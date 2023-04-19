Ziggo Go TV-app geeft op enkele platforms live tv-zenders door in 1080p

De Ziggo Go TV-app voor Apple TV 4K, Android TV en Amazon Fire TV geeft nu twaalf zenders door in 1080p, in plaats van 720p. Dat heeft de kabelaar bekendgemaakt. Gebruikers met een Google Chromecast blijven kijken op 720p-resolutie.

Het gaat om twaalf zenders die Ziggo via de Ziggo Go TV-app nu doorgeeft in 1080p, meldt het bedrijf. Het gaat onder meer om zenders van NPO, RTL en SBS en om de eigen zender van de kabelaar, Ziggo Sport. De Love Nature-zender zal ook snel in 1080p via de app te streamen zijn.

Om de streams via live-tv in 1080p te zien, moeten gebruikers een Apple TV 4K hebben of streamen via Android TV of Fire TV. Daarnaast moet de stream lopen via een internetverbinding van Ziggo en moet het apparaat H.265/HEVC ondersteunen.

Ziggo claimt dat de Chromecast een 'verlengstuk van de telefoon' is en dat het daarom streams voor dat platform op 720p blijft houden. Ook bij het kijken op de telefoon zelf blijft de resolutie hetzelfde. "De resolutie van 1080p komt volgens de experts volledig tot zijn recht vanaf 42 inch. Dus op een mobiel apparaat heeft dit géén meerwaarde", zo claimt het bedrijf.

Ziggo Go

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 19-04-2023 06:47
172 • submitter: robertwebbe

19-04-2023 • 06:47

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youridv1 19 april 2023 07:34
Van dit nieuwsbericht gaan echt mijn nekharen overeind staan. 720p verkopen aan mobiele gebruikers als tv provider is echt schandalig. Dan ook nog een smerig excuus verkopen. “Zie je toch niks van op je telefoon”

In theorie is 720p scherp genoeg ja. De “”experts”” hebben natuurlijk alleen naar de ppi berekening gekeken. Dat ziggo go 720p de grond in gecomprimeerd is en verschrikkelijk lelijke beeldkwaliteit levert daardoor is niet relevant

Dat argument over “het is een verlengstuk van je telefoon” is ook echt ontzettend krom. Het wordt nog steeds op een mogelijk 65 inch scherm weergegeven hoor, dat lijkt me groter dan 42 toch ziggo experts? De telefoon doet niets en de specificaties van de hardware van de telefoon hebben er niets mee te maken. Slap gelul.

Het is uberhaupt schandalig dat de client enige invloed heeft op de resolutie van de stream. Als de client de ziggo server benadert via het ziggo modem van de klant van het ziggo go account, dan moet de volledige resolutie vrijgegeven worden. Het is complete bullshit dat er een artificiele grens wordt ingesteld op gronde anders dan codec support. Smartphone, pc, android tv apparaat, tablet, raspberry pi met android tv. Dat mag gewoon niet uitmaken. Dit is gewoon een regelrechte middelvinger naar iedereen die net het verkeerde stuk elektronica gebruikt in zijn eigen huis zonder gegronde reden.

Dan dat over dat de stream moet lopen via een internet verbinding van ziggo? Dus buiten de deur heb je er al geen klap aan. Dat is de use case van ziggo go. Niet die 4 mensen in nederland die tv kijken op de ipad in bad.
Nee, buiten de deur leef je met ziggo nog in 2007

Lekker artificieel de gebruikers ervaring van eerlijk betalende klanten zo slecht mogelijk maken lijkt een beetje de bedrijfsfilosofie te zijn geworden bij ziggo.

Hopelijk blijft de verglazing in nederland in hoog tempo doorgaan zodat meer en meer mensen de kans krijgen om ziggo te verlaten.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:36]

jongetje @youridv119 april 2023 10:01
Waarom ben je zo boos op Ziggo? Elke provider heeft een mobiele app en een aparte app voor een AppleTV/GoogleTV/Firestick/TV-merk etc. Dat is echt niet iets van Ziggo, ze zijn alleen nogal onhandig in hun communicatie, daar ben ik het wel mee eens.

Al die mobiele apps zijn voor gebruik buiten de deur om mobiel te kunnen kijken. En omdat in de praktijk veel mensen hun inlog delen (Zou ik niet doen want je geeft meteen toegang tot al je gegevens en om zaken te bestellen en aan te passen) zodat iemand anders mee kan kijken is dit om het een beetje te ontmoedigen.

Als jij gebruik wil maken van de volledige streams koop je een GoogleTV voor 30 euro en kun je de app van Ziggo erop zetten en gewoon met de afstandsbediening TV kijken in 1080p resolutie.
youridv1 @jongetje19 april 2023 11:25
Omdat de ervaring die ziggo veel van hun gebruikers biedt niet van deze tijd is, een ziggo abbonement relatief duur is tov andere nederlandse providers en er geen gegronde redenen zijn voor de maatregelen die ze hanteren.

Met dat ontmoedigen treffen ze de gewone gebruiker harder dan de parasieten.
Als je verbonden bent via je eigen modem, dan moet je volle kwaliteit krijgen. Dat is geen lastige check. Het account en het modem moeten bij dezelfde klant horen, that’s it. Niet artificieel alle smartphones limiteren “omdat ze mobiel zijn”

De meelifters betalen niet, dus die interesseert het niet wat de resolutie is want ze betalen er niet de hoge maandlast van ziggo voor.
De gebruiker wordt nu default behandeld als meelifter op zijn smartphone terwijl hij WEL de kosten betaald voor een ervaring die hij niet krijgt op basis van device type.

Je kan niet op je slaapkamer dmv een ouderwetse chromecast 1080p tv kijken op een verder dumb scherm omdat dat niet mag van papa ziggo, want het gaat via een smartphone. In je eigen huis, via je eigen netwerk, waar je bijna 100 euro per maand voor dokt

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:36]

CrazyJoe @jongetje19 april 2023 11:25
Nee, dat is het nou net: je kunt alleen 1080p kijken op de 12 zenders waarvoor Ziggo dit nu beschikbaar stelt. Er zijn echter veel meer zenders die in het pakket zitten en die blijven dus ook op je TV box gewoon 720p terwijl ze via de Ziggo TV decoder gewoon wel 1080p HD zijn. Als ik toch op het netwerk van Ziggo moet zitten om mijn NVIDIA Shield TV te kunnen gebruiken met de Ziggo Go TV app, dan wil ik ook dat alle zenders die 1080p HD zijn op de Ziggo box dat ook zijn op de Shield TV.

Waarom zou ik anders de Ziggo Go TV app gebruiken i.p.v. de Ziggo box?
Sinester @jongetje19 april 2023 14:29
Als jij gebruik wil maken van de volledige streams koop je een GoogleTV voor 30 euro en kun je de app van Ziggo erop zetten en gewoon met de afstandsbediening TV kijken in 1080p resolutie.
Waar haal je dat vandaan? want uit dit nieuwbericht haal ik naar voren dat dit juist nog 720p is omdat Ziggo dit een verlengde van je telefoon vind
Elke provider heeft een mobiele app en een aparte app voor een AppleTV/GoogleTV/Firestick/TV-merk etc.
op GoogleTV installeer je precies dezelfde app als die op je telefoon

Edit: blijkbaar is het op Chromecast TV wel een andere app, niet echt duidelijk dit

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 13:36]

Chris03 @jongetje20 april 2023 11:50
Al die mobiele apps zijn voor gebruik buiten de deur om mobiel te kunnen kijken.
Dit is dus niet altijd waar: ik heb (en hoef!) geen Ziggo-box, maar gebruik een CI+module in mijn tv. Als ik op mijn tv iets van gisteren terug wil kijken gebruik ik dus Ziggo Go op het smart-platform van mijn tv. En dan heb ik graag een wat hogere resolutie!
jongetje @Chris0320 april 2023 12:38
Op je TV heb je toch de GO TV en niet de Mobiele GO app staan?
Thomas18GT @youridv119 april 2023 09:06
Dat argument over “het is een verlengstuk van je telefoon” is ook echt ontzettend krom. Het wordt nog steeds op een mogelijk 65 inch scherm weergegeven hoor, dat lijkt me groter dan 42 toch ziggo experts? De telefoon doet niets en de specificaties van de hardware van de telefoon hebben er niets mee te maken. Slap gelul.
Dit, en dat de Chromecast tegenwoordig gewoon een afstandsbediening heeft. Naja tegenwoordig, de Chromecast 4K!! met afstandsbediening is er al meer dan anderhalf jaar in ieder geval.

Maarja, ik kijk alleen voetbal via het abonnement van mijn vader via Ziggo Go. Dat kan dan weer niet via de app maar wel als je hem via je telefoon start. Belabberde kwaliteit ook..
youridv1 @Thomas18GT19 april 2023 09:17
De chromecast met afstandsbediening is waarschijnlijk de chromecast met google tv en dat is een android TV apparaat, die dus wel 1080p krijgt mits je hem over een ziggo netwerk gebruikt
Mizgala28 @Thomas18GT19 april 2023 09:35
De Chromecast met de afstandsbediening draait Google (Android) TV, dus die zal gewoon in 1080p kunnen ga ik vanuit.
Vage_Karel @Mizgala2819 april 2023 20:35
Dat is juist, de mobiele app is anders dan van Google TV en zover ik weet heeft dat ook met rechten te maken van de zenders en het content wat er langs komt een juridisch verhaal dus.
Vergeet niet dat er meer betaald moeten worden voor hogere resolutie streams aan de rechthebbenden 4K is kostbaar o.a. Philips vangt daar geld van.

[Reactie gewijzigd door Vage_Karel op 22 juli 2024 13:36]

Dennism @youridv119 april 2023 08:58
Dan dat over dat de stream moet lopen via een internet verbinding van ziggo? Dus buiten de deur heb je er al geen klap aan. Dat is de use case van ziggo go. Niet die 4 mensen in nederland die tv kijken op de ipad in bad.
Dat is simpelweg onderdeel van hun beveiligingsmodel. Deze 1080P streams zijn alleen beschikbaar op 'vaste' hardware (TV's of mediaboxen), Apple TV, Andriod TV of FireTV. Op dat soort apparaten werkt het nu ook al alleen wanneer de internet verbinding van Ziggo is, daar veranderd dus niets aan, en is in voor dat scenario ook vrij logisch. Dit zodat ik niet het Ziggo account van bijvoorbeeld mijn ouders kan gebruiken op een Nvidia Shield die in mijn huis staat waar geen Ziggo wordt afgenomen.

Apparatuur die je buiten de deur gebruikt, denk aan je telefoon of tablet werkt prima buiten de deur, maar dus met maximaal 720P streams, moet trouwens zeggen dat ik de kwaliteit wel mee vind vallen ik gebruik het amper, maar toevallig vorig jaar een paar dagen regelmatig wat gekeken toen ik op een camping zat, en ik had nu niet het idee dat Ziggo een lagere bitrate toepaste dan andere streaming aanbieders waar ik ook naar keek in die periode op de camping.
.oisyn Moderator Devschuur® @Dennism19 april 2023 10:36
Op dat soort apparaten werkt het nu ook al alleen wanneer de internet verbinding van Ziggo is
Dat is onjuist, het gaat hier om de Ziggo Go app, die werkt overal. Of heb je het dan specifiek over de 1080p stream?

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 13:36]

Dennism @.oisyn19 april 2023 10:40
Nee, het gaat hier specifiek, zie ook het artikel, over de Ziggo Go app voor Andriod TV, Apple TV en FireTV
De Ziggo Go-app voor Apple TV 4K, Android TV en Amazon Fire TV geeft nu twaalf zenders door in 1080p, in plaats van 720p. Dat heeft de kabelaar bekendgemaakt. Gebruikers met een Google Chromecast blijven kijken op 720p-resolutie.
Dat is enigszins verwarrend want Ziggo heeft 2 smaken van de Go App, een voor op TV boxes (die alleen werkt wanneer de internet verbinding van Ziggo is) en 1 voor op mobiele apparaten. Die inderdaad overal werkt.

De ene heet 'Ziggo Go TV' en de ander 'Ziggo Go', ook het bron artikel spreekt duidelijk over de Ziggo Go TV app: https://community.ziggo.n...go-GO-TV-app/ba-p/1176949

Als voorbeeld de appstore links:

Ziggo Go: https://apps.apple.com/nl/app/ziggo-go/id1156417365
Ziggo Go TV: https://apps.apple.com/nl/app/ziggo-go-tv/id1268584236

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 13:36]

.oisyn Moderator Devschuur® @Dennism19 april 2023 10:45
Ok maar je maakt het er zelf niet echt duidelijker op door in de eerste zin alsnog te spreken over Ziggo Go:
Nee, het gaat hier specifiek, zie ook het artikel, over de Ziggo Go app voor Andriod TV, Apple TV en FireTV
Ik heb dus Ziggo Go draaiend op een Android TV (Chromecast with Google TV) zonder internet-aansluiting van Ziggo. Dus wat is het nou?

.edit: Net ook het bronartikel gelezen en het moet het idd gewoon Ziggo Go TV zijn. @arnoudwokke misschien even het artikel aanpassen :)

.edit2: en dat lijkt inmiddels gebeurd d:)b

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 13:36]

Bzzje @.oisyn19 april 2023 15:38
Ik heb dus Ziggo Go draaiend op een Android TV (Chromecast with Google TV) zonder internet-aansluiting van Ziggo.
heeeeeel benieuwd hoe je dat gelukt is;
Ik heb wel eerder de phone app werkend gekregen maar dat navigeert onmogelijk.
De TV app is me tot nu toe nog niet goed gelukt buiten de ziggo aansluiting om.
.oisyn Moderator Devschuur® @Bzzje19 april 2023 15:43
Zoals @Dennism dus aangeeft, er is een verschil tussen Ziggo Go en Ziggo Go TV. Iedereen had het kennelijk over de Ziggo Go app terwijl dat de Ziggo Go TV-app had moeten zijn :). Wat ik heb draaien is dus de Ziggo Go, niet Ziggo Go TV.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 13:36]

pdidi @Dennism19 april 2023 12:29
Voor de Android gebruikers de Play Store links:
Ziggo Go: https://play.google.com/s...etails?id=com.lgi.ziggotv
Ziggo Go TV: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ziggo.tv
MXMasterNL @.oisyn21 april 2023 12:29
De Ziggo Go app werkt zeker niet overal. Zowel voor een standaard Chromecast als een Chromecast TV geldt dat de app alleen werkt als de Chromecast in kwestie verboden is via een Ziggo internetverbinding.

De Android, IOS en Windows Ziggo Go apps werken wel via internetverbinding van derden.
.oisyn Moderator Devschuur® @MXMasterNL21 april 2023 12:42
Jij hebt het dus over Ziggo Go TV, wat dus een andere app is dan Ziggo Go, zoals je hierboven kunt lezen :).
youridv1 @Dennism19 april 2023 09:26
Met het huidige systeem kun je dus wel nog steeds alleen internet van ziggo afnemen en daarna ziggo go van je vader inloggen en zo tv kijken… Dus echt beveiliging wil ik het niet noemen. Een slappe poging misschien waar je 99% van de echte gebruikers mee raakt en 0% van de "parasieten" .

Over dat laatste. Ik zag het verschil duidelijk toen ik sport probeerde te kijken op vakantie op mijn laptop, waar de internetverbinding ruim toereikend was. Echt verschrikkelijk slecht.

Wat mij betreft is er geen mogelijk tegenargument, of die moet ik nog krijgen. Het werkt wel of het werk niet. Niet gaan klooien met resoluties van meer dan een decennium terug om je klanten lekker mee te pesten. Definieer hoe je het wel mag gebruiken en hoe niet en handhaaf dat op de een of andere manier. Niet met dit soort halve maatregelen. Stream werkt of scherm zwart.

Het enige wat ziggo hiermee bereikt is dat ze de eerlijke betalende klant net zo hard van achteren naaien als de mensen die proberen te profiteren. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Dat met die smartphone is ook onzin. Als ik me thuis bevind in verbinding met mijn eigen ziggo netwerk waar ik veel te veel voor per maand betaal, dan moet ik de volle kwaliteit kunnen ontvangen op ELK apparaat dat ik dan ook maar gebruik zonder smerige vendor locking die nergens op slaat. Thuis -> 1080p.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:36]

Dennism @youridv119 april 2023 09:41
Met het huidige systeem kun je dus wel nog steeds alleen internet van ziggo afnemen en daarna ziggo go van je vader inloggen en zo tv kijken…
Klopt, al is dat denk ik financieel technisch gezien niet heel erg interessant. Internet Only van Ziggo is namelijk ook gewoon nog altijd erg duur voor wat je krijgt. Degenen die hierin echt geïnteresseerd zullen zijn zullen eerder Internet willen via glas en dan het TV aanbod van Ziggo ernaast. Sowieso zal het denk ik geen hele groep zijn die daar aan denkt, maar schijnbaar toch groot genoeg om tot dit soort maatregelen over te gaan.
Over dat laatste. Ik zag het verschil duidelijk toen ik sport probeerde te kijken op vakantie op mijn laptop, waar de internetverbinding ruim toereikend was. Echt verschrikkelijk slecht.
Wat was het vergelijkingsmateriaal? Ik zag bijvoorbeeld weinig verschil tussen Ziggo en Netflix.
Bij sport zal het het snelste opvallen, echter wij keken ook Tour de France via verschillende bronnen en daar zag ook niet direct verschil tussen Ziggo op mijn telefoon en een kameraad die via T-mobile afspeelde. Het enige waar ik wel verschil zag was Formule 1, al was dat weer geen Ziggo, ik had F1 TV en een kameraad viaplay. F1 TV was beduidend beter.

Verder hoeven dit soort zaken van mij ook niet direct, maar stem dan met de portemonnee. Ben je niet tevreden, ga naar een andere aanbieder die meer bied voor je geld. Zo lastig is dat niet, genoeg aanbod in NL om overal waar je ook bent de content te streamen die je wil zien.
youridv1 @Dennism19 april 2023 09:44
Klopt, al is dat denk ik financieel technisch gezien niet heel erg interessant. Internet Only van Ziggo is namelijk ook gewoon nog altijd erg duur voor wat je krijgt. Degenen die hierin echt geïnteresseerd zullen zijn zullen eerder Internet willen via glas en dan het TV aanbod van Ziggo ernaast.
In hele grote delen van nederland ligt geen glas en is ziggo daardoor met afstand de aanbieder met de snelste internetverbinding.
Wat was het vergelijkingsmateriaal?
Netflix, HBO, Videoland, Disney+, F1 TV ook inderdaad.
Ben je niet tevreden, ga naar een andere aanbieder die meer bied voor je geld.
Totdat de glas aansluiting komt, zitten heel erg veel nederlanders noodgedwongen bij ziggo omdat er verder alleen koper ligt.

Ik heb mijn abbonement al afgesloten bij de glasboer. Alles staat al klaar, alleen die kabel nog.
YoMarK @youridv119 april 2023 10:49
Starlink niet vergeten. Het is natuurlijk niet goedkoop, maar wel overal een optie.
youridv1 @YoMarK19 april 2023 11:22
Starlink is in mijn regio volgens hun eigen site trager dan koper.

Klanten in uw regio zien doorgaans 100 mbit.

300 euro hardware kosten en 65 euro per maand.

Ik zou echt knots knettergek moeten zijn om daarvoor te tekenen
YoMarK @youridv119 april 2023 11:39
Meer dan 100Mbit/sec via DSL (koper )?
Maar kom op, je zit niet noodgedwongen bij Ziggo tenzij je nogal wat eisen gaat stellen(meer dan 100Mbit/sec én het mag niks kosten).
Snap verder best dat je glas wil hoor.
youridv1 @YoMarK19 april 2023 11:41
Je zit wel noodgedwongen bij ziggo. >250 mbit/s kan gewoon een eis zijn van de gebruiker. Ziggo is het enige alternetief in dat segment op veel adressen.

Het hoeft niet niks te kosten, maar de snelheid/euro van starlink is zo belachelijk slecht dat ik daar nieteens over nadenk

Als ik terug zou willen naar 100 mbit dan zou ik wel gewoon bij een goedkope provider als online, tmobile, youfone, budget alles in 1 etc. Die rekenen allemaal minder dan starlink en zijn overal in nl beschikbaar. Bovendien rekenen zij geen 300 euro aansluitkosten door hardware.

Star link is alleen geschikt als last resort voor hun prijzen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:36]

SirMemeAlot @youridv119 april 2023 13:08
Dat is een beetje als zeggen - ik eis dat mijn auto harder kan dan 300 en daarom kan ik alleen bij de monopolist Ferarri wat halen. Schandalig zeg, Zodra bugatti een auto gaat maken ga ik over, want principes en eisen :+
youridv1 @SirMemeAlot19 april 2023 13:09
In principe correcte analogie. Voor die internet snelheid heb ik een praktische toepassing, voor die 300 kpu heeft niemand een praktische toepassing op de openbare weg.
YoMarK @youridv119 april 2023 14:42
Even ter info, Starlink is overal in NL beschikbaar. 4/5g is dat zeker niet.
youridv1 @YoMarK19 april 2023 19:42
De laatste regel van de reactie waar je op reageert:
Star link is alleen geschikt als last resort voor hun prijzen.
ArtyShock @YoMarK25 april 2023 15:16
Uit eigen ervaring weet ik dat een koperverbinding in een oude wijk van de stad geen garantie is voor redelijke snelheden. Toen ik jaren geleden nog DSL afnam ging gaandeweg de signaal/ruis verhouding achteruit en daalde de downloadsnelheden iedere paar maanden. We zaten al op de reserve koperverbinding, aangezien de andere het al niet meer deed volgens de monteur. Het enige andere alternatief is dan vervolgens Ziggo...
Verwijderd @youridv119 april 2023 10:13
Dat glas komt nu snel naar heel Nederland. Die glasboeren timmeren als gekken aan de weg.
Heel Amsterdam Zuid Oost gaat hier bijvoorbeeld dit halfjaar aan het glas van ODF met T-mobile en dat zijn heel veel huishoudens. Als dat er is ga ik naar gigabit symmetrisch (heb nu gigabit/100mb). Dan alleen Internet met een NLziet abotje.
dutchnltweaker @Dennism19 april 2023 09:24
Apparatuur die je buiten de deur gebruikt, denk aan je telefoon of tablet werkt prima buiten de deur, maar dus met maximaal 720P streams, moet trouwens zeggen dat ik de kwaliteit wel mee vind vallen ik gebruik het amper, maar toevallig vorig jaar een paar dagen regelmatig wat gekeken toen ik op een camping zat, en ik had nu niet het idee dat Ziggo een lagere bitrate toepaste dan andere streaming aanbieders waar ik ook naar keek in die periode op de camping.
Maar dan laat je als ziggo toch de kwaliteit op automatisch instellen? Is je verbinding minder, dan je kwaliteit. Of je kiest het als gebruiker zelf. Nu heb je geen keuze en is het 720p.. En kwaliteit zie je wel degelijk, zeker bij sportwedstrijden is in 720 of 1080 wel degelijk een verschil, ook op een telefoon scherm.

Ben het dan ook roerend met @youridv1 eens dat dit echt niet kan, dit vond ik trouwens 3 a 4 jaar geleden al bij ziggo go app.. Dit heeft hun groene concurrent wel beter geregeld, als is het plaform voor tv kijken bij ziggo weer wat beter.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 13:36]

Thomas18GT @Dennism19 april 2023 09:08
.

[Reactie gewijzigd door Thomas18GT op 22 juli 2024 13:36]

aap @Dennism19 april 2023 11:53
Maak het dan zo dat de "mobiele" devices 720p hebben wanneer je niet op het Ziggo netwerk verbonden bent en alsnog 1080p wanneer dat wel zo is.

Veel mensen gebruiken een Chromecast voor een tweede TV. Het is zuur dat je dan een extra Mediabox moet afnemen om wel de 1080p kwaliteit te krijgen.
Dj-sannieboy @youridv119 april 2023 09:11
Ziggo biedt tenminste een AppleTV app aan, KPN daarentegen heeft er nog steeds geen een. Die zijn veel te druk met hun op Android gebaseerde TV+

[Reactie gewijzigd door Dj-sannieboy op 22 juli 2024 13:36]

orlandosmits @Dj-sannieboy19 april 2023 11:15
Al een paar keer contact gehad met de klantenservice hierover. Ik zou zelf graag alleen mijn AppleTV willen gebruiken, maar ze blijven aangeven dat het niet op de planning staat.
ucsdcom @Dj-sannieboy19 april 2023 14:46
Ziggo biedt tenminste een AppleTV app aan, KPN daarentegen heeft er nog steeds geen een. Die zijn veel te druk met hun op Android gebaseerde TV+
Gelukkig laat T-Mobile met hun TV app over glasvezel van o.a. KPN zien dat het wel gewoon kan.als je geen Ziggo klant bent. Je kan daar zelfs decoderloos door het leven gaan en alleen via Apple TV's kijken via de app. TV kost dan 12,50 per maand zonder actie en je decoder huur kosten vervallen daarbij.

KPN heeft eerder laten doorschemeren dat het niet aanbieden van een TV app op een Apple TV device slechts een commerciële keus is. Nu wordt door velen nog dik betaald voor TV hardware zoals de decoders. Onlangs heeft KPN zijn eerste draadloze TV decoder (TV+ of zoiets) op de markt gebracht die je als de actie daarop voorbij is mag lenen voor een vette 12,50 per maand. Voor een Apple TV app willen ze ook betaald worden. En of dat zomaar gaat lukken bij de Nederlandse consument? De hardware is goedkoop en kost veel per maand. In de USA leveren TV aanbieders gewoon al een Apple TV als TV en mediabox. Standaard kan je bij activatie van een Apple TV al een TV provider kiezen en dan wordt alles bijna vanzelf voor je ingesteld. (Maar niet bij Nederlandse aanbieders dus).

De draadloze decoder moet eerst stevig in de markt gezet worden, voordat er ooit een Apple TV aap komt. En op de draadloze TV plus wil KPN je zelfs ook nog als add on een betaald abonnement voor je eigen betaalde streamingsdiensten aanbieden. Dus dubbel betalen bij KPN nu. Nou dan snap je precies, waarop een Apple TV app nog wel even op zich laat wachten.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 13:36]

himlims_ @youridv119 april 2023 09:42
Aansluitkosten glas; 485, daar heb ik bijna een jaar ziggo voor. En de eerste gebruiker die tv via glas kijkt die echt tevreden is (kwaliteit en snelheid met zappen) moet ik nog tegen komen. Ik ervaar tv kijken via glas niet vergelijkbaar met ziggo

Heb je die campagne gemist, verhuizing naar huis zonder; 485€

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 22 juli 2024 13:36]

youridv1 @himlims_19 april 2023 09:47
Aansluitkosten glas; 485,
0 euro zodra er vanzelf een keer zo'n campagne naar je woonplaats komt.

Ik heb wel eens tv zitten kijken bij een vriend van mij thuis over delta fiber met zo'n glas boxje van ze. Ik ervaarde dat niet als noemenswaardig slechter dan bij Ziggo. Ziggo's overstap naar IPTV met de next mini heeft dat voordeel teniet gedaan.

Toen ik mijn next mini eindelijk in huis kreeg, nadat ik daar direct om moest vragen bij ziggo...., heb ik even een AB testje gedaan tussen de mediabox xl en de next mini. Een heel aantal zenders zijn duidelijk te onderscheiden. Gezinsleden die geen idee hadden welke hdmi poort welke box was zagen het ook direct.
Nu heb ik natuurlijk alsnog de next mini laten zitten en de mediabox xl naar de stadswerf gebracht, want ik hoef geen straalkachel in mijn tv meubel.
Bovendien is de scrub snelheid bij het terugkijken van een opname op de nieuwe next mini ook veel slechter dan de oude XL. Gelukkig is de rest van de UI veel sneller evenals het opstarten.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:36]

Dennism @youridv119 april 2023 10:02
[...]

0 euro zodra er vanzelf een keer zo'n campagne naar je woonplaats komt.

Ik heb wel eens tv zitten kijken bij een vriend van mij thuis over delta fiber met zo'n glas boxje van ze. Ik ervaarde dat niet als noemenswaardig slechter dan bij Ziggo. Ziggo's overstap naar IPTV met de next mini heeft dat voordeel teniet gedaan.
Het grootste voordeel van Ziggo vind ik juist dat je niet van die kastjes nodig hebt, gewoon CI+ kaart in de TV en gaan, kan tot op heden geen glasaanbieder tegenop, althans niet die ik gezien heb. De 'kijk ervaring' is steeds beduidend slechter dan dat ik vanuit het verleden bij Ziggo gewend ben geweest, zelfs nu glasvezel al 10+ jaar ingeburgerd is hier in de regio blijf ik me verbazen over de brakke TV oplossingen die je daar regelmatig tegenkomt wanneer je ze vergelijkt met Ziggo. Op koper is dat trouwens niet anders.

Maar goed, aangezien ik steeds minder TV kijk (eigenlijk alleen nog live sport) is het slechts een klein offer gezien de verdere voordelen die glas wel bied. Moet wel zeggen dat het niet zo is dat glas aanbieders geen vooruitgang boeken, dus ik heb nog hoop dat ze ooit een kijk ervaring kunnen bieden die niet beduidend slechter is dan wat Ziggo 10+ jaar geleden al bood. Zo was toen hier glasvezel voor het eerst gelegd werd (2008) zowel het TV aanbod (in zenders) als de kwaliteit daarvan van de partijen destijds op het reggefiber netwerk om te huilen. We zijn nu 15 jaar verder, en gelukkig hebben ze flinke stappen gezet in zowel aanbod als kwaliteit, er zit dus wel verbetering in.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 13:36]

.oisyn Moderator Devschuur® @Dennism19 april 2023 10:42
gewoon CI+ kaart in de TV en gaan, kan tot op heden geen glasaanbieder tegenop, althans niet die ik gezien heb.
En dan heb je dus een enorm crappy ervaring met VOD, en kun je niet zoals met de mediabox een programma van alle ondersteunde zenders vanaf het begin starten of terugkijken vanuit de EPG.

En zeker dat een glasaanbieder daar met gemak tegenop kan. Ik heb een tijdje Canal Digitaal gehad via Freedom Internet, dan kon ik gewoon een app installeren op mijn TV en dan lijkt het net alsof je via de TV zelf kijkt. Maar dan met volledige integratie van VOD en EPG. En het enige dat je TV daarvoor nodig heeft is een verbinding met je netwerk.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 13:36]

Dennism @.oisyn19 april 2023 11:01
En zeker dat een glasaanbieder daar met gemak tegenop kan. Ik heb een tijdje Canal Digitaal gehad via Freedom Internet, dan kon ik gewoon een app installeren op mijn TV en dan lijkt het net alsof je via de TV zelf kijkt. Maar dan met volledige integratie van VOD en EPG. En het enige dat je TV daarvoor nodig heeft is een verbinding met je netwerk.
En dan werkt het wisselen van kanaal ook net zo soepel als bij een CI module? Want dat is altijd, naast de mindere beeldkwaliteit bij Glasaanbieders (die gelukkig beter wordt), altijd mijn grootste ergernis geweest. dat het wisselen van kanaal altijd een irritante vertraging heeft. Ik zie dat nu nog steeds bijvoorbeeld bij T-mobile, die ook een app heeft zoals jij beschrijft. VOD of terugkijken gebruikte ik nooit (nog steeds niet trouwens) en miste ik dus ook niet.

Maar wat jij beschrijft is verder ook niet de vergelijking die ik bedoel. Waar ik op doel is het TV abonnement direct van de glasaanbieder in combinatie met een glasvezel verbinding (eenzelfde duo of tripple play oplossing als Ziggo dus aanbied). Niet een los glasvezel internet abonnement en dan daarnaast een streaming TV oplossing van een 3de partij.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 13:36]

.oisyn Moderator Devschuur® @Dennism19 april 2023 11:07
Het zappen ging best soepel. De boel was sowieso al een stuk beter dan dat gedrocht dat de Mediabox XL heet.
Wat ik op doel is het TV abonnement direct van de glasaanbieder. Niet een los glasvezel internet abonnement en dan daarnaast een TV oplossing van een 3de partij.
Ja nu ben je het doel wel een beetje aan het verplaatsen. Wat maakt dat nou uit? En Canal Digitaal is de officiele TV-aanbieder van Freedom he, dat systeem werkt niet met een willekeurige internetverbinding (je moet de boel routeren over een apart vlan). En T-mobile zal dat allicht ook uitbesteden maar ondertussen gewoon haar eigen branding erop plakken.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 13:36]

Dennism @.oisyn19 april 2023 11:26
Ja nu ben je het doel wel een beetje aan het verplaatsen.
Niet echt, ik verduidelijkte alleen wat ik bedoelde.
Wat maakt dat nou uit?
Omdat dan de glasvezel aanbieder de dienst niet levert en dus geen invloed heeft over het product. Ik gaf immers aan dat geen glasaanbieder tegen het gebruiksgemak en de beeldkwaliteit van een CI+ module op kan. Als dan de glasaanbieder dan die specifieke TV dienst niet levert kan deze nog steeds niet tegen dat aanbod op, ook als een 3de partij dat inmiddels misschien wel kan via een app. Die 3de partij zou je immers ook kunnen afsluiten via Ziggo of andere niet glas aanbieder, waardoor er dan geen verschil meer is in aanbod.
En Canal Digitaal is de officiële TV-aanbieder van Freedom he, dat systeem werkt niet met een willekeurige internetverbinding (je moet de boel routeren over een apart vlan). En T-mobile zal dat allicht ook uitbesteden maar ondertussen gewoon haar eigen branding erop plakken.
Dat is dan denk ik wel vergelijkbaar inderdaad, ik dacht dat je het Canal Digitaal aanbod bedoelde dat je voor €15 per maand kan afsluiten en dat wel gewoon over iedere verbinding werkt, zonder dat je hoeft te routeren over een specifiek vlan. Ik zie trouwens dat je bij Freedom standaard ook zo'n box krijgt, zo'n Amino onding die ik bij T-mobile ook regelmatig vervloekt heb.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 13:36]

.oisyn Moderator Devschuur® @Dennism19 april 2023 11:27
Als dan de glasaanbieder dan die specifieke TV dienst niet levert kan deze nog steeds niet tegen dat aanbod op, ook als een 3de partij dat inmiddels misschien wel kan via een app.
Ah ok, dan begrijp ik je en dat vind ik een fair punt :).
zo'n Amino onding die ik bij T-mobile ook regelmatig vervloekt heb.
Ja die krijg je er idd bij en dat hoeft van mij ook niet zo. Maar ik heb allemaal LG tv's in huis en daar is dus een app voor en dat werkt imho subliem. Het is ook niet alsof je in een app zit zoals bijvoorbeeld Netflix, het registreert zichzelf als een "input" dus je kunt er naar switchen en dan krijg je een soort van native TV-kijk ervaring.

Maar ik moet hier wel eerlijk zijn, ik was early adopter en het werkte in het begin best slecht. Freedom was natuurlijk sowieso al nieuw, en volgens mij was het voor Canal Digitaal ook voor het eerst dat ze dit op deze manier deden. VoD liep vaak vast, en bij TV kijken schakelde hij regelmatig terug naar een hele lage bitrate. Ik had in die tijd mijn Ziggo nog niet opgezegd, dus ik heb CD stopgezet en heb Ziggo gehouden. Ik heb begrepen dat alle problemen inmiddels wel zijn opgelost. Ik wil op zich wel terug, maar ik moet mijn vrouw nog wel mee krijgen want die is heel erg gehecht aan Ziggo :P. Het scheelt wel teringveel geld.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 13:36]

Dennism @himlims_19 april 2023 10:12
Heb jij (of een vorige bewoner) de aanleg van glas ooit geweigerd? Hier heeft overal in de regio iedereen het aanbod gehad (wanneer er genoeg animo was om zijn of haar stadswijk of dorpskern te verglazen) het aanbod gekregen dat het glas gratis naar binnen wordt gebracht bij de aanleg. Alleen als dat geweigerd werd zouden er in de toekomst aanleg kosten komen.
xFeverr @youridv119 april 2023 08:07
Dan dat over dat de stream moet lopen via een internet verbinding van ziggo? Dus buiten de deur heb je er al geen klap aan. Dat is de use case van ziggo go. Niet die 4 mensen in nederland die tv kijken op de ipad in bad.
Nee, buiten de deur leef je met ziggo nog in 2007
Lol inderdaad. Het zit zelfs in de naam van het product. Ziggo Go. Maar 'Go' niet te veel, want dan krijg je een 720p stream.
kid1988 @youridv119 april 2023 09:09
Dus buiten de deur heb je er al geen klap aan. Dat is de use case van ziggo go.
Sterker nog, het is letterlijk de naam van de dienst...
PVDK007 @youridv119 april 2023 11:25
Dat het op een Apple TV in 1080p is en op een chromecast in 720p begrijp ik. De chromecast is letterlijk een verlengstuk van android mobiel terwijl de Apple tv een los OS systeem heeft.

Buiten dat, wat voor resolutie of beter gezegd bitrate verwacht je? Want je kan beter 720p of een 1080p in hoge bitrate hebben dan 4K in lage bitrate.
youridv1 @PVDK00719 april 2023 11:32
Ik niet. Een chromecast is geen mobiel apparaat als hij via je eigen modem verbonden is en er wordt gecast vanaf een apparaat met jouw ziggo go account. Die check kun je gewoon doen bij het opzetten van de stream.

“Bevindt de gebruiker zich thuis?” -> 1080p

In die situatie is een chromecast gewoon equivalent aan een settopboxje van ziggo. Beter zelfs want hij is gebruiksvriendelijker.

Dat soort gegevens verzamelt je ziggo modem toch al, dus kun je mooi inzetten

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:36]

sdk1985 @youridv120 april 2023 00:08
Jeetje wat een zuur verhaal. De eerste gedachte die ik bij dit nieuwsbericht heb is positief, terwijl ik niet eens klant van Ziggo ben. Wel heb ik jaren lang AndroidTV in combinatie met de Ziggo TV app (daarvoor horizon) gebruikt. Toch fijn dat die kwaliteit daar omhoog gaat?

Dit lijkt mij eerder een manier om de impact te beperken. Het aantal klanten met een dergelijke tv box zal redelijk beperkt zijn. Het aantal klanten met een mobiele telefoon zal in ieder geval flink hoger liggen.

Overigens zo ver ik op de hoogte ben identificeert elke Chromecast zich als 'Chromecast' en gebruiken applicaties zoals Plex hierdoor standaard maximaal een x264 codec. Zie bijvoorbeeld https://www.reddit.com/r/...pport_for_hevc_h265_x265/ . Dus zo'n Ultra ondersteund dan wel x265 maar de vorige modellen niet. De nieuwe 1080 stream draait volgens het bericht op HEVC (x265). Dus daar zal ongetwijfeld ook een deel van de verklaring liggen. Uberhaupt is het casten anno 2023 nog altijd wel een dingetje, zie bijvoorbeeld F1 uitzendingen die met native apps perfect verlopen maar via casten ineens problematisch zijn.
youridv1 @sdk198520 april 2023 06:24
tsja. Als ik de moderatiescore van mijn zure verhaal zo bekijk, ben ik zeker niet alleen. :/

1080p via x265 laten lopen is imho niet echt ergens voor nodig. T is allemaal leuk, van die high efficiency codecs gebruiken, maar de klant ziet er in de praktijk bijna niets van. Die zit naar 720p te staren of bij hoge uitzondering 1080p
sdk1985 @youridv120 april 2023 12:47
tsja. Als ik de moderatiescore van mijn zure verhaal zo bekijk, ben ik zeker niet alleen. :/

1080p via x265 laten lopen is imho niet echt ergens voor nodig. T is allemaal leuk, van die high efficiency codecs gebruiken, maar de klant ziet er in de praktijk bijna niets van. Die zit naar 720p te staren of bij hoge uitzondering 1080p
Maar dat is dus niet hoe het werkt. De beeldkwaliteit is een functie van de gebruikte codec en de bitrate en de resolutie is daarbij echt van ondergeschikt belang.

Om dit even te duiden; stel jij hebt een game gecaptured en je gaat het exporteren naar een video bestand van tientallen gigabytes groot. Dit is te groot voor youtube dus je gaat het omzetten.
Optie A: 4K output met een bitrate van 1 Mbps
Optie B: 540p output met een bitrate van 30 Mbps
Optie C: 5K output met een bitrate van 30 MBps

Resultaat; optie B ziet er oneindig veel beter uit dan optie A, ook al is de resolutie extreem beperkt. Zonder bitrate helpt de resolutie helemaal niets. Sterker nog; als we optie C pakken waarbij we 30 Mbps combineren met en 4K resolutie dan is die kwaliteit op je TV eigenlijk vrijwel hetzelfde, als je het verschil al kunt ontdekken. Er is immers geen extra informatie en de codec is in dit voorbeeld gelijk. Je kunt dit zelf testen met Adobe Premiere Pro.

De codec is daarnaast ook extreem belangrijk. Die zorgt ervoor dat je minder bitrate nodig hebt voor dezelfde kwaliteit. Bij x265 schijnt dat voordeel richting de 50% te liggen. Dan kun je als provider er dus voor kiezen om bandbreedte te besparen. Echter het alternatief is dat je bij gelijke bitrate een veel betere beeldkwaliteit gaat leveren. In de praktijk wordt overigens vaak voor gekozen om én de betere codec én een wat hogere bitrate toe te passen.

Bovenstaande was voor mijn generatie heel normaal. Toen gingen we bijvoorbeeld van MPEG naar AVI (divx) wat een wereld van verschil opleverde; veel betere beeldkwaliteit met veel kleinere bestanden.

Maar om in het heden te blijven; zo'n x265 1080p stream zal er snel veel beter uitzien dan een x264 1080p stream. Dus dit is vooral iets om aan te moedigen.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 13:36]

youridv1 @sdk198520 april 2023 13:31
Maar om in het heden te blijven; een x264 1080p stream is perfect haalbaar met de beschikbare bandbreedte bij een ziggo klant en er is daarom dan ook geen reden om apparaten die perfect in staat zijn om een 1080p stream met goede bitrate weer te geven artificieel te limiteren op 720p. Je lost met x265 een bandbreedte probleem op dat er simpelweg niet is en je zadelt de klant op met een probleem dat er ook eigenlijk niet is had hoeven zijn.

x265 levert betere kwaliteit en bandbreedte requirements, dat klopt. Alleen moet je de client wel meenemen in je afweging. Dat heeft ziggo niet gedaan. Hun afweging is: bekijk het lekker. En ze limiteren ook gewoon clients die wel x265 supporten, zoals smartphones. Ook op een S23 Ultra of iPhone 14 Pro Max, om maar dure voorbeelden te noemen. Ook dat kan m.i. echt niet meer anno 2023.

Je verhaal klopt verder inhoudelijk volledig.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:36]

sdk1985 @youridv120 april 2023 14:27
Ik denk eerlijk gezegd dat dit voor hunzelf meer een pilot is om te kijken naar het hoe en wat van x265 streams. Het zou mij in ieder geval niet verbazen wanneer ze over een jaar het uitrollen naar hun mobiele (dus niet de AndroidTV) app. Technisch niet heel complex alleen door het aantal users ga je een enorme belasting op je klantenservice krijgen wanneer het toch niet helemaal soepel loopt.
MXMasterNL @youridv121 april 2023 12:14
Ik ben het hier zo mee eens.

Ik heb drie 4k Chromecasts ("Chromecast TV") aan drie 75 inch TV's hangen. Twee in mijn woonhuis, waarvan één in de keuken (ja, echt, iets met compensatie) en één in ons bedrijfspand.

Ziggo Go kijken via de Chromecast in de keuken, waar ik logischerwijs liever geen decoder aan koppel, houdt qua beeldkwaliteit niet over. We kijken nu via de CI+ module maar dat is zeker niet ideaal. In het bedrijfspand kan tv kijken via de Chromecast überhaupt niet, want geen Ziggo/coax aanwezig en Ziggo blokkeert het kijken van Ziggo Go via niet -Ziggo internetverbindingen. Nu kijken we daar Ziggo Go dus via een Mini PC-tje. De enige tv waar het kijken dus gewoon simpel en lekker werkt is die in de woonkamer, waar een Next decoder aan hangt.

En nu dan dit verhaal weer, "720p want een Chromecast is voor de smartphone". Mijn Chromecasts hebben gewoon een afstandsbediening en die werkt voor de meeste zaken eerlijk gezegd makkelijker en sneller dan bedienen vanaf de smartphone.

Dit alles doet met denken aan de situatie in onze vorige woning, waar we vier tv's hadden. Twee daarvan werden zelden gebruikt, want logeerkamer en onze slaapkamer. Ziggo blokkeerde steevast de decoder passen die enige weken tot een maand niet gebruikt waren. Konden we steeds de helpdesk gaan bellen als we logees hadden of zelf weer eens tv wilden kijken op de slaapkamer. Deblokkeren kon ook online, maar dat werkte vaker niet dan wel.

Ik snap wel dat Ziggo dit soort grappen uithaalt om "delen" van hun tv abonnementen door familieleden en kennissen tegen te gaan, maar ik ben er eerlijk gezegd wel een beetje klaar mee dat ik er als klant die hun diensten legitiem gebruikt steeds last van heb.

Dus ja, gecombineerd met de aankomende prijsstijgingen bij Ziggo in juli en het bovenstaande is het ook voor ons, na zogezegd meer dan twintig jaar klant te zijn geweest (Gestart met Chello, wat UPC werd, wat op zijn beurt Casema werd om uiteindelijk Ziggo te worden) klaar.

Wij gaan naar de grote groene glasvezel concurrent. Daar krijg ik honderden euro's korting, gaat mijn internetsnelheid enorm omhoog, krijgen we er Netflix premium bij, krijgen we meer tv netten in betere kwaliteit en is het uiteindelijke maandbedrag na 9 maanden nog steeds lager dan wat we nu bij Ziggo betalen.

Bye, bye, zwaai zwaai!
Dubbeldrank 19 april 2023 07:29
Daarnaast moet de stream lopen via een internetverbinding van Ziggo
Dit is echt zo'n bullshit, ik heb alleen televisie van Ziggo en heb hier dus helemaal niets aan. Het gaat om een TV-service en ik neem TV af, wat is het probleem?
RobertMe
@Dubbeldrank19 april 2023 07:58
Die beperking is niet nieuw en zat altijd al op het gebruik van de "Ziggo Go TV" app (voor smart TVs & mediaspelers). Alleen de "Ziggo Go" app (telefoon / tablet) en website kun je buiten de deur / over een andere internetverbinding gebruiken. Dus deze "klacht" heeft niks met het nieuwsbericht te maken, behalve dan dat het kwaliteitsverschil tussen beide apps groter is geworden.
Dubbeldrank @RobertMe19 april 2023 08:09
Ik zeg dan ook nergens dat het nieuw is, ik kijk hier al vele jaren tegenaan. Maar het feit dat je een Ziggo-verbinding nodig hebt terwijl ik alleen TV afneem en dit ook alleen over TV gaat is nog steeds wat beperkt anno 2023.
RefriedNoodle @Dubbeldrank19 april 2023 12:57
Eens, maar niet helemaal Ziggo aan te rekenen, het zijn de contentleveranciers die dit soort eisen opleggen. En op hun beurt wordt het de contentleveranciers ook weer opgelegd wanneer zij bijvoorbeeld films, series of sportwedstrijden inkopen.

Ziggo heeft weinig invloed op wat de NPO met een of andere Zweeds productiebedrijf afspreekt.
Dubbeldrank @RefriedNoodle19 april 2023 13:19
Dat heeft vrij weinig te maken met het feit dat ik als klant van Ziggo niet kan kijken in een hogere resolutie via de Ziggo Go app als ik geen internet van Ziggo afneem.
RefriedNoodle @Dubbeldrank19 april 2023 13:25
Dat heeft vrij weinig te maken met het feit dat ik als klant van Ziggo niet kan kijken in een hogere resolutie via de Ziggo Go app als ik geen internet van Ziggo afneem.
Ik realiseer me dat het artikel op 2 manieren kan worden opgevat, maar volgens mij is het zo dat als je settopbox niet achter een Ziggo-aansluiting zit, je helemaal geen tv kunt kijken, ook niet in lagere resolutie. En dat komt wel degelijk door de afspraken waar ik het over had.
RobertMe
@Dubbeldrank19 april 2023 13:26
Tenzij de afspraken zijn dat de klant alleen thuis op zijn eigen abonnement mag kijken. "Alleen via Ziggo internet" is dan een vrij naïeve uitvoering daarvan. Maar "thuis" in combinatie met internet van een andere dienstverlener is natuurlijk helemaal moeilijk te controleren.

Je moet die hele Ziggo Go TV app zien als "settopbox die je zelf koopt". Dus i.p.v. dat je een Next Mini huurt in het abonnement koop je zelf een mediaspeler die je vervolgens met de Go TV app gebruikt als vervanging van de Next Mini. En een Next Mini werkt ook alleen op een Ziggo internet verbinding. En de voorgaande settopboxen werkten ook alleen bij Ziggo klanten (want signaal van Ziggo nodig).
sdk1985 @Dubbeldrank20 april 2023 00:10
Ik zeg dan ook nergens dat het nieuw is, ik kijk hier al vele jaren tegenaan. Maar het feit dat je een Ziggo-verbinding nodig hebt terwijl ik alleen TV afneem en dit ook alleen over TV gaat is nog steeds wat beperkt anno 2023.
Een kabeltv signaal is een signaal dat gelijktijdig naar alle klanten wordt uitgezonden. Een app als Ziggo Go stuurt even simpel gezegd in de basis een aparte stream naar elke client. Het is dus een heel andere techniek.
MR_VIPER 19 april 2023 10:07
Wat me enigszins tegenstaat is dat de app op voor de TV varianten (om het even of het Google/Apple/Amazon of andere Devices zijn) nog steeds de verplichting hebben voor een Ziggo verbinding. Dit is ook niet nodig voor Telefoons, Browsers, Tablets. Ik heb een dubbele internet verbinding ivm Failover. Dit zorgt dus ook voor problemen als de switch gemaakt moet worden. Ik kan dan wel gaan streamen middels chromecast etc. Maar waarom niet gewoon hetzelfde doen als voor alle andere oplossingen.
Arjant2 @MR_VIPER19 april 2023 10:27
Ik heb alleen TV van Ziggo, verder gewoon glasvezel. Dus ook hier gaat 1080p niet werken.
Vanuit historie was dit goedkoper in verband met Formule1 dat gratis was bij Ziggo en de CI+ aansluiting op de TV is top zodat je geen kastjes nodig hebt.
Inmiddels zonder F1 gaat het zijn doel een beetje voorbij, toch maar eens verder gaan kijken.

[Reactie gewijzigd door Arjant2 op 22 juli 2024 13:36]

Iken374 19 april 2023 17:42
Volgens mij weten veel mensen hier niet dat je makkelijk kunt zien of de stream in 1080p is (en nog veel meer technische info).

Ga binnen de Ziggo app naar instellingen -> systeem -> video overlay -> aan
KroeT 19 april 2023 06:50
Een Chromecast is juist een 'verlengstuk' van de televisie, niet van de telefoon. De op dat punt gehanteerde logica snap ik dus niet. Verder: prima stap voorwaarts voor Ziggo-klanten. Die ook drie jaar geleden gezet had mogen zijn wat mij betreft.

[Reactie gewijzigd door KroeT op 22 juli 2024 13:36]

The Zep Man
@KroeT19 april 2023 07:24
Een Chromecast is juist een 'verlengstuk' van de televisie, niet van de telefoon. De op dat punt gehanteerde logica snap ik dus niet.
Er zijn twee series apparaten met de naam 'Chromecast' (even de niet meer verkochte Chromecast Audio genegeerd):
  • Chromecast, waar je naar kan 'casten' met een ander apparaat (vaak een smartphone). Op zichzelf kan een Chromecast niets. Dit apparaat wordt vaak gezien als een verlengstuk van de smartphone, want de meeste Chromecasts worden gebruikt met een smartphone. Naar dit apparaat kan je met Ziggo nu media afspelen op 720p. Dit heeft vermoedelijk te maken met dat niet elke Chromecast HEVC (H.265) ondersteunt. Daardoor komt 1080p-ondersteuning voor de Chromecast Ultra mogelijk later, of niet.
  • Chromecast with Google TV, een Android TV (marketingnaam: Google TV) mediaspeler. Met een Android TV-mediaspeler heb je een apparaat dat op zichzelf media kan afspelen, en waar je ook naar kan casten. Dit apparaat kan je meer zien als een 'verlengstuk' van de televisie, omdat je niet per se een smartphone nodig hebt om het te gebruiken en (in tegenstelling tot een Chromecast zonder Google TV) het een TV 'smart' maakt. Met apparaten uit deze serie kan je met Ziggo nu media afspelen op 1080p.
Een voordeel van losse Android TV-mediaspelers is dat ze soms meer kunnen dan ingebouwde Android TV van sommige modellen 'smart' TV's. Zo ontvangen sommige mediaspelers langer updates, en ondersteunen ze officieel meer streaming services (zoals F1TV) waardoor handmatige sideloading niet nodig is. Daarnaast kunnen ze ook vlotter zijn dan de ingebouwde MediaTek SoC's van veel TV's. Dat merk je met name in de bediening en met het afspelen van exotische formaten (o.a. via Kodi, en Plex en afgeleiden).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:36]

triflip @The Zep Man19 april 2023 08:36
Het is echter wel oppassen met de aankoop van een Android TV box, de meeste komen met malware voor geïnstalleerd (LTT heeft hier een mooie video over gemaakt)

En zonder TV (of monitor) heb je niets aan een chromecast dus om het een verlengstuk van je telefoon te noemen vind ik niet helemaal kloppen. Je kan ook vanaf andere devices casten en het ding zit immers verbonden met je TV (veel TV’s hebben de functionaliteit zelfs ingebouwd). Het voegt een functie toe aan TV’s die dit nog niet hebben.
Dennism @triflip19 april 2023 09:03
Zolang je niet van een dubieuze Aziatische fabrikant wat koopt, maar gewoon een Andriod TV van een gerenommeerde fabrikant (denk bijvoorbeeld aan de Nvidia Shield) is er weinig aan de hand.

Dat filmpje van Linus vond ik eigenlijk niet al te veel toevoegen, dat goedkope chinese meuk of van die kastjes die je via marktplaats koopt met 'alle zenders', inclusief alle betaalkanalen erop, troep zijn en niet te vertrouwen was natuurlijk al veel langer bekend.
rsbroer @triflip19 april 2023 09:45
Android TV is iets anders dan een TV boxje wat op Android draait.

Er zijn maar een handvol gecertificeerde Android TV externe apparaten (naast uiteraard televisies die Android TV hebben). Waaronder the Shield en Xiaomi Mi Box S om er enkele te noemen.
hardware-lover
@rsbroer19 april 2023 12:43
Handvol? Geen handvol maar inmiddels een land vol ;) ; https://www.androidtv-gui...lix-amazon-atv-certified/
KroeT @The Zep Man19 april 2023 07:32
Dank voor de toelichting, dat verklaart de redenatie een beetje. Telefoons houden 720p, dus casten vanaf je telefoon blijft 720p.
The Zep Man
@KroeT19 april 2023 07:34
Dank voor de toelichting, dat verklaart de redenatie een beetje. Telefoons houden 720p, dus casten vanaf je telefoon blijft 720p.
Dat is nogal een aanname. In principe staat het Ziggo niets in de weg om hogere resoluties toe te staan via casting t.o.v. van wat ze op het castende apparaat ondersteunen, en veel andere diensten doen dit ook. Een smartphone zonder Widevine L1-ondersteuning zal zelf geen hoge resolutie streams van bijvoorbeeld Netflix afspelen, maar cast dat naar een ondersteunde Chromecast en de resolutie zal gewoon hoog zijn.

Zie mijn uitbreiding op de tekst waarom ze de Chromecast Ultra (nog) niet ondersteunen. Dat komt waarschijnlijk doordat de oudere Chromecasts geen H.265-ondersteuning hebben.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:36]

KroeT @The Zep Man19 april 2023 07:36
Nou, mijn aanname was gestoeld op de stelling van Ziggo dat 720p genoeg is op een telefoon. Ik ben het daarmee oneens, maar als dat het uitgangspunt is dan begrijp ik dat casten vanaf een telefoon met een 720p-stream niet opeens 1080p wordt. Ik had niet nagedacht over technische beperkingen.
RobertMe
@KroeT19 april 2023 07:51
Het zal mogelijk ook niet alleen in de techniek zitten. Go TV had al een iets hogere kwaliteit stream ten opzichte van Go (ondanks dezelfde resolutie).
Maar Go TV kun je, altijd al, alleen gebruiken over een Ziggo internet verbinding, daar waar je Go wel altijd al buiten de deur kon gebruiken.
Dat Go dus een lagere kwaliteit heeft, en voorlopig blijft houden, kan dus ook daar mee te maken hebben. En dat zal mogelijk ook weer een restrictie zijn met het oog op het delen van accounts etc. En bij Ziggo Internet only afnemen, zonder TV dus, en vervolgens account delen met iemand die wel TV heeft zal wel toegang geven tot Go TV over de internet only verbinding. Echter betaal je bij internet only nog steeds voor TV, de ongecodeerde zenders incl. o.a. RTL & SBS/Talpa. Alleen heb je geen toegang tot Go.
sys64738 Moderator F&V @The Zep Man19 april 2023 07:35
Klopt. Maar dat maakt in dit verhaal toch niet uit? Het is allebei een manier om content op je (waarschijnlijk) groter dan 42 inch TV te kijken. Dus ik snap de logica/relatie met die telefoon totaal niet.

Daarnaast is het ook een slap excuus dat je perse en H.265 device moet hebben. Je kunt 1080P toch ook prima streamen in H.264. Dat kost misschien iets meer bandbreedte maar zo heel spannend zal dat ook niet zijn.

En als laatste is de beperking dat je stream via een Ziggo verbinding moet lopen ook beetje vreemd natuurlijk. Op vakantie wil je ineens geen 1080P meer kijken of zo?

Ik vind het beetje halfbakken oplossing. Het is sowieso raar dat er nog in 720P wordt "uitgezonden" en nu gaan ze er eindelijk iets aan doen en krijg je dit soort fratsen.
The Zep Man
@sys6473819 april 2023 07:55
Klopt. Maar dat maakt in dit verhaal toch niet uit? Het is allebei een manier om content op je (waarschijnlijk) groter dan 42 inch TV te kijken. Dus ik snap de logica/relatie met die telefoon totaal niet.
Een Chromecast stelt je in staat om iets makkelijk vanaf je smartphone af te spelen. Een Chromecast heeft een ander apparaat nodig, en voor de discussie neem ik even aan dat dit een smartphone is omdat die het meest gebruikt zal worden. Een TV zelf kan er niets mee zonder een smartphone. Ergo, het lijkt meer op een uitbreiding van een smartphone i.t.t. een op zichzelf staande mediaspeler.
Daarnaast is het ook een slap excuus dat je perse en H.265 device moet hebben. Je kunt 1080P toch ook prima streamen in H.264. Dat kost misschien iets meer bandbreedte maar zo heel spannend zal dat ook niet zijn.
Niet als ze de stream niet aanbieden in H.264. Zie ook bijvoorbeeld YouTube en Netflix, die hogere resoluties ook niet in H.264 aanbieden. 1080p in H.264 kan (YouTube en Netflix), maar het hoeft niet. Ik denk dat het simpelweg de investering niet waard is voor een enkel apparaat (Chromecast Ultra), of dat ze er nog niet aan zijn toegekomen.
En als laatste is de beperking dat je stream via een Ziggo verbinding moet lopen ook beetje vreemd natuurlijk. Op vakantie wil je ineens geen 1080P meer kijken of zo?
Je bent hier op T.net. Als je op vakantie nog geen VPN-verbinding naar huis gebruikt, dan wordt het tijd om daar eens wat aan te doen. :P
Ik vind het beetje halfbakken oplossing. Het is sowieso raar dat er nog in 720P wordt "uitgezonden" en nu gaan ze er eindelijk iets aan doen en krijg je dit soort fratsen.
Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met licentierechten/-plichten, het ontmoedigen van account sharing, ...

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:36]

Mirx_NL @The Zep Man19 april 2023 11:43
Zo ontvangen sommige mediaspelers langer updates, en ondersteunen ze officieel meer streaming services (zoals F1TV) waardoor handmatige sideloading niet nodig is.
Volgens mij is je voorbeeld net een van de apps welke niet voor Android TV beschikbaar is.

https://support.f1.tv/s/a...ed-Devices?language=nl_NL
Android TV (Niet ondersteund via tv-app)
The Zep Man
@Mirx_NL19 april 2023 12:32
Volgens mij is je voorbeeld net een van de apps welke niet voor Android TV beschikbaar is.
Uit eigen ervaring en die van anderen op GoT weet ik dat de F1TV applicatie wel werkt op Android TV (en daarvoor ontwikkeld is), maar dat die via de Play Store alleen wordt aangeboden aan Android TV mediaspelers en niet TV's.
Mirx_NL @The Zep Man19 april 2023 13:08
Als het in de praktijk werkt geloof ik je meteen boven een FAQ. Vanuit marketing perspectief niet echt slim van ze, want het zo zomaar een reden kunnen zijn om het niet af te nemen en een alternatieve provider te zoeken.

Het heeft mij er in ieder geval van weerhouden toen ik een lichte neiging had om een Chromecast with Google TV aan te schaffen omdat ik de fan van de laptop lichtelijk beu begon te worden.
The Zep Man
@Mirx_NL19 april 2023 15:23
Als het in de praktijk werkt geloof ik je meteen boven een FAQ.
Je hoeft mij niet eens te geloven. Zie GoT.

Overigens kan je natuurlijk wel F1TV casten naar een TV met Android TV ingebouwd.
Mirx_NL @The Zep Man19 april 2023 18:19
Ik was niet sarcastisch, ik geloof je meteen op je woord. Ik vind het alleen stom en slordig dat de faq anders suggereert.
YoMarK @Mirx_NL19 april 2023 19:09
Er staat gewoon een officiële Android TV app van f1tv in de Andoid TV app store. (2e jaar nu, en daarvoor was er al een officieuze app van een 3e partij).
mjz2cool @KroeT19 april 2023 07:30
Ik denk dat ze het hier over de normale Chromecast hebben, waar je met de telefoon naartoe streamt.
De Chromecast with Google TV draait Android TV en dus ook 1080p jn de Ziggo Go app.

[Reactie gewijzigd door mjz2cool op 22 juli 2024 13:36]

Zenyatta 19 april 2023 07:03
Hoe zit dit danet de Chromecast met Google TV? Casten naar je Chromecast op 720p, ok. Maar de Chromecast met Google TV is een ander verhaal. :?
RobertMe
@Zenyatta19 april 2023 07:11
Chromecast with Google TV is gewoon een Android TV apparaat. Daarmee is deze dus ook geschikt voor de "Ziggo Go TV" app en "ontvang" je de 12 genoemde zenders dus ook in 1080p.
musicfreak @RobertMe19 april 2023 07:29
Oh dat zou mooi zijn, en gezien Google/Android TV ook logisch.Heb je het al getest toevallig?
@arnoudwokke Misschien handig om dit nog even specifiek bij Ziggo na te vragen?
RobertMe
@musicfreak19 april 2023 07:41
Ik heb geen Chromecast, laat staan een "with Google TV".

In any case: deze wijziging heeft betrekking op de "Ziggo Go TV" app. Deze app kun je gewoon direct installeren op een CC with GTV en dus heb je ook deze hogere kwaliteit. Met een ouderwetse CC kun je helemaal geen apps installeren. En met casten vanaf de telefoon / tablet gebruik je daar op de "Ziggo Go" app (zonder "TV") dus.

De genoemde beperkingen, zowel in dit artikel als bij Ziggo, dus de "werkt alleen op een Ziggo internet verbinding" is ook überhaupt een vereiste voor "Ziggo Go TV". Deze app heeft altijd (en zal altijd?) alleen maar werken op een internet verbinding van Ziggo. De "Ziggo Go" app, voor telefoons en tablets, werkt wel buiten de deur. En de "Ziggo Go TV" app had ook altijd al een betere kwaliteit ten opzichte van de "Ziggo Go" app/website, ondanks dat ze beiden dezelfde resolutie hadden. En nu heeft de "Ziggo Go TV" app, voor deze 11/12 zenders sowieso een veel betere beeldkwaliteit.
musicfreak @RobertMe19 april 2023 09:17
Helder en duidelijk verhaal, dank je!
Zenyatta @RobertMe19 april 2023 12:30
Ah, duidelijk. Dat de Ziggo app op de Chromecast met Google TV werkt, wist ik al. Dat maakt dat ik de input van mijn tv niet iedere keer hoef te veranderen. Je aanvulling is mooie informatie. :)
Technomancer @Zenyatta19 april 2023 07:12
Dat vroeg ik me ook af ja. Heb hier een nieuwe generatie Chromecast met Google TV in de tv zitten waar ik oa Ziggo mee kijk maar ook Viaplay etc. Heeft niks met streamen vanaf telefoon oid te maken. Dat zou toch wel prima in 1080p moeten kunnen?
SirLenncelot 19 april 2023 08:07
Ik neem alleen internet af bij Ziggo. TV krijg ik dan in lage kwaliteit als bijproduct erbij, prima daar was ik snel aan gewend, ook op 55”. Maar nu kan ik via mijn AppleTV en ZiggoGo dus gewoon wel in iets betere beeldkwaliteit kijken. Dat is helemaal mooi.
RobertMe
@SirLenncelot19 april 2023 09:05
Als je helemaal geen TV afneemt heb je geen toegang tot Ziggo Go. Je kunt echter wel het KabelTV product afnemen, en i.t.t. wat de naam doet vermoeden krijg je dan wel toegang tot Ziggo Go.

Dus met Internet Only krijg je formeel ook toevoeging tot de ongecodeerde TV kanalen (meeste in HD, alleen RTL & SBS/Talpa in SD). Als je KabelTV afneemt (voor €6 p/m) krijg je ook toegang tot Ziggo Go.

(En vervolgens heb je nog TV Start etc waarbij je toegang krijgt tot de gecodeerde kanalen en dus RTL & SBS/Talpa in HD etc).
loekf2
@SirLenncelot19 april 2023 08:28
Ik neem alleen TV af bij Ziggo (Spaans voetbal... sorry), maar het is ook erg vaag dat ik wel op een iPad/iPhone TV kan kijken met ZiggoGO in 720p, maar niet op een AppleTV. Casten naar een TV mag dan weer wel.

De ZiggoGO app op AppleTV werkt alleen als je EN internet EN TV hebt bij Ziggo.
MrSunsp0t 19 april 2023 09:02
Dus de witte Chromecast gebruikers hebben ook pech zo te lezen.
RobertMe
@MrSunsp0t19 april 2023 09:33
De witte is de Chromecast with GoogleTV? Dus dan werkt het gewoon.

Waar het om gaat is welke app je gebruikt:
Ziggo Go TV: deze app installeer je op een media speler, zijnde Android TV en Apple TV apparaten (waar de CC with GTV ook onder valt). En deze heeft vanaf nu 11 zenders in 1080p (en Love Nature komt daar snel bij).
Ziggo Go: deze app installeer je op telefoon / tablet, en blijft 720p. Daarnaast gebruik je deze app om te casten naar een Chromecast, en ook in dat geval blijft het 720p.

Dus als je een Android TV gebaseerde mediaspeler hebt (waaronder, nogmaals, ook de Chromecast with Google TV valt) heb je de keuze uit het installeren van de Ziggo Go TV app, en het casten via Ziggo Go via een telefoon/tablet. Waarbij de eerste optie 1080p zal zijn en de tweede optie 720p.
Hertog_Martin @MrSunsp0t19 april 2023 09:26
Ik weet niet. Ik heb een witte chromecast en ik merkte gister bij voetbal op dat beeldkwaliteit een stuk beter leek.

Ik gebruik altijd de Ziggo App voor tv en de mediabox ligt te verstoffen omdat ik dat beetje tv kijken niet waard vind om een device met drie kabels in de woning te hebben. Voetbal zag er altijd matig uit. De laatste maanden vond ik het al wel verbeterd maar toevallig dacht ik gister van wow dat ziet er nu wel mooi uit.
Iken374 @MrSunsp0t19 april 2023 17:38
Nee hoor, 1080p.
dutchnltweaker 19 april 2023 06:52
Het is toch niet te verkopen dat je 720p uitzend? Dat was toen ik bij ziggo zat wel een erge nadeel van hun app. Dat heeft kpn wel beter geregeld met hun 1080 streams.
Ruw ER @dutchnltweaker19 april 2023 07:17
Precies waarom ik nog steeds een 8 jaar oude 1080p tv heb. Er wordt toch niks in hogere kwaliteit uitgezonden.

Je kan nu 8k tv's kopen maar de content is er vrijwel niet. Mooiste vind ik van die mensen die zeggen ja maar kijk ik heb deze bluray gekocht die is hoge resolutie. Ja wat ga je doen dan. Iedere avond die film kijken?
fender89 @Ruw ER19 april 2023 07:23
Eens :)
Hier thuis nog een Panasonic GT60 plasma op 1080P die nog prima voldoet voor de content die ik kijk.
EN-IS @Ruw ER19 april 2023 07:38
Het heeft voornamelijk te maken met je media consumptie en niet met of 8k content wel of niet aanwezig is.

Ik spreek even uit eigen ervaring, al bijna 10 jaar hebben wij geen tv abonnement meer, geen kanalen geen standaard tv.
Heerlijk, wij kiezen door middel van streaming aanbieders (en eigen materiaal) wat wij zelf willen kijken en wanneer. 4k materiaal is de standaard hier. Wil ik een aflevering kijken van een serie dan is het niets anders dan in Plex de afleveringen te starten. Ik ben niet afhankelijk van een Ziggo, kpn of een andere aanbieder. Ik betaal voor de verschillende streaming aanbieders en maak daar indien beschikbaar gebruik van zoveel mogelijk 4k materiaal.

[Reactie gewijzigd door EN-IS op 22 juli 2024 13:36]

Dj-sannieboy @dutchnltweaker19 april 2023 09:14
KPN heeft niet eens een app voor AppleTV.
mongkut @dutchnltweaker19 april 2023 11:31
Welke zender hier in NL zend hoger uit dan 720P, en waar kan ik deze informatie vinden.
Geen enkele zender hier in NL zend in 1080P.
sdk1985 @dutchnltweaker20 april 2023 00:17
Het is toch niet te verkopen dat je 720p uitzend? Dat was toen ik bij ziggo zat wel een erge nadeel van hun app. Dat heeft kpn wel beter geregeld met hun 1080 streams.
Eigenlijk zegt de resolutie niet zo veel. Een 720 stream met een bitrate van 50.000 Mbps ziet er beter uit dan een 4K stream van 1 Mbps. Hetzelfde verhaal is van toepassing op de codecs.

Dus om de vergelijking te maken moet je niet alleen resolutie maar vooral ook de gebruikte codec én bitrate vermelden.
Madcat 19 april 2023 06:57
Wow,1080p…. welkom in het jaar 2005.
Wordt er al een dolby digital hd stream meegegeven of is het nog steeds stereo?

Waarom worden tv zenders niet gewoon in 4k uitgezonden met dolby vision en dolby atmos.
jongetje @Madcat19 april 2023 10:09
Waarom zou je het journaal, chateau Meiland, boer zoekt vrouw, Arjan Lubach (veel bekeken programma's) en spelletjes programma's in 4K met dolby atmos willen zien. Wat voegt dat toe?

Misschien een goede film, maar als je een dergelijke set-up hebt staan met een dolby atmos installatie dan kijk je geen films op TV....
TomONeill @jongetje19 april 2023 11:48
Dan kun je ook stellen dat je wel met een zwart/wit televisie of radio af kan. Voor jou werkt dat misschien, maar het meerendeel zit wel te wachten op vooruitgang.
jongetje @TomONeill19 april 2023 12:01
Meer is niet altijd nodig. Soms is goed genoeg ook goed genoeg. Van zwart/wit naar kleur was een grote stap. Toen werd het digitale TV en daarna een grote stap naar HD. Er zijn ook weinig mensen die een Blu-ray speler kochten omdat ze de DVD kwaliteit al voldoende vonden. En dan is 1080 al een stap hoger. Daarnaast zijn het ook gewoon grote investeringen om alle camera's en uitzendstraten geschikt te hebben voor 4K.

Persoonlijk zie ik niet in waarom ik het journaal of een spelletjes programma in 4K zou moeten zien. Hoogstens een speciaal kanaal (zoals er nu al is) voor bijv. het WK voetbal of andere evenementen.
RobertMe
@Madcat19 april 2023 07:17
Wow,1080p…. welkom in het jaar 2005.
In 2005 hadden we nog geen SmartTVs, media spelers op internet aangesloten, TV aanbieders die via IP deden uitzenden, ...
In 2005 moesten we het nog doen met DVD spelers en was breedbeeld in opkomst.

Denk overigens niet dat in 2005 h.264 al bestond, en die gebruikte Ziggo tot nu toe. En h.265 / HEVC dat ze nu gebruiken zal toen zeker niet bestaan hebben.
JustVodka @RobertMe19 april 2023 07:36
Jaartje later wel met de Playstation 3 met ingebouwde bluray speler. (In NL was de ps3 eigenlijk pas in 2007 leverbaar) Maar er waren vast ook al andere bluray spelers.
The Fith Element en House of Flying Daggers waren mijn eerste blurays.
Bluray is h.265.

[Reactie gewijzigd door JustVodka op 22 juli 2024 13:36]

Madthijs @JustVodka19 april 2023 07:58
Nee originele blu-ray was MPEG2 en H.264 (MPEG4).
Mizgala28 @Madcat19 april 2023 09:34
Vraag ik mij soms ook af, vooral als ik weer eens bij mijn ouders kom die (vanwege mijn moeder) een schotel hebben.

En ik zie veel meer buitenlandse zenders in 4k daar dan op Nederlandse TV, en nee dat is niet een Ziggo probleem, maar gewoon de NL zenders issue.

Je zou denken dat dit allang beter kon.
jongetje @Madcat19 april 2023 10:10
Dat je niet weet in welke kwaliteit audio wordt meegegeven zegt ook al genoeg lijkt me. Puur om even op Ziggo te ranten?

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