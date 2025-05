Roblox-maker treedt naar buiten over datalek nadat Troy Hunt erover tweet

De Roblox Corporation treedt naar buiten over een hack uit 2021 waarbij persoonsgegevens van zo'n 4000 deelnemers van de Roblox Developer Conference op straat kwamen te liggen. De bekendmaking kwam nadat securitydeskundige Troy Hunt er aandacht aan besteedde.

Het is niet bekend of de Roblox Corporation op de hoogte was van de hack voordat Troy Hunt, bekend van HaveIbeenPwned.com, er aandacht aan besteedde. Volgens de tips die Hunt binnenkreeg, gaat het om de deelnemers van de Roblox Developer Conference in de jaargangen 2017 tot en met 2020. In 2021 zou de dataset op een forum gepost zijn, maar niet veel aandacht getrokken hebben. Het lijkt erop dat de data recentelijk opnieuw is gepost en nu meer aandacht krijgt. Hoe de data is bemachtigd, is niet bekend.

Troy Hunt wijdde er op 18 juli enkele tweets aan, waarin hij om meer informatie vroeg van potentiële tipgevers. Die informatie kreeg hij en inmiddels heeft de Roblox Corporation de getroffen personen op de hoogte gesteld.

Volgens Hunts tweets bevat de dataset namen, geboortedata, e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en ip-adressen. Van sommigen is zelfs de t-shirtmaat inbegrepen. Blijkbaar gaan er twee e-mailsoorten rond van Roblox, op basis van hoeveel informatie van een persoon op straat ligt. Als het om alleen het e-mailadres gaat, krijgen ze een kortere e-mail waarin naast de bekendmaking staat dat Roblox 'stappen zet om ervoor te zorgen dat dit soort incidenten vermeden worden in de toekomst'. Mocht het gaan om meer data, dan wordt 'uit een overvloed aan voorzichtigheid' een 'jaarabonnement op een identiteitsbeschermingstool' aangeboden.

Roblox is een videogame waarin spelers zelf games kunnen ontwikkelen. Binnen hun games kunnen ook microtranscaties plaatsvinden, waarvan de makers een percentage krijgen. De game is erg populair onder jonge kinderen en volgens Statistia heeft het meer dan 60 miljoen dagelijks actieve spelers.