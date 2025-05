Have I Been Pwned ontdekt 70 miljoen gestolen inloggegevens in enkele dataset

Er zijn door een gebruiker van een hackersforum in een keer bijna 71 miljoen gebruikersgegevens online gepubliceerd. De gegevens zijn onderdeel van de zogenoemde Naz.API-dataset en komen onder meer van Facebook, eBay en Yahoo.

Ongeveer een derde van de e-mailadressen dat als onderdeel van deze dataset op straat is beland, stond nog niet eerder in de database van Have I Been Pwned, stelt Troy Hunt, de oprichter van de datalekzoekmachine. Volgens hem gaat het daardoor om een 'significante hoeveelheid nieuwe data'. De buitgemaakte gegevens zouden voor een groot deel afkomstig zijn van stealerlogs, oftewel malware die inloggegevens van gehackte computers steelt.

Hunt kwam er echter ook achter dat zijn eigen gegevens onderdeel zijn van de dataset, en concludeert daaruit dat het niet enkel gaat om stealerlogs, maar ook om gestolen data van gehackte websites. Wel lijkt het in het laatste geval om betrekkelijk oude gegevens te gaan; Hunt had het gepubliceerde wachtwoord naar eigen zeggen al meer dan tien jaar niet gebruikt.

Hoewel de oprichter niet met zekerheid kan stellen dat de e-mailadressen en wachtwoorden van de dataset legitiem zijn, stelt hij op basis van de controles die hij heeft uitgevoerd er 'veel vertrouwen' in te hebben dat de gegevens echt zijn. Het is niet geheel duidelijk van welke sites de inloggegevens allemaal afkomstig zijn, maar op basis van een screenshot die Hunt deelt, gaat het in ieder geval om Facebook, eBay, Yahoo en Roblox. Volgens Hunt zijn de e-mailadressen en wachtwoorden inmiddels toegevoegd aan Have I Been Pwned.