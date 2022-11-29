Sony gaat motioncapturetrackerset Mocopi uitbrengen voor Japanse markt

Sony heeft een set met motioncapturetrackers onthuld genaamd Mocopi. De set bestaat uit zes sensoren en werkt met een smartphoneapp, die de bewegingen opneemt. Het gaat omgerekend 345 euro kosten.

Sony lijkt zich met Mocopi vooral te richten op VTubers. Dat zijn streamers, vaak YouTubers, die een virtuele avatar gebruiken tijdens het streamen. Die maken onder meer gebruik van realtimemotioncapturesoftware om bewegingen vast te leggen.

De Mocopi-set moet een relatief goedkoop alternatief zijn op duurdere mocapapparaten en -software. De zes sensoren wegen 8 gram per stuk en worden via een band bevestigd aan het hoofd, de enkels, de armen en de heup van de gebruiker. Mocopi komt met een companionapp, die de bewegingen opneemt en aan een model koppelt. De app kan alleen gebruikt worden op bepaalde Sony Xperia-telefoons en de iPhone-modellen 12, 13 en 14. De sensoren maken verbinding met de app via bluetooth. Ook werken de motioncapturetrackers met de Unity-engine en VRChat.

De Mocopi-set wordt in januari uitgebracht op de Japanse markt. Of de trackers uiteindelijk ook verschijnen voor de Europese markt, is nog niet bekend.