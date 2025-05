Streamingdienst HBO Max wijzigt in 2024 in Nederland naam naar Max

HBO Max krijgt een naamswijziging en zal volgend jaar in Nederland alleen Max heten. Vermoedelijk gaat het om een gecombineerd platform van HBO en discovery+, en komt daarom de HBO-naam te vervallen. HBO Max wil later meer details geven over de naamswijziging.

Max krijgt net als de huidige streamingdienst HBO Originals, series en films, maakt het bedrijf bekend op Twitter. Het is niet bekend of de dienst dan andere prijzen krijgt en of de korting die klanten op een HBO Max-abonnement hadden, blijft bestaan. Bij introductie van HBO Max beloofde de dienst abonnees 'voor altijd' vijftig procent korting, mits ze voor een bepaalde datum een abonnement afnamen. HBO Max zegt later meer duidelijkheid te willen geven over de tarieven 'inclusief eventuele aanbiedingen'.

De streamingdienst is sinds maart vorig jaar actief in Nederland. De naamswijziging komt vermoedelijk door een combinatie met streamingdienst discovery+. In de Verenigde Staten gaan deze twee streamingdiensten deze zomer fuseren. Daarbij wordt de techniek en content van de twee diensten gecombineerd. Later zou deze gefuseerde dienst naar andere landen komen. Deze fusie is mogelijk omdat de moederbedrijven van HBO en discovery+ vorig jaar zijn samengevoegd. Beide diensten zijn nog niet in België beschikbaar.