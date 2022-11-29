Sony gaat motioncapturetrackerset Mocopi uitbrengen voor Japanse markt

Sony heeft een set met motioncapturetrackers onthuld genaamd Mocopi. De set bestaat uit zes sensoren en werkt met een smartphoneapp, die de bewegingen opneemt. Het gaat omgerekend 345 euro kosten.

Sony lijkt zich met Mocopi vooral te richten op VTubers. Dat zijn streamers, vaak YouTubers, die een virtuele avatar gebruiken tijdens het streamen. Die maken onder meer gebruik van realtimemotioncapturesoftware om bewegingen vast te leggen.

De Mocopi-set moet een relatief goedkoop alternatief zijn op duurdere mocapapparaten en -software. De zes sensoren wegen 8 gram per stuk en worden via een band bevestigd aan het hoofd, de enkels, de armen en de heup van de gebruiker. Mocopi komt met een companionapp, die de bewegingen opneemt en aan een model koppelt. De app kan alleen gebruikt worden op bepaalde Sony Xperia-telefoons en de iPhone-modellen 12, 13 en 14. De sensoren maken verbinding met de app via bluetooth. Ook werken de motioncapturetrackers met de Unity-engine en VRChat.

De Mocopi-set wordt in januari uitgebracht op de Japanse markt. Of de trackers uiteindelijk ook verschijnen voor de Europese markt, is nog niet bekend.

Sony MocopiSony MocopiSony Mocopi

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-11-2022 11:57
20 • submitter: sHELL

29-11-2022 • 11:57

20

Submitter: sHELL

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Reacties (20)

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Zerora 29 november 2022 12:03
De app kan alleen gebruikt worden op bepaalde Sony Xperia-telefoons en de iPhone-modellen 12, 13 en 14.
Lijkt mij tevens ook al gelijk het grootste minpunt. Is bekend waarom alleen deze toestellen?
Sjenker @Zerora29 november 2022 12:11
Denk dat de Sony toestellen wel te verklaren is.
Betreft iPhone modellen. Apple heeft een API/Framework die ontwikkelaars kunnen gebruiken voor full body tracking (https://developer.apple.c...pturing_body_motion_in_3d). Waarschijnlijk is dit alleen mogelijk op bepaalde iPhone toestellen die volgens Apple alleen een chip hebben die er krachtig genoeg voor is.
WillySis @Sjenker29 november 2022 17:08
De iPhones hebben een Motion Coprocessor (https://www.iculture.nl/u...-chips-processors/#motion die speciaal voor dit soort doeleinden geschikt is. Van de Sony's weet ik niet of er een dergelijke chip in zit. Als dat niet zo is zat Sony daar wel een softwarematige oplossing voor hebben gevonden. Voordeel is natuurlijk dat de camera's en lenzen die Sony gebruikt altijd van uitstekende kwaliteit zijn.
harrald @WillySis29 november 2022 21:57
+ iPhones hebben zover ik weet ook altijd Sony sensoren
dblazen @Zerora29 november 2022 12:07
Het is maar een gok, maar wellicht ivm de LiDAR / ToF sensors dat in die toestellen gebakken zit?
Die zijn in de iPhone zo te zien ook van sony afkomstig, geen idee of andere toestellen het ook (al) hebben buiten de iPhone en bepaalde sony xperia modellen

[Reactie gewijzigd door dblazen op 23 juli 2024 01:29]

theguyofdoom @dblazen29 november 2022 12:35
De LIDAR zit alleen in de Pro modellen.
djexplo @dblazen29 november 2022 12:52
Measurement method : Accelerometer (3DoF) / Angular velocity sensor (3DoF)
Dus nee, het geen LiDAR / time of flight of Ultrawideband. Gewoon IMU's over Bluetooth. Dus theoretisch zou je er ook een Linux, Android of Windows app voor kunnen maken.
Empheria @djexplo29 november 2022 16:54
Gewoon IMU's over Bluetooth. Dus theoretisch zou je er ook een Linux, Android of Windows app voor kunnen maken.
Als je ervan uit kunt gaan dat je de communcatie kunt afvangen en reverse engineeren natuurlijk. Kans is groot dat de boel flink dichtgetimmerd is om concurrentie op dit prijspunt te voorkomen.

Dit is eigenlijk meer een "speelgoedversie" van een IMU-based mocap set, waarbij de professionele sets vaak voor duizenden euro's worden aangeboden. Interessante ontwikkeling als de community erin slaagt om de boel naar open-source te hacken. Dan wordt het voor hele kleine beginnende game developers ineens ook interessant om mocap in te zetten.
NumesSanguis @Zerora29 november 2022 13:51
Andere reden, die nog niet genoemd is, is waarschijnlijk dat de meeste Japanners een iPhone hebben.
glennoo @Zerora29 november 2022 12:18
Ik doe een wilde gok en ik zeg dat het te maken heeft met de Ultrawideband. Alle iPhone modellen vanaf 12 hebben deze standaard ingebakken. LiDAR wat @dblazen aangeeft zit niet op al deze modellen standaard, alleen de duurdere modellen. Daarbij kan UWB gebruikt worden om apparaten met eenzelfde chip te tracken (zoals de airtag), dat zal waarschijnlijk heel relevant te zijn om dit goed te laten werken.
beerse @Zerora29 november 2022 16:05
Als het een technische beperking is, dan zou dat betekenen dat het gebaseerd is op aanwezige camera of andere sensoren. En daarbij cpu, gpu en geheugen resources.

Misschien is er helemaal geen technische beperking maar is het vooral marketing die bepaald welke machines het wel kunnen/mogen draaien en welke niet.

Het zal mij niets verbazen als het een interessante ontwikkeling is en daarmee vrij snel ook met andere toestellen werkt.
Kusanagi 29 november 2022 12:37
Lijkt me heel tof, maar ze maken er gelijk een niche dingetje van met hun toestel beperkingen. Als Unity developer is het eventueel wel interessant, maar als VR gebruiker weer minder :/
sdziscool 29 november 2022 13:53
sony's industrial design blijft toch wel echt heel mooi. Zien er echt uit als hebbedingetjes.
Sandor_Clegane 29 november 2022 12:27
Als ze met Unity werken, werken ze ook met een PC neem ik aan? Zou wel een mooie manier zijn om MoCap voor Blender te doen. Minder geneuzel dan een stel Vive trackers.
SuperDre
@Sandor_Clegane29 november 2022 13:36
Vraag is dan natuurlijk wel, is het wel zo nauwkeurig dan als een vive tracker (of inmiddels zijn er ook enkele andere). Ik ga er van uit dat dit geen echte positional tracking heeft, maar puur Yaw/Roll/Pitch.
En MoCap voor oa Blender (of UnrealEngine) kun je toch ook simpel met een fatsoenlijke camera en bijbehorende software doen als je het cheap wilt doen.
30carbonclocks 29 november 2022 12:41
Volgens VRChat zal Mocopi ook geïntegreerd worden in hun game, zowel op PCVR als Meta Quest (bron). Of dit ook zal werken zonder telefoon is nog een vraag.

EDIT: stond al in het artikel.

[Reactie gewijzigd door 30carbonclocks op 23 juli 2024 01:29]

Vagax 29 november 2022 14:41
345 euro is nog altijd wel veel voor een beetje casual gebruik maar full motion capture begint wel steeds betaalbaarder te worden zo te zien :)
Squats 29 november 2022 14:41
Grappig dat ze ook een vtuber model gebruiken als gebruikersidee
DaveFlash 29 november 2022 19:57
wow vet! en check de ad op youtube: https://youtu.be/ovHHpralCD8 (sony japan) wat een leuk iets!
alders40 29 november 2022 20:42
Een vtuber die ik regelmatig kijk heeft vorige week een motion capture pak van 10k aangeschaft. Wel volledig gefinancieerd in een paar dagen door de chat, maar toch zonde als dit net zo goed werkt.

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