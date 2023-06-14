HBO Max ziet enkel nog leden van huishouden als 'geautoriseerde gebruikers'

HBO Max heeft zijn gebruiksvoorwaarden gewijzigd. Eerst werden onder 'geautoriseerde gebruikers' van een HBO Max-account 'leden van uw naaste familie of huishouden' verstaan, maar dat zijn nu enkel nog leden van het huishouden.

Onder de 'geautoriseerde gebruikers' worden de profielen bedoeld die op één HBO Max-account aangemaakt mogen worden. Eerst stond in de gebruiksvoorwaarden dat geautoriseerde gebruikers 'zijn beperkt tot leden van uw naaste familie of huishouden', maar 'naaste familie' is er nu uitgehaald. In de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden staat ook dat HBO Max 'grenzen mag stellen' aan het aantal apparaten dat gebruikers op elk moment mogen gebruiken. De streamingdienst stelt dat dat onder meer kan worden gedaan 'om de impact van het delen van accounts buiten huishoudens te beperken'.

Daarnaast is toegevoegd dat gebruikers die in het buitenland zijn, daar wel nog zonder extra kosten gebruik kunnen maken van de dienst met dezelfde content, maar enkel als ze zich in een EER-land bevinden. "Deze toegang is alleen beschikbaar als u zich tijdelijk in een ander EER-land bevindt en wij kunnen verifiëren dat uw land van verblijf in de EER ligt."

Verder is onder het kopje 'Downloads' toegevoegd dat vooraf gedownloade content enkel beschikbaar is 'in bepaalde landen'. Momenteel kunnen gebruikers al gedownloade content overal afspelen, ook in landen waar HBO Max zelf niet beschikbaar is. De nieuwe gebruiksvoorwaarden gaan in op de eerstvolgende verlengingsdatum van de streamingsdienst.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 14-06-2023 16:12
235 • submitter: GHorsie

14-06-2023 • 16:12

235

Submitter: GHorsie

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Reacties (235)

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Martijnwouters 15 juni 2023 07:24
Maar de vooraf gedownloade spullen mag je dus in bepaalde landen wel/niet kijken. Wat een onzinnige actie is dit, tegen het doel. Dus als ik naar het buitenland ga, slim vooraf iets download om bijv. data te besparen, dan mag ik het niet kijken in bepaalde landen. Vraag me af hoe ze dit trouwens doen. Aangezien je het gedownloade spul vaak "offline" kijkt, dus niet wetende in welk land dit gebeurt.
koen0s @Martijnwouters15 juni 2023 21:07
Toen ik in December in het vliegtuig dacht leuk mijn gedownloade series te kunnen kijken kwam ik erachter dat je geen offline content kon kijken op de HBO app zonder internet verbinding.. :) De app is een zooi en dit soort dingen hebben mij doen besluiten om het abonnement de deur weer uit te doen. Ik betaal maandelijks voor gebruiksgemak, dit wordt de laatste tijd door vrijwel iedere partij zo hard mogelijk tegengewerkt.
Frituurman @koen0s16 juni 2023 14:14
Dat vind ik ook irritant. Ik reis veel met de trein en af en toe heb je zo'n deel weiland waar je 0,0 bereik hebt. En Wifi in de trein ziet de app vaak niet als toereikend, zeker niet op drukkere momenten. Als ik iets download, verwacht ik het ten allen tijde te kunnen kijken, ook zonder interwebs. Net zoals dat ook kan bij o.a. Prime en Netflix.
Bas Boss @Martijnwouters15 juni 2023 20:34
Inderdaad dat maakt het nog gekker. Tenzij je veel in het OV zit is dat downloaden toch een ding voor de vakanties? Met deze beperking gaan ze zeker niet meer verdienen.
LZ86 14 juni 2023 16:16
And so it goes on.

Lekker gedaan van Netflix, nu er een schaap over de dam is gaan ze allemaal los`met die stomme klantonvriendelijke acties.

En maar gek vinden dat mensen teruggrijpen naar piraten

[Reactie gewijzigd door LZ86 op 22 juli 2024 14:05]

PVDK007 @LZ8614 juni 2023 16:28
Streamingdiensten zijn best wel een doodsteek geweest op sommige vlakken in medialand. De psychologie achter ''onbeperkt kijken'' voor een vast bedrag per maand is niet goed geweest. Zoals je ziet willen mensen zo min mogelijk betalen en het liefst gratis hebben (omdat een oom de Netflix betaald) wat gewoon niet realistisch is.
geert1 @PVDK00714 juni 2023 16:56
Film en tv maken is zeker niet goedkoop, maar de tering zou ook naar de nering kunnen natuurlijk. In de muziekindustrie heeft streaming ook voor grote waardevermindering gezorgd: van cd's van meerdere tientjes (in guldens, jaren 1990 bijv.), naar ruim een tientje per maand voor 20 miljoen nummers (en in huidige euro's). Dat is nu wat wij vinden dat muziek waard is. Vermaakproducten hebben geen duidelijke intrinsieke waarde; de maatschappij bepaalt voor een groot deel.

De muziekindustrie heeft dat verlies moeten nemen, en moeten compenseren met andere geldstromen zoals merchandise, touring en het verkopen van muziekrechten aan reclame-, film- en tv-makers. De hele taart is daarmee alsnog flink kleiner geworden. Toch kan er muziek gemaakt worden, en de groteren kunnen er zeer goed van leven. Een bepaalde industrie verdient niet noodzakelijk de hoogst genoten inkomsten voor eeuwig; het hangt af van economische en technologische ontwikkeling. Met minder geld dat binnenkomt, en ook minder output, kan het weer in verhouding komen.

Misschien gebeurt dit met film en tv ook deels. Maar uiteraard met de veel hogere kosten van film en tv in gedachten: een film zal altijd duurder zijn om te maken dan een muziekalbum. En er komt ook nog altijd bakken geld uit de bioscoop vandaan. Het zou misschien niet heel erg zijn als de film- en tv-wereld minder geld ter beschikking krijgt. Hoeveel content er gemaakt moet worden staat niet in steen geslagen bijvoorbeeld, en vrije markten horen zich aan te passen.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 14:05]

Centauriprime @geert114 juni 2023 17:26
Voor de muziek industrie wordt er dankzij streaming weer leuk verdiend ook. Ff los van waar het geld naartoe gaat (arties, schrijver, label?)

https://www.statista.com/...-music-revenue-by-format/
Ruuddie @Centauriprime14 juni 2023 20:10
Ik snap het ook niet dat er geklaagd wordt dat de muziek business minder geld verdient door streaming. Als ik naar mezelf kijk, en ik ben een redelijke muziek fanaat, geef ik nu een stuk meer uit aan muziek dan vroeger. Ik heb nu Spotify family voor 15 x 12 = 180 euro per jaar. Een gemiddelde CD kost(te) 20 euro, dat zou 9 CD's per jaar zijn, dus bijna 1 per maand. Dat kocht ik echt niet. Dus per saldo verdient de volledige industrie nu veel meer aan mij, als denk ik wel redelijk gemiddelde consument. Dat het dan misschien naar de verkeerde mensen gaat, kan ik niet zo veel aan doen.

[Reactie gewijzigd door Ruuddie op 22 juli 2024 14:05]

Claude Reine @Ruuddie15 juni 2023 08:10
En wat als je de kosten deelt door het aantal mensen waarmee je je account deelt? Geeft denk ik een realistischer beeld.
MenN @Claude Reine15 juni 2023 09:24
CD's of LP's werden niet uitgeleend denk je?
JasperVerbeek @MenN15 juni 2023 11:00
Dat doe ik nog steeds, maar cd's niet echt meer. Waarom zou ik een plaat kopen dit mijn pa thuis in de kast heeft staan?
Brian12 @Ruuddie15 juni 2023 20:31
Verschil met muziek is dat je bij 1 aanbieder alle (bijna dan) muziek kunt krijgen.

Bij video is dat niet zo. Daar 'moet' je bij iedere aanbieder apart en abonnement afsluiten.

Dus hoe vergelijk van muziek klopt, maar is niet toepasbaar voor tv/video.
pepsiblik @Centauriprime14 juni 2023 17:58
Inderdaad. Wat de muziekindustrie vooral raakte was piraterij. Streaming is juist de redding geweest.
JBVisual @pepsiblik14 juni 2023 19:39
Juist dit.
Ik neem totaal geen moeite meer om content te downloaden en betaal graag voor streaming.

Los daarvan geloof ik niet dat piraterij ook zorgt voor minder omzet. Het is een kat-muis spel (zeker met games) waar de mensen die het zouden willen kopen, dit toch wel doen.
Ook zorgt piraterij voor mond op mond reclame, en nieuwe fans.

Er zijn ontzettend veel game reeksen en films die ik alsnog gekocht heb omdat ik ook van mening was dat dit het geld waard was. (Daarom heb ik “The Sims 4” met alle DLC maar voor mijn kids gedownload. 8)7 )

Maar het is al eens eerder geroepen, piraterij is vooral een serviceprobleem. Nu ik bij Steam een spel 2 uur uit kan proberen, probeer ik meer titels een kans te geven. (Maar ook schaf ik games aan via GOG en wat andere platvormen, en heb ik een abonnement op Playstation plus premium)
Muziek stream ik via Apple Music En heb ik abonnementen op meerdere streamingdiensten.

Ja dit kost misschien wat, maar ieder uiteraard zijn hobby’s. (Het is mij het geld waard)

Ontopic:
Los hiervan ben ik ook erg benieuwd of HBO het hier vol kan houden. Ik heb nu nog de 50% korting, maar mocht dat straks na de samenvoeging met Discovery komen te vervallen, of de prijs wordt te duur, dan haak ik af.
Ze hebben het ook al geflikt om Exclusieve HBO series zoals westworld van hun platform te halen (waar ze zelf nota bene de rechten van bezitten)

Netflix is de grootste en zal de grootste blijven, maar HBO is in mijn ogen niet onderscheidend genoeg om te kunnen opboden tegen Netflix, Disney en Videoland. (Zelfs prime voor slechts €3 per maand is in mijn ogen een beter platform, al is dat persoonlijk)

De meest unieke functie die ze hadden was juiste de mogelijkheid om officieel je account te mogen delen. Hiermee zetten ze zichzelf dus redelijk buitenspel.
redniels @JBVisual15 juni 2023 10:17
Prime is de beste deal. Ooit.

Voor die 3 euro krijg je:
1. Prime video. Beter dan hbo, skyshowtime en videoland.
2. Onbeperkte foto opslag (geen video!) via amazon photos.
3. Twitch prime. (De betaalde variant)
4. Gratis games & game loot via amazon games.
5. Gratis shipping op bijna alles op Amazon.nl.
lonewolf2nd @redniels15 juni 2023 11:40
Oh bedankt, ik dacht alleen punt 1 en 5.
Heb ook nooit vergekeken. Toch maar eens die andere dingen onderzoeken.
skapiche @redniels15 juni 2023 13:44
Mwah, het is een prima deal, maar de beste ooit?

1. Ik vind de content op Prime toch over het algemeen wel tegenvallen. Als ze the Grand Tour en Clarkson's Farm etc. niet hadden, denk ik niet dat ik het actief zou houden. Dan blijft voor mij alleen the Boys over denk ik, daarvoor zou ik dan wel een maandje nemen bij een nieuw seizoen.
Dan is het ook nog zo dat je voor best veel films alsnog moet betalen om ze kunnen bekijken.
Beter dan HBO zou ik het nog niet willen noemen, skyshowtime en videoland heb ik geen ervaring mee.

2. Voor mij niet relevant, ben niet zo'n fotograaf.

3. Das wel een leuke bonus inderdaad, al kijk ik niet vaak streams is het toch leuk af en toe 'gratis' op iemand te kunnen abonneren. Vaak gebruik ik die op voor bekenden van me die kleine streams hebben.

4. Alleen maar bagger voor zover ik gezien heb. Ik geef dan ook geen moer om skins.

5. Ook wel een leuke bonus, al probeer ik toch zoveel mogelijk bij NL bedrijven te kopen dus ik bestel maar zelden bij ze.

Als laatste punt wil ik nog even toevoegen dat de UI echt een drama is. In ieder geval op mijn LG CX, weet niet of dat op andere besturingsystemen anders is. Je 'continue watching' staat standaard ergens begraven onder alle 'nieuwe' content. Seizoenen van series staan er apart op, en lopen soms niet eens door als je bijvoorbeeld klaar bent met seizoen 1, mag je daarna handmatig seizoen 2 opzoeken.

De x-ray functie is trouwens wel iets waar andere diensten jaloers op mogen zijn, dat vind ik echt geweldig.
redniels @skapiche23 juni 2023 17:47
hele late reactie maar ik wil je toch nog een keer proberen te overtuigen ;)

1:tegen vallen? Ik zou je toch nog eens willen vragen om nog even heel goed te kijken. In ons gezin is Primevideo echt no.2 meest gekeken. 1 is Netflix, helaas. 3/4 is Disney+/HBO max. Primevideo heeft meer en betere content dan HBO max en Disney+. Zeker disney+ heeft nogal eentonige content (marvel, Marvel en Starwars) en HBO max heeft een paar zeer goede series maar tegenwoordig ook veel van te lage kwaliteit. SkyShowtime is een verschrikkelijke app met enkel stereo geluid, geen 5.1 en heeft de trial periode hier dan ook niet overleefd. (ondanks dat ik groot star trek fan ben maar ook dat staat er niet allemaal op, helaas)

2: je bent misschien niet zo'n fotograaf maar je icloud of google drive is zo vol met de standaard settings van je telefoon. gebruik amazon fotos voor je fotos en je icloud/gdrive is nooit meer vol.

4. bagger? Op dit moment misschien, hoewel ik persoonlijk groot fan ben van old school SNK games. maar goed, het afgelopen jaar zijn qua grote titles mass effect legendary edition, NFS hot pursuit remastered, star wars squadrons, battlefield 1,4,5 , control, dishonered 1+2, the evil within 2, een zwik aan telltale, wrc9 en nog wat dingetjes geweest. Ja, veel skins en zo maar om de maand zit er toch wel een (iets oudere) AAA game bij.


echt, 3 euro, zeker in vergelijking met HBO max en Disney+ is geen geld voor wat ze leveren.
Netflix heeft nog wat redemption vanwege de gratis mobiele games. HBO en Disney zijn, zeker indien per maand betaald, gewoon veel te duur voor wat ze bieden. Ik zit voor die 2 nog op de aanbiedingsprijs van toen ze net nieuw waren maar anders had ik ze niet meer.
skapiche @redniels27 juni 2023 12:07
Je hoeft me niet te overtuigen hoor, ik ben al abbonee. Ik ben er gewoon niet zo lyrisch over.
Dat ze hele gratis games weggeven wist ik niet. Dat is dan toch weer een minpuntje voor ze met betrekking tot de UI, maak daar een aparte categorie voor ofzo.
De enige keer dat ik de 'loot' zie is de enkele keer dat ik op twitch kom, dan staan er weer 1000 notificaties. Dat zijn dan grotendeels skins voor games die ik toch niet speel, dus daar ga ik dan niet helemaal doorheen scrollen.

Dat Disney tegenvalt qua aanbod wil ik wel met je eens zijn. Ik ben dan wel liefhebber van SW en Marvel, maar ik heb nu alles wel gezien en ga m binnenkort ook wel weer stop zetten. Alleen Atlanta wil ik nog afkijken. Dan neem ik wel weer een maandje als er nieuwe Mandalorian o.i.d. is.

HBO heb ik nog niet al te lang, heb nog niet uitgebreid naar het aanbod gekeken. Genomen voor TLOU en de nieuwe GoT serie, daar heb ik van genoten. Nu bezig met Succession op aanraden van een vriend, hele goede serie. Verder alleen Barry gekeken, dat was ook wel vermakelijk.
2: je bent misschien niet zo'n fotograaf maar je icloud of google drive is zo vol met de standaard settings van je telefoon. gebruik amazon fotos voor je fotos en je icloud/gdrive is nooit meer vol.
Ik heb geen icloud, en mijn google drive heb ik nog nooit bewust op gekeken. "Niet zo'n fotograaf" was misschien een understatement.
De enige foto's die ik maak zijn als ik iets moet onthouden voor werk (serienummer of model apparaat) bijvoorbeeld. Dat past allemaal met gemak op het geheugen van mijn telefoon. En als die vol raakt, dan zijn het dus niet bepaald foto's met sentimentele waarde dus dan gooi ik m'n gallerij gewoon leeg.
Ik heb dus echt 0 behoefte aan (extra) cloudopslag.

Het word wel een erg lange discussie zo, tewijl eigenlijk alles wat ik wilde zeggen is dat ik "de beste deal ooit" een beetje overdreven vind.
redniels @skapiche30 juni 2023 13:57
Barry & Succession zijn awesome.

nog een absolute HBO aanrader: The White Lotus. Seizoen 1 is geweldig, 2 is nog beter!
skapiche @redniels30 juni 2023 14:18
Oh ja die heb ik ook gezien ja, seizoen 2 was inderdaad geweldig.
PHiXioN @pepsiblik15 juni 2023 04:34
Streaming is de doodsteek geweest voor de kip met gouden eieren voor de grote platenmaatschappijen die een oligopolie en daarmee de macht hadden tot de consument. Nu hebben veel meer artiesten de mogelijkheid om een publiek te bereiken. Dit is echter ook weer een nadeel om het kaf van het koren te scheiden. In de grote massa is het als parel lastig om op te vallen.
livePulse @PHiXioN15 juni 2023 09:14
Niet alleen de platenmaatschappijen, wat te denken van opnamestudios? Tegenwoordig kan Jantje op zijn zolder ook al met een redelijke kwaliteit leuke opnamen maken, het is meer bereikbaar geworden voor alles en iedereen. Studiomuzikanten zijn er nauwelijks meer en "grote" producers van vroeger zijn er eigenlijk niet meer. Muziek wordt meer en meer digitaal, kijk maar naar al die idioten die naar DJ's gaan luisteren en dat muziek noemen, dat is tegenwoordig de norm. Het is te treurig voor woorden. Vroeger was een DJ iemand die plaatjes aan elkaar draaide in de lokale soos, tegenwoordig douwen ze een USB-stick in een apparaat en doen net alsof het allemaal zo geweldig is en noemen zichzelf DJ ... of erger: producer! 8)7 ze hebben geen idee!
Nee, tegenwoordig is het niet fijn meer om muzikant te zijn die een echt instrument bespeelt en daar tijd insteekt. Zelfs mijn kinderen hebben echt geen idee wat èchte muziek is, zelfs klassieke muziek snappen ze niet. Hans Teeuwen had het over muziek...
Dankzij Jobs is de muziek dood. Muziek levert niets meer op. Misschien voor de commerciële namen (ik zeg bewust niet "grote namen" want echte grote sterren zijn er niet meer). De hele markt is volledig ingestort.
boxit @pepsiblik15 juni 2023 09:24
De verschillende muziekstreaming diensten bieden over het algemeen dezelfde content, waardoor je als doorsnee consument aan 1 dienst genoeg hebt. Daarmee is piraterij inderdaad niet interessant meer.

Bij video is de content uniek per steamingdienst en het is duidelijk dat de meeste consumenten niet op elke dienst een abonnement gaan nemen...
pepsiblik @boxit15 juni 2023 10:32
Dat komt omdat historisch gezien de distributie van muziek altijd gescheiden is geweest van het maken en het promoten van muziek. Bij film werkt dat anders en zijn de makers ook altijd de distributeurs geweest. Dus die verticale integratie is er altijd geweest met film.
mr.Millenarian @geert114 juni 2023 18:39
Die bakken met geld uit de bioscopen is erg relatief. Een Nederlandse film kan bijvoorbeeld niet gemaakt worden van alleen die gemiddeld één euro per bioscoopkaartje, die zij van de distributeurs ontvangen. Producenten hebben dan ook subsidies nodig van o.a. het Filmfonds en het COBO fonds om hun begrotingen sluitend te krijgen. Voor grote internationale producties of films die het in het buitenland goed doen is het natuurlijk een ander verhaal, maar ook in Hollywood lopen producenten risico's met films die een soms een paar honderd miljoen dollar kosten. Een deal met grote streamers om de film direct of snel na het uitbrengen in de bioscoop te streamen is voor veel producties daarom een uitkomst. Met name dus ook voor kleine filmlanden zoals Nederland.

En als echte filmliefhebber heb ik Netflix, Disney, Amazon Prime Video en ook HBO Max, maar ga daarnaast ook regelmatig nog gezellig een avondje uit in de bioscoop om mij en gezelschap helemaal onder te dompelen in een goed verhaal of enorme spektakelfilm.

[Reactie gewijzigd door mr.Millenarian op 22 juli 2024 14:05]

Keypunchie @mr.Millenarian14 juni 2023 19:40
Vraag me af of die bioscoop ook zijn geld wel binnenhaalt met het kaartje, of zelfs de reclameblokken voor een film (zou die inkomsten gedeeld moeten worden, vast wel).

Mijn vermoeden is dat het meeste geld (in ieder geval meeste marge!) binnenkomt op versnaperingen.
mr.Millenarian @Keypunchie14 juni 2023 22:20
Er zijn helaas genoeg bioscopen die het moeilijk hebben sinds, maar soms ook al voor Corona. Vooral de kleinere ketens en zalen in kleinere steden. In mijn lievelings Luxor bioscoorp hier vlakbij hebben ze 2 zalen met elk iets van 60 luxe stoelen. Ze zitten nooit helemaal vol voor zover ik weet en ik denk dat ze het dan ook moeten hebben van de drankjes, hapjes en reclameblokken om rond te komen. Wij doen in ieder geval ons best om flink in te slaan voordat de film begint al hebben ze bij langere films ook altijd nog een pauze... Al gaan wij door het beperkte aanbod maar zo'n 1x per maand dan geven wij bij een bezoekje veel meer uit dan wat al onze streamingdiensten samen per maand kosten.
geert1 @mr.Millenarian14 juni 2023 20:38
Over die "bakken met geld" uit bioscopen: ik bedoelde als deel van de totale inkomsten van de filmindustrie. Met de rest dus uit streaming, nog een beetje uit dvd/blu-ray, en andere geldstromen. Rekenen we merchandise mee dan is dat voor enkele giganten als Disney ook een flinke stroom.

Interessant om te lezen dat Netflix en co dus relatief goed betalen aan filmmakers / rechtenhouders / productiehuizen. Dat valt mij mee, en ook hoe lang de platforms deze bedragen jaar op jaar blijven uitgeven. Misschien is er dan geen krimp van de omzet in de filmwereld, zoals er was in de muziekindustrie. En die is ook al voor twee derde weer omhoog gekrabbeld richting topjaar 1999 nadat muziekstreaming eerder veel beklaagd werd om lage betalingen aan rechtenhouders.

Film- en tv-streaming blijft een beetje aanvoelen als een bubbel die moet knappen, met de vele miljarden per jaar aan content voor lage maandbedragen. Maar die maandbedragen gaan wel gestaag omhoog en wie weet is dit een stabiele markt zo. Ik verwacht dat de meeste platforms wel zullen uitkomen op of boven de €20 per maand uiteindelijk, en er kan bezuiniging komen op kwaliteit of kwantiteit van content als dat de bedrijven lukt met behoud van klanten. Voor nu hebben de platforms opgeteld veel te genieten, en met een beetje wisselen (of alles aanhouden) wordt de film- en tv-liefhebber heel aardig bediend. Als de filmmaker er ook goed van kan leven dan klinkt het allemaal een stuk stabieler dan verwacht.
iew @mr.Millenarian15 juni 2023 10:06
Voor mensen die het allemaal makkelijk kunnen betalen is het makkelijk (recht te) kletsen natuurlijk.
Ik koop gewoon al heel lang iedere week 4 films (dvd) voor €2 in de kringloop hier en 25ct per dvd in een kringloop iets hier vandaan en leg mijn eigen 'streaming service' wel aan.
Mijn eigen videotheek in huis...

Het is nu wachten op al die streaming services in navolging van Netnix dat ze je ook gaan laten betalen voor 4K HDR.
mr.Millenarian @iew15 juni 2023 18:05
Elke liefhebberij kost geld. Of je nu naar voetbal wil, van motorrijden houdt of zelfs elk weekend ergens wil gaan vissen of rookt. Dan is die van mij nog een van de goedkoopste, maar toch ook een kwestie van keuzes maken. Dus wanneer je niet in de bijstand zit of schuldsanering dan kun je vast wel een streamingdienst erop na houden. En de kwaliteit is in alle gevallen beter dan van dvd's.
iew @mr.Millenarian23 juni 2023 12:24
Klopt allemaal, ik heb dan ook nog HBO, Prime en Skyshowtime en heb Netnix niet meer nodig, al een hele tijd geleden opgezegd.
deze 3 streaming services bij elkaar kosten mij minder dan 1x Netnix 4K HDR.

Ik vind dvd kwaliteit niet slecht, daarnaast zitten er soms remasterd dvd's tussen en worden dvd's ook nog wel wat opgepimped door de smart tv.
Daarnaast koop ik ook dvd's omdat ik graag het 'origineel' wil hebben, er worden al films opnieuw uitgebracht en scene's er uit 'gewoked' om het zo maar te zeggen.

Ik spaar al enorm lang dvd's en heb dus mijn eigen film en serie filmotheek.
david-v @geert114 juni 2023 20:04
De muziekindustrie heeft dat verlies moeten nemen, en moeten compenseren met andere geldstromen
Hoe kom je daar nou weer bij? Het is juist een groeiende markt
geert1 @david-v14 juni 2023 20:43
Dat klopt, na een enorme dip. In de beginjaren van Spotify werd er veel geklaagd door artiesten en rechtenhouders over lage uitbetalingen. Ik was wel verbaasd hoe ver de omzet inmiddels weer is opgekrabbeld, dus de situatie is nu weer anders. Het Spotify-model werkt nu blijkbaar goed genoeg voor die industrie, wat goede hoop geeft dat film- en tv-streamers dit ook zo kunnen blijven doen, met genoeg inkomen voor filmmakers en de klant die tevreden is met de content en het maandbedrag.
Slaz @geert114 juni 2023 22:31
Probleem is echter dat je bij elke muziekstreamingdienst min of meer hetzelfde aanbod kunt verwachten. Platenlabels en ook de meeste indies hebben blijkbaar geen baat bij exclusiviteit.

Dit is bij TV en videostreaming op dit moment heel anders, waar de meeste uitzendrechten juist exclusief bij 1 aanbieder liggen en deze ook zelf exclusieve producties financieren.

Meer beperkingen opleggen aan gebruikers zoals wat Netflix en binnenkort dus HBO gaan doen zal niet echt helpen om versplintering tegen te gaan.
thunder8 @Slaz15 juni 2023 08:10
En dat is ook wat de video streamingdiensten uiteindelijk de kop gaat kosten, die halsstarrige houding van exclusives, compleet verplinterde catalogus, steeds meer beperkende abonnementen en hogere prijzen.

Juist de muziekindustrie die precies hetzelfde was, is destijds tot inkeer gekomen, nadat de consument duidelijk liet merken dat het klaar was met heel veel geld betalen voor een cd en massaal aan het downloaden ging en bleef downloaden totdat er eindelijk legale alternatieven kwamen, waarbij je een behoorlijk volledige catalogus aan muziek kun gaan luisteren tegen een vast bedrag per maand.

Netflix was een goede start om dit ook met series en films te doen, maar daarna vonden de studio's en producenten het nodig om eigen platforms op te richten, om meer geld te vangen en de markt compleet uit elkaar te trekken. Nu is het al haast niet meer te volgen waar je wat kan kijken. En dan erachter komen dat datgene wil je wilde zien, weer op een andere dienst staat die je niet hebt.

Met Spotify zoek ik naar bepaalde muziek, vind die bijna altijd en kan gaan luisteren. Met series en films, moet je tegenwoordig eerst een aparte app gebruiken als JustWatch om te kijken of en waar iets te kijken is. Met een beetje pech niet te kijken bij jouw abo's, of in lage kwaliteit of alleen met alsnog bijbetalen naast je abo. Tegen de tijd dat ik weet hoe en wat, is de zin om wat te kijken haast al voorbij. En dan het vreemd vinden dat mensen die een beetje handig zijn met computers gewoon hele eigen videotheken aanleggen om dit soort gezeik te voorkomen en daarnaast ook minder kosten te hebben.

Voorbeeld: Laatst zin om een film te kijken, Sin City. Start Just Watch op en zie dat die nergens te streamen is, tenzij ik hem huur via Apple TV. Deze film is meer dan 10 jaar oud en is nergens te kijken!? En zo kan ik nog wel tientallen films vinden die je niet kan streamen, Ik snap best dat nieuwe films niet meteen overal te zien hoeven te zijn, maar zodra een film 1-2 jaar uit de bios is, mag het van mij wettelijk verplicht worden dat deze op elke streamingsdienst te kijken is. Willen de studio's niet goedschiks de consument bedienen, dan maar kwaadschiks. En anders gewoon piraterij gedogen, net als wiet in NL.
Beat The Best @PVDK00714 juni 2023 16:51
Ik denk dat veel consumenten, het gemak willen hebben. dat ze kunnen kijken wat ze willen kijken op het moment dat ze willen kijken. en daar best wel geld voor over hebben.

Nu moet je eerst uitzoeken op welke streaming service die film of serie precies is, dan zonder te weten of het een goede serie is, een maandje of soms meer af moeten nemen a 7-15 euro per maand. Om dan na een maand weer handmatig te moeten opzeggen(niet vergeten dus), omdat het altijd een subscriptie is en nooit maar een maandje.

Ik zou 20(30 euro voor 4k met dolby etc) euro per maand willen betalen aan 1 partij, als ik hiermee de totale bibliotheek aan films en series kan kijken. en zelf kan kiezen wat ik wil kijken wanneer ik het wil kijken. Zonder hiermee geforceerd te worden een andere app of een 2e subscriptie aan te moeten gaan. gewoon alles via een Steam voor Films.

op dit moment kan ik voor 20 euro mijn film en serie behoefte redelijk tegoed doen aan schijfjes gekocht via marktplaats of bol.com. Of dat allemaal zo netjes gaat durf ik niet te zeggen.
centr1no @Beat The Best14 juni 2023 18:20
Nu moet je eerst uitzoeken op welke streaming service die film of serie precies is, dan zonder te weten of het een goede serie is, een maandje of soms meer af moeten nemen a 7-15 euro per maand.
Als die beschikbaar zijn in je eigen land/regio. Als die serie of film ook 'gratis' te kijken is met een abonnement. Verschillende diensten vragen voor specifieke content een bedrag extra en die huurtarieven zijn zelfs voor films van 20 jaar oud nog €4.
En de reden dat €4 te veel lijkt voor een film is dan weer te danken aan het feit dat we enorm veel films onbeperkt hebben kunnen kijken voor een vast bedrag per maand. 2 Films huren kost evenveel als een hele maand onbeperkt Disney+.
Om dan na een maand weer handmatig te moeten opzeggen(niet vergeten dus), omdat het altijd een subscriptie is en nooit maar een maandje.
En als het bedrag laag genoeg is laten mensen het gewoon door lopen omdat dat opzeggen en weer opnieuw aanvragen als daar behoefte voor is ook allemaal teveel gedoe is.
En als iemand anders in het huishouden tijdens die ene maand besluit een serie met 200 afleveringen te gaan kijken krijg je nog commentaar ook.
als ik hiermee de totale bibliotheek aan films en series kan kijken
Ik denk dat er velen zijn die een verkeerd beeld hebben van hoeveel dat is en hoeveel zooi daar tussen zit die je waarschijnlijk nooit wilt zien, laat staan voor betalen.
Misschien dat €30 per maand realistisch is voor alle content die jij persoonlijk theoretisch zou willen hebben.

Ik kijk persoonlijk heel gevarieerd en ik ben best bereid te betalen voor wat ik kijk.
Ik ben echter niet bereid te betalen voor alles wat ik niet kijk. Ongewild betaal je met een abonnement mee aan troep die geproduceerd of aangekocht wordt door die streamingdiensten waar je normaal nooit een cent aan uitgegeven had.
Wolfos @Beat The Best14 juni 2023 18:08
Toch is digitaal huren van een film ook heel makkelijk en goedkoop, maar dat sloeg niet aan. Dan gaat men liever aan de piraterij want dan hoef je niet te betalen. Beetje een onmogelijke situatie voor de filmindustrie dus.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:05]

LurkZ @Wolfos14 juni 2023 18:50
De reden is denk ik dat 80% v/d films rommel is.
De beschrijving klinkt goed, en daar blijft het bij.
Bij Netflix kies je na 5-10 minuten gratis wat anders.
Bij een gehuurde film... weg geld.
Carn82 @Beat The Best14 juni 2023 19:28
Ik kan hierop een eerder antwoord van mezelf hergebruiken over het idee van "1 streamer", gezien dat altijd terugkomt bij deze nieuwsberichten :o

Dat gaat alleen gebeuren als overheden/regulatoren in gaan grijpen vrees ik.. De streamers hebben nu allemaal hun eigen winkeltje/portal/app met hun eigen producten (eigen IP, zelf geproduceerde films/series etc), dat gaan ze niet zomaar afstaan; want in hun eigen winkel hebben ze maximaal invloed op wat de gebruiker ziet en doet (tracking, upsell). En deze eigen content maakt de winkel onderscheidend van de concurrentie.

Je zou een energiemarkt-achtige constructie kunnen aangaan; met een netbeheerder (het 'streaming platform', de techniek) en de energieleveranciers (de bedrijven/filmmaatschappijen die de content aanleveren via het platform); en dat je als consument zelf kan bepalen van welke partijen je allemaal content wil ontvangen binnen je 'streaming-portal'. Maar dat zie ik de betrokken partijen zelf niet snel organiseren..
2broodjeshoarma @PVDK00714 juni 2023 17:40
De grap is juist, alle mensen die downloadde zijn juist gaan betalen voor streamingdiensten. Eerst de legale, en nu de illegale.

Toch mooi dat men wel wilt betalen maar de bedrijven het verzieken.
moonlander @2broodjeshoarma14 juni 2023 17:44
Inderdaad, zo ben ik ook overgestapt van illegaal naar streaming naar illegaal.
moonlander @PVDK00714 juni 2023 17:42
Ik betaal voor 4 streams, alleen vanwege 4k. Heb dus nog 3 plekken over!
fire-breath @PVDK00714 juni 2023 18:01
Mwah. dat valt wel mee ... Leuk ook dat je alle schuld bij de consument legt.

Het probleem zit vooral in de manier van zakendoen. Streamingsdiensten houden vast aan bepaalde systemen.

Films en series zijn bijvoorbeeld vaak te veel aan 1 bepaald platform verbonden. Denk aan Netflix originals.
Populaire series komen alleen uit op 1 streamingsdienst.
Als je dit vergelijkt met de populaire films van vroeger ..
Stap 1 = bioscoop
Stap 2 = na een paar weken verkrijgbaar als dagfilm bij je lokale videotheek.
Stap 3 = na weer een paar weken verkrijgbaar als weekfilm.

Tegenwoordig moet je maar hopen dat de film ooit op jouw streamdienst zal komen.
Grote kans ook dat de film niet in jouw regio te zien is.

Praat dit piracy goed? Nee. Ligt alle schuld bij de consument???
crazyboy01 @fire-breath14 juni 2023 19:32
Wat we ook steeds vaker zien in dat je in Nederland wel "moet" doen aan piracy omdat spin-offs en bepaalde content gewoon niet officieel hier wordt uitgebracht, maar bijvoorbeeld op van die US-only diensten als Hulu en andere diensten die hier niet beschikbaar zijn. Wat ze ook niet altijd slim doen is dat die diensten in Amerika soms direct-to-video (aka streaming) zijn waar die hier eerst in de bioscoop komen. Dat betekent natuurlijk dat het op dag 1 van de run in de bios of nog eerder al online staat in hoge kwaliteit. Natuurlijk komt daar wél iets van een moreel besef bij, maar toch zullen veel mensen hun weg ook wel naar die illegale uploads weten te vinden en lekker vanaf hun eigen bank kijken.
D-Ed @PVDK00715 juni 2023 00:37
Lol, de filmindustrie is zélf de doodsteek geweest.. En ze blijven maar steken ook, als er ergens domme mensen werken is het juist in de film industrie 8)7

Ik betaal met liefde en plezier een Euro of €50,- per maand voor de juiste kwaliteit contend en makkelijk te streamen maar jammer genoeg doe ik het nu via een betaalde/illegale stream voor slechts €5,- per maand. Uitmuntende kwaliteit in beeld én geluid _/-\o_

De filmindustrie blijft al sinds jaar en dag de consument de schuld geven ipv te luisteren naar de wensen van de doelgroep met geld. Hans Zimmer snapt wel hoe hij een extra zakcentje kan verdienen met zijn Muzikale bijdragen aan veel films ;)
Typhone @D-Ed15 juni 2023 01:35
Lekker steekhoudend argument haha. Maar ondertussen zelf illegaal streamen en met het vingertje de andere kant op wijzen. Paradoxaal.
D-Ed @Typhone15 juni 2023 16:13
No worries hoor. Ik was niet volledig want betaal voor drie verschillende streaming platformen waar ik zelfs al het extra Netflix 'buiten de deur' budget voor oma voor m'n rekening neem.. Als ik bv een film in betere kwaliteit wil zien die op Disney+ staat, stream ik die op een andere manier ;)

Nog 'heel fout' natuurlijk maar goed, een mens gaat voor gemak of niet he... :O
kazz1980 @D-Ed15 juni 2023 09:12
Mensen die in winkels werken zijn ook super dom. Geen enkele winkel verkoopt alles en het is verschrikkelijk duur. Terwijl je het ook gewoon gratis kunt stelen.... Dus ja...
D-Ed @kazz198015 juni 2023 10:41
Lol wat een vergelijking 8)7
kazz1980 @D-Ed21 juni 2023 20:48
Toch echt precies dezelfde redenatie.
D-Ed @kazz198021 juni 2023 22:33
Volgens jou wel ja. Fijn dat je een week ná het bericht nog aan dit soort onzin denkt _/-\o_
kazz1980 @D-Ed28 juni 2023 00:45
Daar heb je notificaties voor.
Wees er maar trots op, diefstal goedpraten met non-argumenten en vervolgens als 'verdediging' een ander voor gek verklaren. Zegt veel over de persoonlijkheid en denkvermogen.
KWOAD @PVDK00714 juni 2023 19:40
Met “onbeperkt kijken” waren streamingsdiensten niet de eerste hoor. Ook kabelproviders met lineaire TV gebruikten die abonnementsvorm. Om die reden ben ik al lang geleden gestopt met een TV-abonnement. De kosten waren te hoog voor die paar keer per jaar dat ik TV wilde kijken.
batjes
@PVDK00714 juni 2023 23:50
Lekker makkelijk, de schuld maar bij de mensen te leggen.

En niet bij al die graaiers die uit hetzelfde beperkte vijfertje proberen te vissen.
kazz1980 @PVDK00715 juni 2023 09:10
Vraag ik me af. Ik persoonlijk besteed nu bijvoorbeeld veel meer aan media dan ik vroeger deed toen je alles nog per stuk moest kopen of op tv moest kijken/radio moest luisteren... De streaming diensten nemen daar een deel van, maar onder de streep verdienen film-/tv-makers en muziekproducenten toch echt fors meer aan mij in de maand
Sjekster @PVDK00715 juni 2023 11:21
Weet je wat het een beetje is, in het begin was er eigenlijk alleen Netflix waar de meeste nog niet streamende maatschappijen allemaal hun spul aanboden. Toen kon je dus voor 1 bedrag een heel groot deel van medialand benaderen. Toen kwamen er steeds meer concurrenten bij. Gevolg: de bestaande streamingsdiensten kregen een steeds kleiner aanbod, want maatschappijen halen hun content eraf en zetten het op een eigen dienst. Oude situatie: Netflix voor 12 euro. Nieuwe situatie: 5 streaming diensten á gemiddeld 8 euro per stuk. Maar je krijgt er maar weinig content extra voor (wel meer hoor, maar afgezet tegen de som van de abonnementskosten komen we er veel slechter vanaf.) Bijna 4x de prijs, maar bij lange na niet 4x het aanbod.

Bij muziekstreaming heb je ook concurrentie, maar leveren ze bijna allemaal wel 90% gelijk aanbod, met een (tijdelijke) exclusive her en der. Daar kan je dus gewoon af met één abonnement.

Voor de video streamers komt er gewoon een omslagpunt dat het voor mensen teveel wordt en gaan ze keuzes maken. Financieel lijken de meeste diensten ook alleen maar verlies te draaien, op Netflix en wellicht Disney na. Dus de vraag is of die strategie van fragmenteren op alleen eigen content wel wenselijk is. Ik wordt er alvast redelijk suf van om diverse streamingdiensten af te moeten struinen naar iets wat ik wil kijken. Concurrentie is goed, maar ik vind gemak bij streaming voor mezelf belangrijker. Liever 1 plek waar ik alles kan vinden (voor een betere prijs ook nog), dan tig losse diensten met allemaal hun eigen nukken...

Zelfde met bijv Steam: ze zijn eigenlijk te machtig, maar het is gewoon zoooo fijn om al je games op 1 plek te hebben (en ja, ook gevaarlijk, dat geef ik toe).

[Reactie gewijzigd door Sjekster op 22 juli 2024 14:05]

CH4OS
@LZ8614 juni 2023 16:23
Met de 50% korting op de abo kosten 'for life' in de eerste maand toen de dienst kwam, is HBO zelf als dienst anders niet zo heel duur, met een 4 euro in de maand, dus dan is het nog wel te overwegen of je zon abonnement dan door laat lopen of niet, waar Netflix voor het laagste abo zelfs 2x zoveel kost (afgerond).
dutchgio @CH4OS14 juni 2023 16:39
Maar die 4 euro gaat er met de rebranding naar Max geheid aan, en het is ook nog maar de vraag of de levenslange korting überhaupt blijft omdat ze het ook als een nieuwe dienst kunnen lanceren.
CH4OS
@dutchgio14 juni 2023 16:41
Dat zie ik dan wel weer. Tegen die tijd kost het niet zoveel en kan ik HBO Max blijven kijken. :) Wat het gaat doen wanneer het Max wordt zien we volgend jaar wel weer.
dutchgio @CH4OS14 juni 2023 17:07
Ja dat is zeker waar, tot die tijd is het een erg goede deal. ;)
Benjamin- @dutchgio14 juni 2023 17:06
Vraag me of dit juridisch wel kan. Even wat wijzigingen doen, betekent niet dat ze effectief het contract kunnen ontbinden.
Carlos0_0 @Benjamin-14 juni 2023 17:27
Kunnen ze prima doen hbo Max en discovery houden op met bestaan, er wordt een nieuwe streamingdienst gemaakt die beide zal combineren.
Benjamin- @Carlos0_014 juni 2023 17:32
Dan zullen ze alle contracten moeten beeindigen, dan hebben ze geen leden. Je kan niet en de leden behouden, en contractbreuk doen.
Carlos0_0 @Benjamin-14 juni 2023 19:21
OF ze dat uitmaakt ze sturen iedereen gewoon een mail, dat je voor een leuke kortings actie over kan als je binnen bepaalde periode registreert bij max(Er zal vast wel een kortings actie komen)

Maar goed we gaan het wel zien wat ze gaan doen, te warm om druk over te maken :+
kazz1980 @Benjamin-15 juni 2023 09:15
Toch wel. Voorwaarden mogen wijzigen (dat staat weer in die voorwaarden) en ze bieden je een uitweg: ben je het niet eens met de wijziging dan mag je het contract opzeggen. Doe je dat niet dan ga je daarmee automatisch akkoord met de gewijzigde Voorwaarden. Dat is juridisch prima in orde
Benjamin- @kazz198015 juni 2023 10:59
Maar hoe zijn voorwaarden nog geldig, als zij stellen dat hun dienst stopt met bestaan.

Of HBO Max blijft bestaan, met een wijziging in dienst en naam, maar essentieel nog steeds dezelfde dienst.
Of HBO Max stopt met bestaan, alle huidige contracten worden ontbonden. Een nieuwe dienst ontstaat.

Als je zegt de dienst stopt met bestaan, we honoreren niet de bestaande contracten of deals, maar we zetten je wel over.

Simpelweg, ik heb een contract met een partij, of die partij stopt met bestaan en het contract eindigt. Of die partij blijft, en dus ook het contract. Als dit wel mag gebeuren, dan hebben contracten totaal geen waarde.
Autisme_tech @Benjamin-14 juni 2023 21:55
Het wordt technisch gezien als een nieuwe dienst, door dit trucje kunnen ze vrijwel in ieder land, ook in Nederland van alle in de CEO's ogen nadelige contracten afkomen
Verwijderd @LZ8614 juni 2023 16:41
Ik heb HBO al opgezegd, ze hebben na GoT niets meer gemaakt wat me interesseert. Er is daar zware content armoede.

Netflix heeft ook content armoede. Ik heb nog een paar series die ik af moet kijken en dan zit er niets meer in het archief noch in de pijplijn wat mij trekt. Dus minstens een jaar op abo besparen en websites volgen of er iets interessants bij komt alvorens ik resub.

Disney heeft nog voldoende in de pijplijn, maar hoor ik ook slechte berichten over. Amazon Prime is voor mij gratis omdat ik de verzend korting er al uithaal. Die eerste blijft dus voorlopig en de laatste is sowieso een blijvertje.
Magicbas @Verwijderd14 juni 2023 18:02
The Last of Us was op zich nog wel vermakelijk, toch?
En hoewel niet nieuw, heeft HBO met titels als Sopranos, The Wire, Band of Brothers etc natuurlijk wel echte klassiekers in huis (wat mij betreft dan).
crazyboy01 @Magicbas14 juni 2023 19:28
Last of Us was/is inderdaad een goede titel. Zelf volgde ik ook nog twee jongerenseries (de Gossip Girl reboot en Genera+ion), helaas allebei vroegtijdig gecancelled. Euphoria is dan wel weer zeer succesvol in dat genre en wordt wel vervolgd. Verder bestaat het aanbod inderdaad vooral uit klassiekers en aangekochte films, wat erg jammer is want dat is oude 'troep' die ik al ken. Dus hoewel ik het abbo nog steeds heb, is het best een teleurstelling allemaal voor wat je van HBO verwacht. Wel vorig jaar nog met wat vrienden een Harry Potter marathon gedaan dankzij HBO Max.
Verwijderd @crazyboy0114 juni 2023 20:32
Ik heb uit het pre streaming tijdperk een verzameling van honderden films en tientallen series op DV en bluray. Waaronder Sopranos, The wire, BoB en The Pacific.

Pre-streaming kocht ik elke serie die ik wilde zien, omdat de nederlandse omroepen heel slecht waren in series afmaken. Tegenwopordig koop ik alleen nog de series die zo goed zijn dat ik ze ook nog wil hebben als streaming ze verwijdert op blu-ray of 4k blu-ray.
Kereltje88 @crazyboy0115 juni 2023 02:08
Succession ook een (nieuwe) top serie.
Ruuuuuubje @LZ8614 juni 2023 16:18
Bedoel je hoe ze zich nu richten op enkel hun klanten? In plaats van iedereen om hun klanten heen?
LZ86 @Ruuuuuubje14 juni 2023 16:24
Ze waren zélf reclame aan het maken over wacthwoord sharen notabene.

Ze gaan met deze acties best wel wat klanten verliezen.

Naast dat het fragmenteren van content over een dozijn betaalde streamingdiensten gewoon ontzettend kut is.

[Reactie gewijzigd door LZ86 op 22 juli 2024 14:05]

k995 @LZ8614 juni 2023 17:11
Vele jaren geleden en maar als in "laat gerust eens iemand anders proberen" niet "deel die gerust eeuwig met iedereen".

In de VS heeft netflix klanten gewonnen, we zullen zien eens het jaar uit is welk effect het preceis had. Ik vermoed psoitief voor netflix vandaar dat andere het kopieren.
betatester @k99514 juni 2023 17:18
Ik heb alleen een grafiek gezien met aanmeldingen die inderdaad een groei lieten zien. Echter de grafiek met afmedlingen was angstvallig niet beschikbaar. Zegt dus niets omdat ze per saldo klanten verloren zouden kunnen hebben.
k995 @betatester14 juni 2023 17:40
Nee het aantal afmeldingen was lager, ze krijgen dus effectief klanten bij. De vraag is natuurlijk welke abbonement die hebben.
VySio @k99514 juni 2023 18:15
De wijziging is nog niets eens 2 week van kracht. Ik en mijn moeder (waarmee ik deel) kijken nog 1 serie af, en dan zeg ik op. Dit kan je pas effectief over enkele maanden meten.
iew @k99515 juni 2023 10:14
Volgens mij is in de VS de Netnix bibliotheek een heel stuk groter en zijn ze niet verplicht om 30% Europese content voor te schotelen naast de 10% Nederlandse contant die Nederland ze nu gaat verplichten...

Het vergelijk met Nederland/EU gaat dus niet op naar mijn mening.
DaBeetle @LZ8614 juni 2023 16:56
hoezo? De voorwaarden waren altijd al beperkt tot huishouden of naaste familieleden, dus ouders/kinderen. Dat mensen denken dat de overbuurman van de broer van de collega van de zwager van de oom van de vader van de huisarts van je oma onder naaste familie valt is niet het probleem van HBO toch...
R4gnax @DaBeetle14 juni 2023 19:11
hoezo? De voorwaarden waren altijd al beperkt tot huishouden of naaste familieleden, dus ouders/kinderen. Dat mensen denken dat de overbuurman van de broer van de collega van de zwager van de oom van de vader van de huisarts van je oma onder naaste familie valt is niet het probleem van HBO toch...
Binnen de EU geldt krachtens richtlijn 93/13/EEC inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, dat bij contractuele bedingen in schriftelijk opgestelde overeenkomsten met consumenten waar twijfel mogelijk is over de betekenis van een beding, de voor de consument meest gunstige interpretatie prevaleert. (Art. 5)

Er is wellicht weldegelijk een falen van HBO geweest om 'naaste familieleden' concreet te specificeren; waarbij je weg had kunnen komen met daar bijv. niet alleen je uit huis wonende kroost bij te betrekken, maar ook grootmoe.

Dat hebben ze nu met de botte bijl rechtgetrokken door die term helemaal te laten vallen.
Het is nu alleen nog actief huishouden. Dus ook buitenhuis wonende kroost valt nu af.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:05]

VySio @DaBeetle14 juni 2023 18:17
En als je wél gewoon deelt met je naasten aka ouders/kinderen/broers en zussen? Dit kan straks niet meer
kazz1980 @LZ8615 juni 2023 09:17
Zeker gaan ze klanten verliezen hierdoor. En meer klanten terug krijgen... net als Netflix toen die het sharen van accounts buitenshuis onmogelijk maakte.
Seth_Chaos @Ruuuuuubje14 juni 2023 16:32
Dat ik me op iedere locatie opnieuw moet valideren omdat Netflix zeker wil weten dat ik het echt ben die inlogd vindt ik niet heel klantvriendelijk. Nog los van het gegeven dat ze al mijn woningen als aparte huishoudens wil aanrekenen. Ik wil gewoon een stream afnemen. En waar en wie die gebruikt maakt verder geen ene fluit uit. Als het ze echt om account sharing te doen was hadden ze elke stream wel persoonsgebonden gemaakt. Nee, ze willen mensen voor meerdere streams laten betalen zonder dat ze die gebruiken. En daar is niets klantvriendelijks of klantgerichts aan.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 22 juli 2024 14:05]

Autisme_tech @Seth_Chaos14 juni 2023 21:57
Als je betere beeldkwaliteit wil wordt je zelfs gedwongen om de abbo met meerdere streams te nemen
cool0 @LZ8614 juni 2023 16:46
Toch bijzonder ik deel mijn account slechts met mijn gezin waar iedereen nog thuis woont en tot op heden heb ik ook geen meldingen gehad om het account te bevestigen of te verifieren. Dus klant onvriendelijk kan ik het niet noemen. Er zullen vast triggers zijn die een verificatie "opwekken" maar zelfs met het buitenhuis gebruik heb ik daar geen last van en bij ons zijn er 4 gezinsleden die het veel gebruiken.

Ik ben dan ook zelf fel tegen het delen van accounts.
VySio @cool014 juni 2023 18:28
Je deelt het zelf ook met 3 mensen. Jij betaald €16 voor 4 personen en een ander moet €16 voor 1 persoon betalen.

Ik ben dan ook zelf fel tegen het delen van accounts. De alleenstaander is daardoor veel duurder uit.
cool0 @VySio16 juni 2023 11:00
Tja moet ik kinderen dan een apart abo laten afsluiten? Ik gebruik het voor mijn gezin die alle thuis wonen niet voor Opa, Oma vrienden etc.
VySio @cool017 juni 2023 17:43
Hoogstwaarschijnlijk gebruiken jouw kinderen Netflix meer dan en opa en oma.

Waarom zou je niet apart moeten betalen voor kinderen? Deze hebben ook een apart telefoonabonnement, eigen fiets, een eigen lidmaatschap bij een sportclub?

Ik snap je punt wel, maar je meet met 2 maten. Je bent fel tegen het delen van accounts, maar jij deelt ook accounts.
cool0 @VySio20 juni 2023 14:41
Nee ik ben fel tegen delen van accounts van mensen die niet in mijn huis wonen dat bedoel ik te zeggen. Alles wat binnen de 4 muren woont van ons huis heeft toegang tot het familie account bij Netflex is dat 3 of 4 streams tegelijk. Daar betaal ik voor volgens de voorwaarde. Ik meet dus niet met 2 maten. Want ik betaal binnen het netflix account als voorbeeld al voor het gezinspack (ik zelf kan helaas geen 3 series tegelijk volgen). Opa en Oma wonen niet bij mij in huis dus waarom dan wel meedelen op dat abo? Je ziet het toch echt verkeerd.

Want ik heb al het duurdere abo, iemand die alleen voor zich zelf kijkt neemt bij netflix niet een stream af voor 3 of 4 personen maar eentje voor 1 persoon.

[Reactie gewijzigd door cool0 op 22 juli 2024 14:05]

VySio @cool020 juni 2023 19:17
Want ik heb al het duurdere abo, iemand die alleen voor zich zelf kijkt neemt bij netflix niet een stream af voor 3 of 4 personen maar eentje voor 1 persoon.
En dat is nou juist het punt van de meesten. Ik zou graag maar voor 1 4k hdr stream betalen. Ik heb een dure tv en vind dat ik, voor zover mogelijk, zo scherp mogelijk beeld mag hebben. Als je 4k wil hebben dan moet je 4 streams afnemen. Bij een enkele stream krijg je niet eens gewoon HD maar mag je het met een 720p stream doen.

Maar goed, Netflix moet ook zelf weten wat het doet. Ik heb gewoon opgezegd omdat ze teveel geld vragen voor wat ik wil hebben. De alternatieven zijn ongeveer de helft goedkoper (die extra streams boeien mij niet)
nandervv @VySio7 juli 2023 08:28
Je betaalt voor de 4k, niet voor de x streams. Ik zou ook graag voor een treinticket zonder wifi betalen, of een gitaar zonder snaren (zet er toch andere op), maar zo werkt dat niet.

Er is een bedrijf, dat biedt producten aan. Luxeproducten, that is, harry potter kijken is geen mensenrecht. Voor sommige mensen heeft dat product meer waarde dan voor anderen.
DeMantis @LZ8614 juni 2023 20:12
Piraterij kun je toch nooit goed praten? Als je het niet eens bent met de prijzen in de supermarkt ga je toch ook niet langs de kassa zonder te betalen? Of een auto jatten? Enige reden waarom mensen zoveel illegaal download is het gemak waarmee je ermee weg komt.

Voor de prijs van 1 bioscoopkaartje krijg je een hele catalogus aan TV-series en films per maand. Als je dan niet meer kunt delen, dan is dat altijd nog een verdomd goeie deal. Ja, het landschap is enorm versnipperd met verschillende streamingdiensten, maar dan neem je om de zoveel maanden toch een andere?
Parrotmaster @DeMantis15 juni 2023 09:25
Piraterij kun je toch nooit goed praten? Als je het niet eens bent met de prijzen in de supermarkt ga je toch ook niet langs de kassa zonder te betalen? Of een auto jatten?
Als je een auto steelt dan neem je die weg van de eigenaar. Zelfde geld met boodschappen.
Dat gebeurt niet bij piraten. Daar neem je geen product weg van de eigenaar.

Daarnaast is er al uit onderzoeken gebleken dat piraten helpt met verkopen, omdat mensen die illegaal downloaden toch al nooit gingen betalen. Maar deze mensen zeggen wel tegen anderen dat de show/film goed was en daar kunnen verkopen uit komen.

Ik ben het met je eens dat streaming alsnog extreem goedkoop is voor wat je krijgt, maar je vergelijking met diefstal slaat nergens op.
Verwijderd @DeMantis16 juni 2023 00:10
Dat is redeneren zonder basis. Ik wil niet zomaar een catalogus van rommelfilms en series die geen kat wil kijken. Quantity is op dit vlak veel minder waard dan quality.

Ik wil de reeksen en films zien die mij interesseren. Ik wil daar ook voor betalen, zelfs meer dan gemiddeld.
Maar dan wens ik ook gebruiksgemak, en niet elke maand diensten opzeggen en afsluiten om iets te kunnen kijken, en tegelijkertijd HOPEN dat ze het niet op dat moment besluiten van hun platform te kieperen (Netflix friends, the office, noem maar op).

Nou als je met dat soort fratsen begint koop ik me een fijne NAS en leg hem helemaal vol met series en films van het net die ik wil zien.

Gebruiksgemak. Daar betalen mensen voor. Hebben we dat niet bevaren we de wilde piratenzee.
DeMantis @Verwijderd16 juni 2023 18:15
De post van jou en Parrotmaster praten maar om de hete brij heen: je bevindt je nog altijd in het illegale domein puur omdat je de manier waarop je media legaal kunt streamen niet bevalt. Dat is een drogregen.

Daarnaast: op heel veel services kun je gewoon films en series die jij graag wil zien KOPEN. Dan heb je geen last meer van het wisselen van services en de rest wat je aanhaalt.
Verwijderd @DeMantis16 juni 2023 21:47
Dit is helemaal geen drogreden.
Ik kan de meeste shows die ik volg niet KOPEN.

Ik kan Discovery+ niet KOPEN in Belgie. Dus ik kan geen Gold rush kijken, geen Alone, geen Outback opal hunters, geen Aussie gold hunters, geen deadliest catch.

Als ik het kon KOPEN deed ik het, maar nu moet ik ze dus piraten. Hetzelfde met series. Ik wil gerust een dienst afnemen om een serie te kijken, maar dan wil ik ook wel altijd in de capaciteit zijn om die te kijken. Als ik em deze maand kan kijken volgende maand nergens kan zien, niet op mijn streamingdienst of nergens in een library, dan zal ik hem piraten. Al de rest is praat voor de vaak van moraalridders die niet weten waar ze over spreken.
DeMantis @Verwijderd28 juni 2023 19:52
Sorry, ik had moeten inzien dat het per land extreem kan verschillen! Bizar eigenlijk hoe ze spelen met de rechten voor series en films per aanbieder en eigenaar.
himlims_ @LZ8614 juni 2023 16:22
ik weet echt niet wat je bedoeld
Xfade @LZ8614 juni 2023 17:05
En toch groeit netflix helaas.
EnigmaNL @LZ8614 juni 2023 18:55
Dit is helaas hoe de "enshittification cycle" werkt. Alle diensten zijn er tegenwoordig schuldig aan.
LNDRS @LZ8614 juni 2023 20:00
Het zal wel een onpopulaire mening zijn maar het is toch gek dat je het illegaal downloaden van content (piraterij / stelen) goedpraat door een prijsverhoging? Ik begrijp dat strikt genomen je zegt dat het een logisch gevolg is (wat ook zo is) maar door de toon komt het over als 'goedpraten'.
iew @LNDRS15 juni 2023 10:17
Wat jij nu doet vind ik muggenzifterij.
PC3-17000 @LZ8615 juni 2023 02:15
HBO max kon bij mij geeneens fatsoenlijk 4K leveren. Betaalde voor 4k content, maar kreeg 720P voorgeschoteld met een 1000/75Mbit abbo van Ziggo. Was er weer snel weg.
iew @PC3-1700015 juni 2023 10:19
Raar..., ik heb maar 80Mbit via vdsl2 met pair bonding en heb daar totaal geen last of problemen mee bij HBO Max.
Parrotmaster @LZ8615 juni 2023 09:22
En maar gek vinden dat mensen teruggrijpen naar piraten
Je bedoelt "en maar blij zijn dat ze meer inkomsten maken dan ooit".

Mensen die piraten doen dat vaak toch al. Er is geen grote groep die kan piraten maar tevreden is met wat Netflix had dus het nooit deed, en door deze aanpassingen opeens terug gaat naar downloaden.

Netflix maakte grotere winst dan ooit na hun aanpassing rond password sharing.
ChipsTekort @LZ8615 juni 2023 11:56
Het is voor de consument vooral vervelend, want je staat machteloos tegen beslissingen. HBO mag deze wijziging doorvoeren zolang ze klanten tijdig informeren en binnen de wettelijke grenzen vallen.

Helaas is dit een klassieke beweging van zulke bedrijven. Klanten aantrekken met aantrekkelijke aanbiedingen, flexibele voorwaarden en beloftes over langdurig en veel beschikbare content met als doel om veel marktaandeel te veroveren. Nu zitten Netflix en HBO op het punt om het om te draaien en het business model aan te passen om winstgevend te blijven en lange termijn doelstellingen te halen. Deze keuze is teleurstellend voor de klant.

Ze informeren je en laten bij jou de keuze of je door gaat met het gebruik of dat je helemaal stopt. Doorgaan betekend gebruiken totdat je een verplichte keuze/afname krijgt van nog meer kosten of zelf proactief de keuze maken om voor naaste familie andere oplossingen te vinden. In het kader van de 50% korting zou ik het wel redelijk vinden dat je binnen je account kan aangeven dat je naaste familielid een eigen account wilt tegen dezelfde korting. Anders is het met 1 naaste familielid al gelijk een 200% toename in omzet en dat is niet redelijk (subjectief).
Menesis 14 juni 2023 16:24
edit: woon in Noorwegen, HBO Nordic had een email met onduidelijke informatie verstuurd en inmiddels dat weer via een nieuwe email rechtgezet.

[Reactie gewijzigd door Menesis op 22 juli 2024 14:05]

CH4OS
@Menesis14 juni 2023 16:31
Ik betaal anders nog steeds maar 4 euro in de maand voor HBO? :) Ik ben dus even benieuwd naar het "ineens niet meer geldig was" gedeelte van jouw zin. :)
Menesis @CH4OS14 juni 2023 16:42
Ik kreeg een mailtje dat het van 5 euro naar 10 euro ging (naja kronen, ik woon in Noorwegen).
Ondertussen heb ik nu een mail ontvangen dat ze een fout hadden gemaakt en dat ik alsnog weer abbonnee kan worden voor het 50% tarief :+
ErikT738 @Menesis14 juni 2023 16:31
Loopt die korting niet meer? Want dan zeg ik ook op. Ik kijk nauwelijks nog op HBO.
Daejji @ErikT73814 juni 2023 16:43
Ik denk dat hij bedoelt dat het waarschijnlijk niet meer geldig is zodra HBO Max overgaat in Max.
Alleen is volgens mij nog helemaal niet bekend wat er gaat gebeuren met de huidige 50% korting.

Tot die tijd houdt ik hem mooi aan en zie wel wat de prijzen gaan doen.
Verwijderd @Daejji14 juni 2023 17:25
De streamingsdiensten verwachten van ons consumenten steeds meer en steeds meer beperkingen.
Als ze om wat voor reden dan ook die levenslange 50% er af halen t.z.t., dan kijk ik alles wat HBO is gewoon illegaal. Want afspraken niet nakomen, tja daar heb ik een broertje dood aan.
honey @Verwijderd14 juni 2023 18:22
Dat doe ik nu al. Sinds ze het laatste seizoen van Westworld hebben gecancelled heb ik mijn abbo stop gezet en download ik alles. Je kunt ze alleen op deze manier raken.
Rorata @Menesis14 juni 2023 16:43
Heb je tussendoor ook toevallig gecancelled dat je geen 50% korting meer had?
Menesis @Rorata14 juni 2023 17:00
Nee ze stuurde ineens een mail dat de nieuwe prijs 10€ werd. Daarna gecancelde. Daarna mailtje dat dat een foutje was en of ik alsnog weer wilde abonneren voor 50%
nieuwslezer @Menesis14 juni 2023 16:33
Bij mij betaal ik nog steeds maar 50% van het normale tarief. Hoezo is het bij jou opeens niet meer geldig dan?
pegagus @Menesis14 juni 2023 16:34
Ik betaal nog steeds slechts 4- euro per maand.
redslow 14 juni 2023 16:19
Netflix is er inmiddels uit. Dit kwam mede door de content die niet meer op mij aansloeg en als HBO Max hetzelfde gaat doen als Netflix tja dan gaat die er ook eruit.

In mijn situatie zit ik doordeweeks niet thuis en ga niet 1x per maand ofzo mijn desktop of tv op en neer reizen om te bewijzen dat ik bij het huishouden hoor.
old_spice @redslow14 juni 2023 16:23
Precies dit. Het handige van Streamingsdiensten was de mobiliteit. Dat nemen ze nu compleet weg. Ik download net zo makkelijk alles in dezelfde kwaliteit met als enige kosten 40 euro per jaar voor een usenet account. Dus als in de praktijk blijkt dat ik zelfs niet eens op mijn eigen vakantieadres mijn Streamingsdiensten kan gebruiken dan zeg ik ze met plezier op. Kan ik 2x per jaar goed van uit eten van dat geld.
Sissors @old_spice14 juni 2023 16:36
Maar er veranderd voor 95% van de gebruikers (minstens) toch niks aan de mobiliteit? Je kan het nog gewoon op je vakantieadres gebruiken. En tja als je liever 2x uit eten gaat van dat geld dan hele jaar series/films kijken dan is dat natuurlijk je goed recht.

En ik heb overigens met degene waar Netflix mee werd gedeeld het ook opgezegd (en nu in mijn eentje HBO max, tot ik daarop uitgekeken ben). Nu kan ik vaker dan 2x per jaar uit eten van wat ik zou betalen aan Netflix, en ik gebruikte het gewoon niet genoeg. Maar laten we niet net doen alsof de veranderingen enige impact hebben voor veruit de meeste reguliere gebruikers die niet in meerdere huishoudens het abonnement gebruiken. De enige eis is dat je een apparaat soms ook vanaf IP adres van je huishouden gebruikt. En mijn TV meeslepen naar degene met wie ik Netflix deelde was niet heel praktisch, maar dat was dan ook het hele doel van de verandering.
old_spice @Sissors14 juni 2023 16:40
Ik geloof dat je niet helemaal begrijpt wat ik bedoel. Ik heb een vakantiehuis waar een TV hangt. Daar wil ik mijn streamingsdienst op gebruiken zowel als op mijn TV thuis. Dat kan dus hoogstwaarschijnlijk niet meer omdat mijn vakantiehuis gezien zal worden als een ander huishouden, aldus de logica van de streamingsdiensten.
Sissors @old_spice14 juni 2023 16:45
Dat is toch wat ik schrijf? Als jij een mobiel apparaat gebruikt om op te kijken werkt het prima. Als jij een vaste TV er hebt hangen wiens smart TV platform je gebruikt, ja dan zal het niet werken. En hoe het zit met als je cast naar een Chromecast (of een native Chromecast in de TV) durf ik niet te zeggen. Maar worst case zou ik denken dat je een Chromecast mee moet nemen vanaf huis naar je vakantiehuisje.
WoutervOorschot @Sissors14 juni 2023 17:33
Waarom zou je vanaf je mobiel gaan streamen als je gewoon een smart-tv hebt? Maar ook dan kan dat volgens mij ook (tot een bepaald aantal keer) volgens de netflix-controles.
Sissors @WoutervOorschot14 juni 2023 17:35
Omdat de smart TV in dit geval permanent in een ander huishouden hangt (volgens Netflix), en je mobiel niet.
old_spice @Sissors14 juni 2023 21:11
Dat is een workaround geen oplossing. Bovendien verwacht ik niet dezelfde kwaliteit via een Chromecast ipv direct op de TV via Netflix.
tedades @old_spice14 juni 2023 21:57
We kunnen best erkennen dat het vervelend is als streamingdiensten hun service en voorwaarden aanpassen ten koste van gebruikers.
iew @old_spice15 juni 2023 10:23
Uhhhmmm de Chromecast 4K HDR met Google tv geeft bij mij significant betere beeldkwaliteit dan rechtstreeks op mijn smart tv.
old_spice @iew15 juni 2023 11:16
De vraag is, zet de Netflix app op je telefoon ook 4K HDR door naar je Chomecast en wordt dit ook als 4k HDR afgespeeld op je TV wanneer de Chromecast de source is?
iew @old_spice23 juni 2023 12:17
Weet ik niet, ik gebruik de apps op de chromecast zelf, dus ik stream nooit via mijn 'phone'.
batjes
@Sissors15 juni 2023 11:35
Haha, ja kijk hier zit het euvel.

Lekker beperkingen leggen op huishouden. Moet dat nou echt geografisch beperkt worden, op een medium zonder grenzen? Het was nog niet geografisch beperkt genoeg.

Ik mis het oude internet.
Verwijderd @Sissors16 juni 2023 00:13
En dat is het gebruiksgemak beperken. Als je dat doet ga ik terug piraten. Want ik betaal voor het gemak om overal te kunnen kijken.
2broodjeshoarma @Sissors14 juni 2023 17:44
Dan moet je dus een google apparaat kopen om je lullige streamingsdienstje te gebruiken. Dan maar de vlag uit.
iAR @Sissors15 juni 2023 02:39
Vanwege al deze hoepels ben ik al lang en breed weer terug bij sonarr en radarr.

Streaming moest alles makkelijker maken maar het is een oerwoud van verschillende interfaces, verdwijnende content en meer en meer beperkingen. Dag dag.
k995 @old_spice14 juni 2023 17:21
Werkt nog steeds hoor, zal je wel waarschijnlijk moeten verifieren .
Hangt zeker af van hoe je elders streams, doe je dat met een laptop zal dat blijven werken.
Verwijderd @old_spice14 juni 2023 16:46
Ik heb laatst nog een serie van Netflix geript die ging verdwijnen. Autoplay aanzetten, HDMI 'splitter' er tussen en met de 4k HDMI recorder een etmaal laten lopen voor twee seizoenen die ik nog moest zien en geen tijd meer voor had.

Ik deel ze niet, puur eigen gebruik dus ik maak me er niet druk over. Wel zet hij mij aan het denken om Streaming diensten in roulatie voor een maand of twee per jaar af te nemen.
k995 @Verwijderd14 juni 2023 17:21
is downloaden dan niet handiger?
Verwijderd @k99514 juni 2023 17:26
Abo op usenet server, abo op vpn om niet geïdentificeerd te worden. Fake downloads en virussen.

Of streaming service, 4k geen moeite doen om je te verstoppen en 5 minuten werk om de afleveringen te knippen.

Ik weet wel wat ik makkelijker vind.
k995 @Verwijderd14 juni 2023 17:39
private torrents en dat maskeren is meer dan genoeg, kost je niks gewoon bandbreedte. Autoamtisch in te stellen.
old_spice @Verwijderd23 juni 2023 13:53
Fake downloads heb je niet op usenet als je een goede indexer gebruikt, content met virussen worden door de server al verwijderd dus die kom je nooit tegen.
Gewoon opzetten met een NAS icm sonarr, radarr, Plex. Werkt als een trein, heb er geen omkijken meer naar.
Aalard99 @redslow14 juni 2023 16:23
Ieder zijn keus, met alle respect maar Netflix of HBO Max zal hier niets om geven omdat inmiddels bewezen is dat ze door dit soort acties meer leden krijgen.
redslow @Aalard9914 juni 2023 16:31
Klopt alleen als er genoeg mensen zijn die hetzelfde doen.
DeMolT. @Aalard9914 juni 2023 19:13
Dit is korte termijn verwacht ik, ik deel zelf ook met mijn familie en merk dat ze allemaal wel bereid zijn die 4 euro per huishouden per maand extra te betalen...maar ik weet zeker dat ze anders piepen, zodra alle streamingdiensten dit gaan doen.
Dan moeten we gaan uitzoeken welke we nog wel en niet willen...wat een gezeik.

Oftewel er is weer een Eweka account aangemaakt, alvast voor het geval dat...
Erg jammer, want ik ben heel content met de manier waarop we het nu hebben.
DaBeetle @redslow14 juni 2023 16:54
Een van de terugkerende factoren in de definitie van huishouden is dat deze zich op hetzelfde woonadres bevinden. En je woonadres wordt in NL formeel gebaseerd op je inschrijving in de Basisregistratie personen. Voor zover ik weet kan je in NL niet deel uitmaken van meerdere huishoudens.

Voor de streamingdiensten is het koppelen van een abonnement aan een fysieke locatie dan ook de meest voor de hand liggende keuze om delen tegen te gaan. Dat dat voor een enkele individuele situatie niet lekker uitpakt is pech. In jou geval kan je toch gewoon een chromecast gebruiken? Of voor je TV even die 4 euro per maand extra neerleggen (nog altijd goedkoper dan een eigen extra abbo en in lijn met de regels)

Uiteindelijk is het de vraag of HBO de regels ook technisch gaat afdwingen zoals Netflix doet.
redslow @DaBeetle14 juni 2023 17:57
Waarom moet ik extra betalen voor een dienst die alleen binnen het huishouden word gebruikt.
mutsje 14 juni 2023 16:18
Wat ik mij afvraag een ip adres is persoonsgebonden. HBO , Netflix en dergelijke zijn geen persoons gegevens verwerkers bij mijn weten. Dan mogen zij die data toch helemaal niet opslaan? Volgens mij hebben ze toen in Denemarken rechtszaken aan de broek gehad (Netflix dan) wegens op ip kijken wie wat waar het account gebruikt. Dat heeft Netflix toen verloren.
CorbataGames @mutsje14 juni 2023 16:21
Een ip-adres is niet persoonsgebonden. Hoeveel personen zitten er bij jou thuis op hetzelfde netwerk?

Daarnaast heb je waarschijnlijk binnen enkele weken een nieuw ip ontvangen van de dhcp-server van je provider.

Overigens wel interessant om te lezen:
https://www.ictrecht.nl/b...sgegeven-het-hvj-oordeelt

Verder denk ik dat Netflix wel gewoon een persoonsgegevens-verwerker is, net als bijv elke webwinkel. Ze slaan immers ook je adresgegevens en betalingsgegevens op.

[Reactie gewijzigd door CorbataGames op 22 juli 2024 14:05]

Teun! @CorbataGames14 juni 2023 16:28
Ik ben de enige bij mij, en mijn IP is niet veranderd sinds ik mijn abonnement op dit adres heb. Maakt dit het dan persoonsgebonden? Technisch gezien is her geen statisch IP dus vandaar dat ik twijfel.
k995 @Teun!14 juni 2023 17:13
Nee maar providors veranderen dat amper voor vaste verbindingen.
Frankster @CorbataGames14 juni 2023 16:29
Een IP adres is misschien niet persoonsgebonden, maar een IP adres is in veel gevallen wél een bijzonder persoonsgegeven en valt daarmee onder de AVG.
mutsje @Frankster14 juni 2023 18:13
Daar doel ik dan ook op. Wel interesant want in Denemarken wouden ze dit ook doen en hebben ze rechtszaken verloren omdat ze ip adressen aan het verzamelen waren.
AB-Testing @CorbataGames14 juni 2023 16:33
Volgens de Europese Commissie dan weer wel..

https://commission.europa...orm/what-personal-data_nl

Voorbeelden van persoonsgegevens:
  • naam en achternaam
  • ...
  • internetprotocoladres (IP-adres);
  • ...
Verwijderd @mutsje14 juni 2023 16:30
Op adres lijkt mij ook een stukje veiligheid, ben je eerder via dat ip ingelogd? Ineens ander land? Kan ook je account gehackt zijn. Van hoeveel sites ik wel niet een melding krijg van een nieuwe inlog op een nieuwe locatie.
Yzord @mutsje14 juni 2023 16:24
Ze hoeven geen IP op te slaan om te kunnen beoordelen of dat IP recht heeft op inzage van content.
R4gnax @Yzord14 juni 2023 19:20
Ze hoeven geen IP op te slaan om te kunnen beoordelen of dat IP recht heeft op inzage van content.
Je hoeft ook geen persoonsgegevens op te slaan om ze te verwerken. Die beoordeling waar je over schrijft is natuurlijk ook gewoon een verwerking van. Waar het hier om gaat is of de streamingdiensten een goede grondslag hebben voor die verwerkingen.
Yzord @R4gnax14 juni 2023 19:23
Ja natuurlijk hebben ze die. En ik neem aan dat ik dat niet hoef uit te leggen toch?

Zo is content voor Spanje anders dan voor NL En tegenwoordig moet je een keer per maand op je wifi inloggen zodat je ‘bewijst’ bij het huishouden te horen.

Daarbij bestaat het internet alleen uit ip’s, dus het is sowieso onmogelijk om ip’s te negeren. Of ze nu opgeslagen worden of niet.
R4gnax @Yzord14 juni 2023 19:26
Daarbij bestaat het internet alleen uit ip’s, dus het is sowieso onmogelijk om ip’s te negeren. Of ze nu opgeslagen worden of niet.
Binnen de AVG bestaat er altijd nog zoiets als doelbinding.
Dat je over gegevens beschikt om in één doel te voorzien onder een geldige grondslag; wil niet zeggen dat je zomaar diezelfde gegevens ook voor andere doeleinden mag inzetten.
Yzord @R4gnax14 juni 2023 19:29
Waar staat dat ze dat doen dan?
R4gnax @Yzord14 juni 2023 19:36
Waar staat dat ze dat doen dan?
Jij bent degene die stelt dat ze IP adres kunnen gebruiken om te controleren of je geografich gezien toegang zou mogen hebben. En die dat goed praat met het argument dat het internet van IP adressen aan elkaar hangt en het onmogelijk is deze te negeren, omdat ze noodzakelijk zijn voor de doorgifte van data.

Wat ik stel is: dat het verwerken van een IP adres noodzakelijk is om in de dienstverlening te voorzien, omdat je anders de videodata niet kunt versturen naar je klanten, wil niet zeggen dat je ineens daarmee automatisch ook het recht hebt om die IP adressen voor geo-blocking doeleinden in te zetten.

Want: doelbinding.


Het is trouwens überhaupt nog maar de vraag of wat HBO hier doet legaal is.
Je hebt namelijk een wettelijk dwingend recht om toegang te krijgen tot je account binnen de gehele EER. Als ze dit tegenwerken, dan zijn ze in overtreding van EU richtlijnen die verbieden dat digitale winkels en dienstverleners geo-fencing toepassen.

Op die richtlijn is weliswaar een uitzondering voor bepaalde types digitale inhoud waar intellectuele eigendomsrechten op rusten en waar er sprake is van geografisch gelimiteerde distributierechten. Ze mogen je de toegang tot die inhoud weigeren. Maar alleen die inhoud. Volgens de richtlijn in kwestie mogen ze je niet de algehele toegang tot de complete interface van de online winkel of dienst ontzeggen.

Dus als HBO stelt dat ze je enkel toegang verlenen als zij bewezen achten dat je je binnen de EER bevindt, alsof het een soort privilege is, dan is er grote kans dat dat niet te vereenzelvigen is met bovenstaande wetgeving.
Wat ze zouden kunnen doen is jou de toegang ontzeggen als ze onomstotelijk kunnen bewijzen dat jij je niet binnen de EER bevindt. Maar andersom? Nee; dat werkt niet...

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:05]

Yzord @R4gnax14 juni 2023 19:39
Serieus? Lees dan eens heel goed want dat stel ik ook. En ja, technisch gezien bestaat het internet uit IP’s en zullen altijd in logs aanwezig zijn, maar ik heb helemaal niet gezegd dat ze dan die informatie overal voor mogen gebruiken. Dat maak jij er van dat ik daar op doel.
Xirt @mutsje14 juni 2023 18:05
Ze kunnen een hash opslaan die gegenereerd is op basis van het IP adres. Dan kan je alsog vergelijken zonder een historie van op adressen bij te houden.
3raser 14 juni 2023 16:21
Bij de supermarkt hebben ze ook wel eens een aanbieding, maar over het algemeen betaal je gewoon per pak hagelslag. Wil je 2 pakken, dan betaal je voor 2 pakken. Waarom doen ze dat niet ook zo met streams van streamingdiensten?
SnoeiKoei @3raser14 juni 2023 16:28
Je hagelslagvergelijking wijkt al heel snel af van wat hier gebeurt met de aangekondigde veranderingen. HBO vindt nu bijvoorbeeld dat als je naar bepaalde landen gaat, je je meegebrachte en zelf aangeschafte hagelslag niet meer kunt consumeren. En als ik de buren of mijn beste vrienden hagelslag wil geven dan doe ik dat. Nou heb ik minder hagelslag als ik een deel weggeef terwijl het delen van een HBO-account de betalende klant nauwelijks nadelen oplevert, dus of hagelslag nou het beste vergelijkingsmateriaal is vraag ik me af.

Edit: in eerste instantie las ik je vergelijking als: je moet betalen voor wat je wil, een ander koopt maar zelf hagelslag (of HBO) maar ik denk dat je voorstelt dat er betaald zou kunnen worden per view? Dan is accounts sharen idd zo over.

[Reactie gewijzigd door SnoeiKoei op 22 juli 2024 14:05]

3raser @SnoeiKoei14 juni 2023 16:36
Mijn opmerking gaat twee kanten op. Ten eerste het idee dat als je met 2 streams tegelijkertijd wil kijken je daar ook voor moet betalen. Daarnaast dat jij dan ook zelf mag bepalen wie die streams gebruikt. Want wie betaald, die bepaald.
CorbataGames @3raser14 juni 2023 16:27
Maar ze verplichten je niet om de hagelslag in je eentje te eten of op 1 adres te eten. Als je met de caravan op vakantie je hagelslag meeneemt is dat helma prima.
CH4OS
14 juni 2023 16:26
Uit de mail die ik gisteren ontvangen heb:
Deze wijzigingen gaan in op 13 juni 2023 De nieuwe gebruiksvoorwaarden gaan in op de eerstvolgende verlengingsdatum van de streamingsdienst.
Dat strookt alleen een beetje heel erg niet met
De nieuwe gebruiksvoorwaarden gaan in op de eerstvolgende verlengingsdatum van de streamingsdienst.
Uit de tekst. :)

Ook het tweede deel van de zin
...en zijn van toepassing op elk toekomstig HBO Max-abonnement dat je vanaf deze datum activeert.
Klinkt een beetje vreemd. Dat lijkt te suggereren dat abo's die dus reeds afgesloten zijn, hier buiten vallen en dat dus alleen geld voor abo's die afgesloten worden na de genoemde datum. :) Of wordt dat gezien als elke maand een nieuw contract? :?

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:05]

DaBeetle @CH4OS14 juni 2023 16:34
klopt toch gewoon? Goede zaak ook, want daarmee geven ze je de mogelijkheid gewoon je contract termijn uit te zitten onder de oude voorwaarden, en kan je netjes aan het eind van het contract opzeggen als je er niet mee eens bent.

Dus, heb je net op 12 juni 2023 een jaarcontract afgesloten, gaan de nieuwe voorwaarden voor jou pas op 12 juni 2024 in, en kan je er voor kiezen je contract niet te verlengen als je het er niet mee eens bent.
CH4OS
@DaBeetle14 juni 2023 16:38
Ik heb vanaf dag 1 afgesloten zo'n beetje, in elk geval in de eerste maand. Heb ik dan nu ook de nieuwe voorwaarden, gaan die in per de genoemde datum, of geldt het niet voor mijn contract, omdat ze schrijven dat het geldt voor nieuwe abonnementen die afgesloten worden vanaf de genoemde datum? Ik heb inmers geen toekomstig abonnement.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:05]

HugoVS @CH4OS14 juni 2023 16:56
Als je het maandelijks abonnement niet zelf stopt op 13 juli ga je automatisch akkoord met de nieuwe voorwaarden wat ik uit de mail lees, dus ja. Wel gek want die tekst die jij uit je mail haalt is totaal anders dan die ik heb ontvangen.
CH4OS
@HugoVS14 juni 2023 18:07
Ik heb een kleine selectie uit de mail gedaan. :$ Ik heb daarnaast ook geen toekomstig abonnement bij ze.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:05]

_--[]--__ 14 juni 2023 16:24
Verder is onder het kopje 'Downloads' toegevoegd dat vooraf gedownloade content enkel beschikbaar is 'in bepaalde landen'. Momenteel kunnen gebruikers al gedownloade content overal afspelen, ook in landen waar HBO Max zelf niet beschikbaar is.
Gaat dat dan betekenen dat ik mijn gedownloade content niet meer kan bekijken in het vliegtuig onderweg van en naar de VS, hoe detecteren ze dat dan, de app heeft namelijk geen locatie permissies ?

[Reactie gewijzigd door _--[]--__ op 22 juli 2024 14:05]

nieuwslezer @_--[]--__14 juni 2023 16:35
In de praktijk zal dat op basis van het netwerk gedetecteerd worden, zoals nu ook al wordt gedaan. Je device in vliegtuigstand houden (zonder wifi) zal prima werken om te kunnen blijven kijken.
glatuin @nieuwslezer14 juni 2023 16:55
Wanneer ik de oceaan overvlieg ben ik verbonden met de wifi van het vliegtuig, dan kan ik nog whatsappen en mail van het werk bijhouden. Maar ja toen was in een keer mijn gedownloade content weg! Nu ik dit weet haal ik het maar van usenet af, gedownloade content bij de streamingdiensten werkt niet goed voor mij.
R4gnax @_--[]--__14 juni 2023 19:49
Gaat dat dan betekenen dat ik mijn gedownloade content niet meer kan bekijken in het vliegtuig onderweg van en naar de VS, hoe detecteren ze dat dan, de app heeft namelijk geen locatie permissies ?
Daar hinten de vernieuwde voorwaarden al naar. Ze gaan je alleen nog toegang tot jouw account geven als zij bewezen achten dat jij je elders binnen de EER bevindt. Schuldig tot onschuld bewezen, dus.

Maw vermoedelijk zullen ze gewoon locatie-permissies aan de app gaan toevoegen en eisen dat je die permissie verleent - of anders krijg je gewoon bot geen toegang tot je offline content, punt.
doobieters 14 juni 2023 16:43
Ik ben benieuwd wat SkyShowtime gaat doen.. Heeft iemand dat nog eigenlijk? Of ben ik de enige? :+

[Reactie gewijzigd door doobieters op 22 juli 2024 14:05]

LocK_Out @doobieters14 juni 2023 16:52
Je bent niet de enige :)
Heb er nog niks over gehoord, maar ben tot nu toe wel een beetje teleurgesteld in het aanbod.
doobieters @LocK_Out14 juni 2023 17:05
Ik heb dat abbo echt nog lopen met de hoop op beterschap. Ik ben wel benieuwd naar Special Ops: Lioness, het nieuwe paradepaardje van SkyShowtime.
Jesp_J 14 juni 2023 16:20
Dit stond volgens mij al heel lang in de gebruikersvoorwaarden van Netflix maar pas sinds vorige maand is Netflix gericht actie aan het ondernemen in Nederland om het delen buiten je huishouden aan banden te leggen. Pas als HBO gaat vragen om een primaire locatie/adres in te stellen kunnen we ons zorgen gaan maken over het delen van je accunt.

Als je het goed kan vinden met je buren kun je ook een gast netwerk opzetten en dan voortaan alle tv's (van jezelf en je buren verbinden met het gastnetwerk). Dit is namelijk iets wat ze nooit kunnen tegengaan.
Rob Voets @Jesp_J14 juni 2023 16:24
Je kunt ook de buren uitnodigen bij jou te komen kijken natuurlijk. Nog handiger.

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