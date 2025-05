Ziggo voegt gratis sport kijken toe aan Go-app

De Nederlandse provider Ziggo gaat vanaf augustus de mogelijkheid om gratis Europees voetbal te kijken via de al bestaande Ziggo Go-app. Daarvoor komt er een Ziggo Sport Free-account in de app.

Daarbij gaat het om wedstrijden van deelnemende Nederlandse clubs en de finales. De provider specificeert niet of het om mannenvoetbal, vrouwenvoetbal of beide gaat. Doorgaans bedoelen bedrijven bij de schrijfwijze zonder toevoeging de mannencompetities van voetbal. Er zitten ook korte voor- en nabeschouwingen bij, meldt Ziggo. Klant zijn bij de provider is niet nodig.

Het bedrijf heeft drie jaar lang de uitzendrechten voor Europese voetbalcompetities, waardoor het deze dienst kan aanbieden. De dienst is vanaf komend seizoen te gebruiken, zo zegt de provider.