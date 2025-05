Amerikaans bedrijf brengt datalekzoekmachine uit die 17 miljard gegevens bevat

Het Amerikaanse bedrijf Atlas Privacy heeft een eigen datalekzoekmachine gemaakt. Databreach.com is een alternatief voor diensten zoals Have I Been Pwned. Databreach.com zou met 17 miljard gegevens zelfs meer informatie bevatten dan zijn bekendste concurrent.

Databreach.com is sinds deze week uit, zegt het bedrijf in een interview aan PCmag. De datalekzoekmachine is onderdeel van Atlas Privacy, een bedrijf dat helpt met het verwijderen van informatie van internet. De zoekmachine werkt vergelijkbaar met de bekendste daarvan, Have I Been Pwned van Troy Hunt, waarmee Tweakers in 2021 een interview had. Gebruikers kunnen op Databreach.com zoeken op e-mailadressen om te zien of die in het verleden zijn uitgelekt in bekende datalekken zoals die van LinkedIn in 2012.

In de zoekmachine kunnen gebruikers zoeken op hun e-mailadres, maar ook op andere informatie die veel alternatieven niet hebben. Dat zijn bijvoorbeeld telefoonnummers en thuisadressen. Amerikanen kunnen ook zoeken naar hun eventueel uitgelekte social security numbers. In de toekomst wil Atlas meer informatie aan de zoekmachine toevoegen, zegt het bedrijf.

Volgens Atlas heeft het meer dan 17 miljard gegevens in zijn database staan waar gebruikers naar kunnen zoeken. PCmag merkt wel op dat Databreach.com eerder een verbinding legde met Have I Been Pwned via diens api, maar daarmee zou het inmiddels zijn gestopt. Gegevens kunnen in dit geval zowel e-mailadressen als telefoonnummers, namen of adressen zijn. De exacte oorsprong van de data is niet bekend, maar Atlas zegt die te hebben verzameld via darknetmarktplaatsen en hackersforums, waar vaak grote datasets worden aangeboden. Oude datasets, zoals die van LinkedIn uit 2012, zijn vaak gratis of heel goedkoop te vinden, terwijl recente datasets veel geld kosten. Het is daarom moeilijk te zeggen hoe recent de data is die Databreach.com bevat. Tweakers schreef in 2021 een achtergrondverhaal over hoe datalekdatabases werken.

De zoekopdrachten die gebruikers opgeven, zouden anoniem moeten zijn. Databreach.com bevat alleen hashes van informatie. Een gebruiker die een zoekopdracht doet, vergelijkt dan ook alleen hashes, waardoor het moederbedrijf geen concrete informatie zou kunnen achterhalen.