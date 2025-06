'Aantal actieve Meta Horizon Worlds-metaverse-gebruikers daalt naar 200.000'

Meta's metaverseplatform Horizon Worlds heeft nu minder maandelijks actieve gebruikers dan in de lente. Het bedrijf heeft zijn doelstellingen voor het aantal maandelijks actieve gebruikers voor eind dit jaar daarnaast verlaagd, van 500.000 naar 280.000.

De meeste Horizon Worlds-gebruikers keren na de eerste maand niet terug naar de app, schrijft The Wall Street Journal op basis van interne Meta-documenten. Het aantal maandelijks actieve gebruikers daalt dan ook gestaag sinds de lente van dit jaar. Hoeveel het er toen waren, is niet duidelijk. In februari zei het bedrijf driehonderdduizend metaversegebruikers te hebben, maar hier vielen zowel Horizon Worlds als de app Venues onder.

Horizon Worlds is een platform waar gebruikers 'sociale hubs', of werelden, kunnen maken, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Roblox. Venues is een losse app voor live-evenementen en valt niet onder de cijfers waar The Wall Street Journal over schrijft. Doordat Worlds weinig actieve gebruikers heeft, is het ook lastig om nieuwe gebruikers vast te houden. Nieuwe gebruikers klagen namelijk over lege werelden waar het leggen van sociaal contact lastig is, waardoor zij sneller afhaken.

Volgens de interne documenten is negen procent van alle werelden die door gebruikers zijn gemaakt bezocht door vijftig mensen of meer. Het gros van de door gebruikers gemaakte werelden is nooit door anderen bezocht.

Naast de lege werelden, klagen bezoekers over het gedrag van anderen. Zo zouden andere gebruikers vrouwonvriendelijke opmerkingen maken, wat versterkt wordt doordat er twee keer zoveel mannen als vrouwen zijn op het platform. Volgens The Wall Street Journal is binnen Meta ook onenigheid over welk deel van de metaverse het bedrijf zich moet focussen; op gaming of juist sociale contacten. Mark Zuckerberg zou het leggen van sociale contacten als voorkeur hebben.

Meta zegt in een reactie aan WSJ dat metaverse een 'langetermijnplan is' en dat het bedrijf nog steeds in projecten als Horizon Worlds gelooft. Vorige maand plaatste Meta Horizon Worlds in 'lockdown', waarmee het bedrijf aangeeft dat nieuwe functies worden gepauzeerd tot de gebruikerservaring is verbeterd. Onlangs presenteerde Meta een nieuwe high-end Quest-VR-headset en maakte het bedrijf bekend benen te willen introduceren om zo het platform meer echt over te willen laten komen.