Sony brengt PlayStation VR2-headset begin 2023 uit

De PlayStation VR2 komt begin 2023 op de markt, zegt Sony. Het bedrijf zegt dat in een teaser op sociale media. Een exacte datum is er nog niet. Eerder hintte Sony er al op dat het toestel nog dit jaar uit zou komen, maar dat wordt dus later.

Sony teaset de komst van de nieuwe virtualrealityheadset op Twitter en Instagram. Details geeft het bedrijf niet; Sony schrijft alleen dat de VR-headset 'begin 2023' uitkomt. Aanvankelijk leek het er nog op dat de headset nog dit jaar uit zou komen, maar er gingen ook al geruchten dat het pas volgend jaar zou zijn. Het is voor het eerst dat Sony een tijdslot noemt waarop de opvolger van de originele headset uitkomt.

In de laatste maanden is er mondjesmaat nieuwe informatie over de headset naar buiten gekomen. Het witte ontwerp kwam al in februari naar buiten. Daarvoor werden er ook al technische details bekend. Zo krijgt de headset oogtracking, een 4k-hdr-scherm en een unieke game in het Horizon-universum van Guerilla Games. Sony maakte later bekend dat het bij de introductie minstens twintig games beschikbaar wilde stellen voor de headset.