miljoen gebruikers. In 2022 daalde het totale aantal klanten van de provider met 63.000 naar 3,68 miljoen. In dat jaar had nog maar 41 procent van die klanten een GO-abonnement; de provider zegt dat in dat jaar 1,4 miljoen gebruikers een abonnement hadden. Ziggo noemt geen oorzaak van de daling.

Ziggo GO is een optionele streamingdienst waarmee klanten via een app tv kunnen kijken. Vorige week werd bekend dat de dienst op enkele platforms live-tv-zenders in 1080p gaat weergeven. Voor mobiele kijkers of mensen die via een Chromecast gebruikmaken van Ziggo Go, blijft de resolutie steken op 720p.