Ubisoft brengt The Settlers: New Allies uit op 17 februari 2023 voor pc

Ubisoft wil zijn strategiegame The Settlers: New Allies op 17 februari 2023 uitbrengen. Het spel, dat eerst zou worden uitgebracht onder de naam The Settlers, verschijnt eerst voor de pc. Later volgen er versies voor de Xbox-consoles, de PlayStation-consoles en de Nintendo Switch.

De ontwikkelaar heeft maandag de releasedatum bekendgemaakt en een korte video gepubliceerd. Daarin legt hij uit wat er is veranderd aan de game sinds de gesloten bèta in januari. Zo zijn er in de multiplayermodi neutrale bandieten toegevoegd die grondstoffen bewaken en ook verschijnen in de buurt van de startgebieden van spelers. Ook heeft het verzamelen van eten meer nut, zoals voor researchdoeleinden.

The Settlers: New Allies bevat drie verschillende modi: Solo, Hardcore en Skirmish. In de solomodus proberen spelers de Elari te vestigen nadat ze gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten. Bij de Hardcode-modus kunnen spelers de AI van het spel 'nog uitdagender' maken en andere aanpassingen doen, zoals het aanpassen van de kaart of wat spelers nodig hebben om te winnen. De Skirmish-modus is de multiplayermodus en is ontworpen voor maximaal acht spelers.

De ontwikkeling van The Settlers: New Allies is sinds de aankondiging in 2018 niet van een leien dakje verlopen. De game is meerdere keren uitgesteld. Tijdens de gesloten bèta eerder dit jaar hadden spelers veel kritiek op het spel. Kort nadat de test was afgelopen, besloot Ubisoft om de release van The Settlers: New Allies uit te stellen naar een toen nog onbekende datum.

The Settlers: New Allies

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-11-2022 10:26
53 • submitter: Zerora

29-11-2022 • 10:26

53

Submitter: Zerora

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Reacties (53)

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RickyDee 29 november 2022 10:32
Hoe erg me ik ook op dit spelletje verheugd heb; het begint steeds meer te ruiken naar Duke Nukem Forever. Zeker nadat ik de beta gespeeld heb. Wat een tegenvaller was dat zeg. Ik probeer er wat dat betreft ook zo blanco mogelijk in te stappen, even vergetend wat The Settlers vanaf mijn jeugd tot een 10-15tal jaar terug. Laten we hopen dat dit iets leuks wordt. Zowel voor de oudere garde onder ons gamers, als iets dat de jeugd t/m 25 aanspreekt.
lenwar @RickyDee29 november 2022 10:50
Ik snap precies wat je bedoeld Het is eigenlijk een compleet ander soort spel geworden. Waar The Settlers 1 en 2 (en in mindere mate 3) sterk waren in hun simpliciteit (qua opzet, het was daadwerkelijk moeilijk op sommige momenten natuurlijk), werd het vanaf Settlers 4 eigenlijk steeds meer een ander soort spel en neigde het meer naar iets als Age of Empires.

Ik zeg niet dat dat slecht is, maar de titel raakte wel wat verwaterd vanaf daar. Ik heb zelf alleen wat filmpjes gezien op yewtu.be en het ziet er wel heel mooi uit, maar voor m'n gevoel niet als een klassieke Settlers.
MsG @lenwar29 november 2022 12:12
Zijn er sindsdien nog weer settlers geweest die een beetje de oude versies van 1-4 volgden? Ik kocht al weer jaren geleden eens random een settlers, maar het was inderdaad een compleet ander spel, waarbij ik iets kon met het weer veranderen, maar het had helemaal niet de settlers vibe die ik gewend was. Sindsdien me eigenlijk vooral vermaakt met Settlers II Anniversary, die alweer ouder is dan de tijd tussen settlers II en de Anniversary, maar nog goed mee kan met de tijd.
Donny K. @MsG29 november 2022 13:06
@RickyDee, @lenwar, @YopY, @plastikman, @SinergyX

Ik ben het zo hard met jullie eens. Ook ik mis het originele settlers gevoel (1, 2 en 2 10yr anniversary edition) En ik vind het dan ook erg jammer dat er zo vaak wordt afgeweken van de originele feel van een game. Gelukkig zijn er steeds vaker fans en indie developers die een game maken volgens die originele stijl. Als je een game zoekt die speelt als Settlers 2, met wat leuke extra's check dan Widelands. Gratis, open source en beschikbaar voor Windows, Linux en Mac.

Overigens heb ik ooit de kans gehad bij mijn oude werkgever eens een praatje te maken met een van de makers van de Settlers serie en ik liet 'm weten dat ik de originele Settlers stijl miste. Hij vertelde mij dat er speciaal voor fans als wij een moderne Settlers game is uitgebracht (na de 10th anniversary edition dus) die speelt als de oude Settlers. Deze is echter alleen in Duitsland, Polen en Rusland uitgebracht en dus niet in in de Engelse taal beschikbaar en heet Die Siedler - Aufbruch der Kulturen. Inmiddels is er een fan translations patch gemaakt, dus daar zouden jullie ook nog mee aan de slag kunnen mochten jullie liever wat modernere 3d graphics willen zien dan de Settlers II 2d graphics die Widelands gebruikt.
lenwar @Donny K.29 november 2022 13:33
Klopt. Dat is Die Siedler: Aufbruch der Kulturen
https://yewtu.be/watch?v=fYJlWC_eMwc

Edit: Er is overigens een onofficiele mod om hem Engels te krijgen:
https://www.moddb.com/gam...lish-fan-translation-sadk
(alleen de stemmen zijn dan nog Duits)

Dat is eigenlijk precies hetgeen waar ik zelf op zit te wachten. Ik heb Widelands een paar keer geprobeerd, maar die ervaar ik wel als HEEL erg puristisch zoals het vroeger was ;-)

[Reactie gewijzigd door lenwar op 22 juli 2024 17:07]

MsG @Donny K.29 november 2022 13:20
Voor de Anniversary is er ook nog een Viking uitbreiding die ik ook nog ergens Engels vertaald heb liggen, want die is volgens mij ook alleen in het Duits uitgebracht.
AtlAntA @MsG29 november 2022 19:19
Yep die heb ik ook. Is via torrents nog wel te vinden. Deze uitbreiding is fan made dus freeware. Het originele (10th anniversary dan) is vziw nog geen freeware.
skassie @AtlAntA2 december 2022 15:03
Er is een levendige community in Duitsland die nog dagelijks "Die Siedler" speelt. Zij hebben ook 2 versies van de oudere Settlers 3 en Settlers 4 uitgebracht in HD variant.

Te vinden onder SettlersUnited https://settlers-united.com/en/ .

Ik heb zowel toegang gehad tot de BETA en als de TTS (technical test server) en Ubisoft luistert wel naar de community qua wensen maar inderdaad lijkt het idee meer op AoE dan het oude Settlers.

Zelf speel ik momenteel veel van het SU gedeelte met mooie mappen en verschillende speelelementen. Tot de nieuwe variant uitkomt zullen mijn vader en ik dit wel blijven doen.
En dan zien we wel verder.
ThanosReXXX @MsG29 november 2022 12:42
Nee, Settlers II: The 10th Anniversary is inderdaad de laatste die hetzelfde is. Speel hem zelf ook nog regelmatig.
SkySnake @MsG30 november 2022 09:16
The Colonists (https://store.steampowered.com/app/677340/The_Colonists/) is wel eentje die er dicht tegen aan leunt, en waar ik persoonlijk al veel plezier aan beleefd heb !
Xander2 @lenwar29 november 2022 18:47
..., werd het vanaf Settlers 4 eigenlijk steeds meer een ander soort spel en neigde het meer naar iets als Age of Empires.
Mee eens, de eerste versies waren meer een soort SimCity dan een AOE meets Civilization, de 3D interface heeft me ook nooit echt kunnen bekoren, isometrisch was prima.t
fbikker @RickyDee29 november 2022 10:39
maar daar is een Beta toch voor,
het is niet alleen om bugs eruit te halen, maar ook om " nieuwe gameplay" te testen.
en ubisoft heeft naar jullie geluistered en hierdoor is het uitgesteld.

of ze daadwerkelijk iets beters maken is natuurlijk de vraag en weten we pas als we het zelf kunnen spelen
Ivolve @fbikker29 november 2022 10:59
Inderdaad het is bewonderenswaardig dat de ontwikkelaars hebben geluisterd naar de community en het spel hebben uitgesteld om aan de feedback te werken. Zeker gezien het plezier wat ik in het verleden aan the settlers heb beleeft kijk ik ernaar uit.

Desalniettemin is het ontwikkeltraject toch zwaar geweest en is enige scepsis wel op zijn plek. De les om geen pre-orders te plaatsen heb ik al lang geleden geleerd. Even de reviews afwachten dus...
lenwar @fbikker29 november 2022 11:16
Dat ligt er een beetje aan hoe ze omgaan met alfa, beta, enzovoorts.

Beta's 'behoren' over het algmeen feature-complete te zijn, dus dat je echt alleen nog maar bekende bugfixes implementeerd / balance-fixes / enz doet. Maar het is net hoe je er mee om gaat natuurlijk. Je ziet ook veel 'beta's' die amper funcitoneel zijn (wat ik dan eerder dev-builds of alfa's noem) en dat ze met een hele zwerm release candidates komen. (waar je er vroeger altijd maar één of twee voorbij zag komen)
Zoop @fbikker29 november 2022 14:40
Lijkt mij niet, een Beta is zo goed als af, heeft hooguit wat oppoetswerk nodig, wordt met name gedaan om bugs te vinden (vandaar vaak een open beta). Verwacht niet dat er nog veel zal veranderen aan de look & feel van de game. Dus tenzij ze de beta terughalen naar development, kan je er vrijwel vanuitgaan dat dat de game is die je gaat krijgen.

Maar ligt er natuurlijk aan wat ze zelf een beta/alpha etc noemen, daar zijn geen vaste definities voor ofzo.
IIIIIIIIIIII @RickyDee29 november 2022 11:35
Tjaah beetje een dilemma. Je maakt een vervolg op een succesvol game. Laat je te veel hetzelfde dan gaan gamers klagen dat er niks vernieuwends is, doe je dit te veel dan lijkt het niet meer op hetgeen waar gamers verliefd op werden.
lenwar @IIIIIIIIIIII29 november 2022 12:52
Het is uiteraard een bepaalde balans die je daar in moet zetten. Maar ze hebben van The Settlers wel echt heel wat anders gemaakt. Eigenlijk net zo erg als Grand Theft Auto.

Als je een spel maakt in 'dezelfde wereld' als een vorig spel kan je natuurlijk wel een verwijzing maken zoals bijvoorbeeld Warcraft en World of Warcraft. Die spellen hebben ook niks met elkaar te maken, anders dan dat ze over hetzelfde land/conflict gaan.

Andere titels als Civilization zijn weldegelijk bij hun basis gebleven. Deel één had vierkante rasters, tegenwoordig zeshoekig. Deel één had tegeltjes die een eenheid voorstelde. Nu zie je geanimeerde eenheden, maar in de basis is het nog steeds hetzelfde spel.
Heroes of Might and Magic was zelfs decennia lang (van 1995 tot 2015) exact hetzelfde spel alleen grafisch opgepoetst, naar de 'huidige tijd' gebracht qua bediening en iedere keer een compleet nieuw verhaal.

Ik ben zelf wel van mening dat als je een 'vervolg' maakt op een spel, dat het niet een compleet ander spel moet worden. Maak dan een overduidelijke spin-off. Maar goed. Dat is uiteraard slechts mijn mening, en ik snap dat de marketingmolen van een bedrijf erg graag de titel van een hit wil hergebruiken.
YopY @RickyDee29 november 2022 10:54
Het valt wel op dat franchises zoals deze - ik denk ook aan bijv. Sim City, Harvest Moon, euh. Noem zo nog maar een paar - over de jaren steeds verder af gaan van hun origine. Totdat er een indie developer komt die een modern spel maakt die tóch het originele gevoel nog heeft - maar dan beter. Zie Cities Skylines, zie Stardew Valley, en d'r zijn heel veel spellen tegenwoordig die wel iets van Settlers geërfd hebben, ik kan zo niet een goeie noemen (maar suggesties zijn welkom!)
CopyCatz @RickyDee29 november 2022 11:11
Ik heb de beta ook gespeeld, en het was inderdaad een drama. De kritiek in de pers erna was niet mals, maar ik vind het bewonderenswaardig hoe de devs die kritiek wel ter harte hebben genomen en de release uitgesteld hebben daarvoor. Nu is het alleen hopen dat het wel weer de echte settlers beleving wordt, al vrees ik dat de die hard fans sowieso niet kunnen verkroppen dat een game tegenwoordig aan andere eisen moet voldoen dan vroegah op de Amiga.
Angerjacco @RickyDee29 november 2022 11:38
Ik ben zelf al jaren Beta tester voor Ubisoft en voornamelijk voor the Settlers.

Laatste jaren zijn de games achteruit gegaan. Echter met deze game heeft BlueByte iets wonderbaarlijks gedaan.
Ze hebben na de beta het spel terug geroepen en de release date verlaat.
Hierna hebben ze openbaar aangegeven dat ze alle feedback van de Beta bekeken hebben en het hele spel opneiuw na gingen kijken.

Dit is iets wat nog niet eerder is gebeurt en dat terwijl in Settlers 6 en 7 heeeel veel negatieve Beta reviews zijn geweest waar ze nooit naar hebben geluisterd.

Zelf was ik zwaar teleurgesteld na deze beta maar ik hou hoop. Als ze echt hebben gedaan wat ze zeiden zal het spel veel meer lijken op The Settlers 1 t/m 4.
Althans dat is wat 90% van de Beta testers op de forums hebben aangegeven wat ze wilde.
TheDudez @RickyDee29 november 2022 10:59
Als het ook voor de console moet uitkomen. Dan verwacht ik een beperkte gameplay. Omdat je gewoon weg gelimiteerd wordt zonder muis. Je ziet ook weinig echte RTS games op de console. Dat is toch echt een pc ding.
gimbal @TheDudez29 november 2022 15:14
Vertel dat tegen de vele mensen die C&C Red Alert op de Playstation hebben gespeeld.

En toch is een game zoals Factorio succesvol naar de Switch gebracht, ondanks dat de game extreem hevig op de muis leunt... iets wat zich hopelijk ook in verbeteringen voor de Steam Deck gaan vertalen. Terraria ook. Minecraft ook. Diablo ook. Diablo 3 daar was ik zelfs vrij pissig van dat de PC versie geen controller support had ondanks dat de console versie het wel had, wellicht dat het de game iets leuker voor me had gemaakt.

Een game zoals the Settlers heeft 1 ding wat echt heel erg meewerkt; het is langzame gameplay. Dat maakt het al veel meer mogelijk om een besturing zonder de muis correct te implementeren.
Oddlobster @TheDudez29 november 2022 12:39
Consoles van tegenwoordig hebben gewoon muis en toetsenbord ondersteuning. Ikzelf heb mijn PS5 gewoon op mn bureau staan als vervanging van mn game pc. Verschillende games die ik met m+t speel. Mis alleen pc RTS games zoals C&C, Anno etc...gelukkig komt Anno al naar consoles en hopelijk volgen er meer RTS games.
En mocht je op de bank zitten, er bestaan ook draadloze muizen en toetsenborden..
TheDudez @Oddlobster29 november 2022 12:47
Dat klopt je hebt ook ondersteuning op de console voor een muis en toetsenbord. Blijft alleen wel lastig om met een toetsenbord en muis te game op de bank. Want daar staat de console vaak voor. Je zou dan een luie stoel moeten hebben met plek voor een toetsenbord en muis.
Oddlobster @TheDudez29 november 2022 13:14
Daar valt wel een mouw aan te passen. Denk dat er vast wel wat accessoires op de markt zijn zodat je makkelijk op de bank kunt gamen met m+t. En als je daar geen geld aan wilt uitgeven moet je een beetje improviseren: snijplank met muismat er op voor je muis en een plankje met je toetsenbord voor op je schoot O-)
Jeffoz @TheDudez29 november 2022 22:00
Daar hebben we wel wat voor https://www.nerdytec.com/de/
sfc1971 29 november 2022 11:51
Even ter informatie, bij het spel krijg je of een 1 daagse of 3 daagse shard boost, een virtuele munteenheid in het spel...

Juist ja. Wie de oude spellen kent weet dat je alles in het spel koopt met resources, niet shards. Ik ruik een cash shop.
DeX @sfc197129 november 2022 12:24
Aaaah weer een Settlers spel die ik over ga slaan dus. Jammer. Zo krijg ik nooit een nieuwe profielgifje...
Stefandepefan @DeX29 november 2022 14:54
Elke keer als ik dat .gifje zie, speelt de muziek en het geluid van de eerste Settlers door mijn hoofd O+
TepelStreeltje @sfc197129 november 2022 11:58
Tis ubisoft... Zo'n beetje elke release van de afgelopen jaren heeft ingame currency.
Tweakriez @sfc197129 november 2022 12:13
Na het lezen hiervan is mijn interesse al weer weg in het spel. Gatverdamme wat wordt ik ziek van dit soort ingame marketplaces. Geef me gewoon een complete game.
skassie @sfc19712 december 2022 15:06
Komt ook een soort van talent tree die je moet selecteren. Een hardcore mode etc.
SinergyX
29 november 2022 11:41
Of de laatste jaren een trend was gekomen van gevestigde games een compleet nieuwe style te willen geven, gevestigde games van decennia oud die bijna een genre op zichzelf zijn, een poging te geven 'anders' worden.

Games zoals deze (of BF2042, theme park, project cars) waren bijna een (sub)genre an sich, in een vage poging het 'modern' (gok ik?) te maken, gaan ze zo'n beetje in op de volledige roots van de game.

Zoals ik in topic ook aangaf, ze hebben daar geweldige reactie geplaatst in de oktober update:
"Our intention is to re-capture that feeling..." You are doing a terrible job of that, you're going against the core fundamentals of what makes this series so beloved to us fans.

Waarom moet dan eerst een complete 'backlash' komen voordat ze door hebben wat ze eigen fout deden? Ja, er zijn games geweest die de ommezwaai konden doen, FF14, No Mans, misschien zelfs een beetje Cyberpunk, maar ik blijf me bij zulke games keer op keer afvragen.. wie stond er aan het stuur om deze keuzes te maken? Games gemaakt uit liefde voor een genre, voor het spel, overruled tot soms niveau 'het had een mobiele clickergame kunnen zijn', geld kan daar nooit de basis voor zijn geweest.. iemand moet de core-visie compleet het raam hebben uitgegooid en iets zelf nieuw willen bedenken...
Wolfos
@SinergyX29 november 2022 11:53
Dat kan je ook anders stellen. Wat is het nut om steeds dezelfde game te maken?
Veel van dit soort lange franchises zijn eigenlijk al lang klaar. De formule die door de eerste game is bedacht is geperfectioneerd en er is geen logische ruimte meer om het uit te breiden. Dan moet er iets nieuws geprobeert worden om toch nog relevant te blijven.

Het is eigenlijk jammer dat onze cultuur tegenwoordig zo vastzit aan franchises dat alles sequel na sequel moet krijgen. IMO is het meestal wel klaar na een trilogie.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 17:07]

SinergyX
@Wolfos29 november 2022 12:15
Een auto is nog steeds een auto, stoom, benzine, electrisch, nog steeds dezelfde principes van 4 wielen, stoel, stuur, etc. En toch doen we dat al ruim 100 jaar, blijkbaar meer dan genoeg ruimte om die formule (de auto) elke keer een stapje verder te brengen.

Jij ziet het als dezelfde game, ik durf redelijk te stellen dat mensen vanuit een BF1, BFV of BF4, weldegelijk 3 verschillende games (settings) zien, buiten het simpele 'het is een shooter', het verschil is net zoveel aanwezig als een BF tegenover een COD, of Settlers tegen een Civ of AoT.

Of kan je beter voorbeeld geven, de Final Fantasy series. Met jouw logica zou die na deeltje 3 al klaar moeten zijn? Assassins Creed, Tekken, Street Fighter, same stories.
Wolfos
@SinergyX29 november 2022 12:26
Er zijn zeker uitzonderingen, maar Assassin's Creed is een mooi voorbeeld van een serie die best had kunnen eindigen. Er zijn flink wat matige releases geweest die niks aan de formule toevoegden, en inmiddels is het een soort open-world actie RPG die helemaal niks meer met het origineel te maken heeft.
De creatieve breinen achter de serie zijn al lang vertrokken en Ubisoft blijft ze alleen maken omdat het meer geld oplevert dan een nieuwe franchise.

Dus ja, liever dat series gewoon even met rust gelaten worden als er geen nieuwe ideeën zijn.
Jeroen73 @Wolfos29 november 2022 21:19
En toch heb ik mij prima vermaakt met de laatste ac's. Dat het niet was hoe het vroeger was? Niets is hoe het vroeger was.
whiner @SinergyX29 november 2022 15:52
Final Fantansy is pas om zeep geholpen naar FFX.
Daarvoor hadden ze allemaal hetzelfde vechtsysteem. Het toekennen van abilties en class system was bij ieder deel anders, maar het vechten was grotendeels hetzelfde.

Noem een spel gewoon anders als je een andere gameplay gaat toepassen. Kingdom hearts is een voorbeeld van hoe het ook kan, toch final fantasy maar andere gameplay.
robertlinke 29 november 2022 10:46
in Age of Empires is de skirmish mode de singleplayer gamemode en hier de multiplayer.
dat is niet confusing of zo
Xfade @robertlinke29 november 2022 10:53
Dat ligt meer aan Age of Empires dan.
RemCOW 29 november 2022 10:51
Met mijn broers speel ik nog steeds geregeld The Settlers 3 (Ultimate edition) multiplayer (online), samen tegen een groep computers. Jammer dat de AI eigenlijk vrij slecht is, maar toch altijd weer vermakelijk voor 2 a 3 uurtjes.

Ik kijk erg uit naar een nieuwe versie, maar gezien alle kritieken heb ik maar niet teveel verwachtingen van The Settlers: New Allies...
Roy23 @RemCOW29 november 2022 11:42
Zijn er nog servers voor Settlers 3 online?! Of gebruik je daarvoor iets als Hamachi?
skassie @Roy232 december 2022 15:08
https://settlers-united.com/en/ hier is een levendige community te vinden met ook een eigen discord etc
Puff_Uncle 29 november 2022 10:33
ik heb erg genoten om op lan partys de oudere setllers games te spelen. ben erg benieuwd hoe deze gaat worden.
plastikman 29 november 2022 10:39
settlers 2 10th anniversary vaak gespeeld op lan inderdaad. Vond alle opvolgingen eigenlijk toch wel minder als S2.

Als ik er aan terugdenk wordt dat deuntje gelijk weer afgespeeld in m'n hoofd :)
OFV 29 november 2022 10:54
Ik heb mooie herinneringen aan The Settlers op mijn Amiga 500 in de jaren 90. Heerlijke game.

Ben benieuwd naar deze nieuwe versie. Hopelijk maken ze er iets goeds van.
Settler11 29 november 2022 10:59
Als een Settler myself, heug ik hierop. ;) De beta was... matig en je kon niet eventjes solo een run doen. Gelukkig werd er snel op geacteerd via de community. Ik ben iig benieuwd.
rudyman85 29 november 2022 11:24
Zo te zien nog steeds beperkt qua ruimte, kleine graanvelden, kleine forest velden(gelukkig wel weer een forester aanwezig), kleine army's. Toch wil ik heel graag deze spelen.

Tevens is er een topic beschikbaar:
forumtopic: [PC] The Settlers

[Reactie gewijzigd door rudyman85 op 22 juli 2024 17:07]


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