Meta kondigt Roblox aan voor Quest-headsets

Roblox komt uit voor Meta Quest-headsets. Wanneer dat zal zijn, wil Meta nog niet zeggen, maar een bèta begint in de komende weken. Het gameplatform komt uit voor de Meta Quest 2, Quest 3 en Quest Pro, zo zegt het bedrijf.

Roblox op Meta Quest

Meta deelt nog geen beelden en details van Roblox voor de VR-headsets. Het zal gaan om een open bèta van de game in AppLab. Veel van de 15 miljoen ervaringen in Roblox zullen zonder wijzigingen kunnen draaien in de VR-versie van de game. De open bèta moet ook makers van die ervaringen de mogelijkheid bieden om waar mogelijk te optimaliseren. Roblox is nu al beschikbaar voor Android, iOS, pc en Xbox.