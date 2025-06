Streamingdienst Canal+ is vanaf vandaag beschikbaar in Nederland

Streamingdienst Canal+ is vanaf 4 december beschikbaar in Nederland. De content van Canal+ is te zien via de gelijknamige app en via Ziggo. Abonneren op de streamingdienst is mogelijk voor 5 euro per maand.

Canal+ biedt toegang tot Originals en producties van Canal+ Group. Hoewel de focus op Europese producties ligt, zijn er ook enkele Amerikaanse films en series te zien. Daarnaast zijn er titels te vinden van Viaplay. Canal+ nam in juli een belang van 12 procent in de Scandinavische streamingdienst, die al langer in de financiële problemen verkeert. Verder is er content van Fremantle, Dutch FilmWorks, Lionsgate en Lumière te vinden op het platform en zijn onder meer Negotiator, The Brigade en Furia te streamen.

Voor bestaande klanten van televisieprovider Canal Digitaal verandert de tv-app per 29 januari 2024 in Canal+, waardoor sport, televisieprogramma's, films en series voortaan binnen één platform te vinden zijn. Ook kunnen kijkers van Canal Digitaal vanaf 5 december naar een nieuwe actiezender kijken, genaamd Canal+ Action.

In november maakte Canal+ de komst van het streamingplatform naar Nederland bekend. Streamen is mogelijk op maximaal twee apparaten tegelijk. Een abonnement kost 5 euro per maand of 50 euro per jaar. De streamingdienst is te downloaden via de App Store en Play Store. Ziggo-klanten kunnen ook een abonnement afsluiten via de provider.