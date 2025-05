HBO Max krijgt nieuwe abonnementsvormen en komt in juli naar België

HBO Max heeft drie nieuwe abonnementen aangekondigd die het huidige abonnement gaan vervangen. Het huidige abonnement wordt het nieuwe Standaard-abonnement en wordt twee euro per maand duurder. Daarnaast wordt HBO Max vanaf 1 juli beschikbaar in België.

De streamingdienst krijgt vanaf 11 juni drie abonnementen en een Sport-add-on. De drie abonnementen verschillen in prijs, de hoeveelheid simultane streams en resolutie. Het goedkoopste abonnement krijgt daarnaast reclame, terwijl op de twee duurdere abonnementen gebruikers series en films kunnen downloaden. Alle abonnementen krijgen toegang tot streams over de Olympische Spelen in Parijs. Met de Sport-add-on kunnen klanten daarnaast Eurosport 1 en 2 streamen, en wielrennen, UFC, Roland-Garros en Tour de France kijken. Deze add-on kost 5 euro per maand.

HBO Max zegt in een mail naar klanten dat de 50 procent korting die bepaalde leden krijgen die bij de launch van de dienst een abonnement afnamen, de korting blijven houden. Voor deze klanten wordt het abonnement dus maandelijks een euro duurder, in plaats van twee euro. Deze abonnees gaan de hogere prijs 'op of na 13 augustus' betalen, afhankelijk van de factuurdatum.

De nieuwe abonnementsvormen zijn het gevolg van de samenvoeging van HBO Max en Discovery+. Na de samenvoeging kunnen abonnees ook Discovery+-titels kijken van bijvoorbeeld Discovery, TLC en ID. Daarnaast spreekt HBO Max over verbeterde personalisatie, zoekfunctie en prestaties. HBO Max maakt verder bekend vanaf 1 juli ook in België diensten te gaan aanbieden. Hier deelt het bedrijf nog geen details over; het is dus niet bekend of hier dezelfde abonnementen gaan gelden.