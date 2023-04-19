Ziggo Go TV-app geeft op enkele platforms live tv-zenders door in 1080p

De Ziggo Go TV-app voor Apple TV 4K, Android TV en Amazon Fire TV geeft nu twaalf zenders door in 1080p, in plaats van 720p. Dat heeft de kabelaar bekendgemaakt. Gebruikers met een Google Chromecast blijven kijken op 720p-resolutie.

Het gaat om twaalf zenders die Ziggo via de Ziggo Go TV-app nu doorgeeft in 1080p, meldt het bedrijf. Het gaat onder meer om zenders van NPO, RTL en SBS en om de eigen zender van de kabelaar, Ziggo Sport. De Love Nature-zender zal ook snel in 1080p via de app te streamen zijn.

Om de streams via live-tv in 1080p te zien, moeten gebruikers een Apple TV 4K hebben of streamen via Android TV of Fire TV. Daarnaast moet de stream lopen via een internetverbinding van Ziggo en moet het apparaat H.265/HEVC ondersteunen.

Ziggo claimt dat de Chromecast een 'verlengstuk van de telefoon' is en dat het daarom streams voor dat platform op 720p blijft houden. Ook bij het kijken op de telefoon zelf blijft de resolutie hetzelfde. "De resolutie van 1080p komt volgens de experts volledig tot zijn recht vanaf 42 inch. Dus op een mobiel apparaat heeft dit géén meerwaarde", zo claimt het bedrijf.