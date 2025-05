HBO Max gaat dit jaar nog waarschuwen tegen het delen van accounts

Warner Bros. Discovery begint dit jaar nog met waarschuwingen aan HBO Max-gebruikers die hun accounts delen met anderen. De streamingdienst wil vanaf volgend jaar beginnen daar restricties op te leggen, te beginnen met een extra bedrag voor gebruikers buiten het huishouden.

Warner Bros. Discovery, de eigenaar van HBO Max, zegt bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers dat het 'dit jaar nog' gebruikers op de hoogte wil brengen. Het bedrijf zei in maart van dit jaar al dat het van plan was accountdelen tegen te gaan. Het gaf toen nog geen details over hoe dat zou gebeuren.

Nu zegt Warner Bros. iets meer over wat het wil bereiken, maar nog niet hoe het dat wil doen. Het bedrijf zegt dat het nog voor het einde van het jaar wil beginnen met het informeren van gebruikers. Dat gebeurt aanvankelijk met 'very soft messaging', wat in de praktijk waarschijnlijk betekent dat het niet-bindende waarschuwingen gaat sturen. Het is onbekend wat de aard van die waarschuwingen is. In 2025 en 2026 wil het bedrijf dat dwingender maken.

Uiteindelijk wil Warner Bros. dat accountdelen 'een vorm van prijsstijging wordt'. Dat betekent dat het bedrijf 'leden gaat vragen zichzelf aan te melden, of huishoudens met meerdere leden wil vragen iets meer te betalen'. Daarmee lijkt Max in de toekomst het model van de meeste andere streamingdiensten te volgen. Netflix en Disney+ vragen huishoudens die hun account delen met andere huishoudens om een extra abonnement af te sluiten. Daarvoor betalen extra gebruikers niet de volledige prijs, maar een toeslag boven op hun normale abonnementskosten.

De grote vraag is nog hoe Warner Bros. wil gaan controleren welke gebruikers hun account delen. Bij Netflix en Disney+ gebeurt dat bijvoorbeeld op basis van IP-adres, waarbij gebruikers niet meer kunnen kijken als ze een bepaald aantal dagen per maand of jaar vanaf andere adressen kijken. In de praktijk levert dat soms problemen op voor gebruikers die veel onderweg kijken, maar hun account niet delen.