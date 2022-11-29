Ubisoft brengt The Settlers: New Allies uit op 17 februari 2023 voor pc

Ubisoft wil zijn strategiegame The Settlers: New Allies op 17 februari 2023 uitbrengen. Het spel, dat eerst zou worden uitgebracht onder de naam The Settlers, verschijnt eerst voor de pc. Later volgen er versies voor de Xbox-consoles, de PlayStation-consoles en de Nintendo Switch.

De ontwikkelaar heeft maandag de releasedatum bekendgemaakt en een korte video gepubliceerd. Daarin legt hij uit wat er is veranderd aan de game sinds de gesloten bèta in januari. Zo zijn er in de multiplayermodi neutrale bandieten toegevoegd die grondstoffen bewaken en ook verschijnen in de buurt van de startgebieden van spelers. Ook heeft het verzamelen van eten meer nut, zoals voor researchdoeleinden.

The Settlers: New Allies bevat drie verschillende modi: Solo, Hardcore en Skirmish. In de solomodus proberen spelers de Elari te vestigen nadat ze gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten. Bij de Hardcode-modus kunnen spelers de AI van het spel 'nog uitdagender' maken en andere aanpassingen doen, zoals het aanpassen van de kaart of wat spelers nodig hebben om te winnen. De Skirmish-modus is de multiplayermodus en is ontworpen voor maximaal acht spelers.

De ontwikkeling van The Settlers: New Allies is sinds de aankondiging in 2018 niet van een leien dakje verlopen. De game is meerdere keren uitgesteld. Tijdens de gesloten bèta eerder dit jaar hadden spelers veel kritiek op het spel. Kort nadat de test was afgelopen, besloot Ubisoft om de release van The Settlers: New Allies uit te stellen naar een toen nog onbekende datum.