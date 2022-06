Ubisoft stelt release van The Settlers uit vanwege kritiek op gesloten bèta

Ubisoft stelt The Settlers opnieuw uit, nadat de ontwikkelaars veel kritiek van spelers kregen tijdens de gesloten bèta. De game heeft volgens Ubisoft meer tijd nodig. The Settlers verschijnt daarom later op een nog nader te bepalen datum.

Ubisoft maakt het uitstel bekend op de website van de game. Een nieuwe datum wordt niet genoemd en ook worden er geen toezeggingen gedaan over of de game nog in 2022 verschijnt. Het team wil op basis van de feedback de game verbeteren, zodat die wel voldoet aan de verwachtingen van de fans.

De ontwikkeling van The Settlers verloopt moeizaam, want het is niet de eerste keer dat de game wordt uitgesteld. De game werd in 2018 aangekondigd en kreeg eerder al een releasedatum voor 2020. Nu had de game op 17 maart 2022 moeten verschijnen. Het is de eerste The Settlers-game die verschijnt sinds het laatste deel uit 2010. Wel verscheen er in 2016 een spin-off: Champions of Anteria. Die game legde meer nadruk op het vechten en niet op de bouwelementen die kenmerkend zijn voor de franchise.

Tweakers speelde in januari ook al even een vroege versie van de game. We constateerden dat de game nog wat leeg en fantasieloos aanvoelde. In deze versie was er nog weinig variatie in de eenheden en was er nauwelijks verschil tussen de verschillende facties. Je kunt de preview hier teruglezen.