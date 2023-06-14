HBO Max ziet enkel nog leden van huishouden als 'geautoriseerde gebruikers'

HBO Max heeft zijn gebruiksvoorwaarden gewijzigd. Eerst werden onder 'geautoriseerde gebruikers' van een HBO Max-account 'leden van uw naaste familie of huishouden' verstaan, maar dat zijn nu enkel nog leden van het huishouden.

Onder de 'geautoriseerde gebruikers' worden de profielen bedoeld die op één HBO Max-account aangemaakt mogen worden. Eerst stond in de gebruiksvoorwaarden dat geautoriseerde gebruikers 'zijn beperkt tot leden van uw naaste familie of huishouden', maar 'naaste familie' is er nu uitgehaald. In de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden staat ook dat HBO Max 'grenzen mag stellen' aan het aantal apparaten dat gebruikers op elk moment mogen gebruiken. De streamingdienst stelt dat dat onder meer kan worden gedaan 'om de impact van het delen van accounts buiten huishoudens te beperken'.

Daarnaast is toegevoegd dat gebruikers die in het buitenland zijn, daar wel nog zonder extra kosten gebruik kunnen maken van de dienst met dezelfde content, maar enkel als ze zich in een EER -land bevinden. "Deze toegang is alleen beschikbaar als u zich tijdelijk in een ander EER-land bevindt en wij kunnen verifiëren dat uw land van verblijf in de EER ligt."

Verder is onder het kopje 'Downloads' toegevoegd dat vooraf gedownloade content enkel beschikbaar is 'in bepaalde landen'. Momenteel kunnen gebruikers al gedownloade content overal afspelen, ook in landen waar HBO Max zelf niet beschikbaar is. De nieuwe gebruiksvoorwaarden gaan in op de eerstvolgende verlengingsdatum van de streamingsdienst.