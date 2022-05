Ubisoft stelt The Settlers voor onbepaalde tijd uit

Ubisoft en ontwikkelaar Blue Byte hebben de release van de in 2018 aangekondigde game The Settlers opnieuw uitgesteld. Het spel werd eerder al een keer uitgesteld en dit keer hebben de makers geen nieuwe datum bekendgemaakt.

In een bericht op de website van The Settlers: Alliance laat de ontwikkelaar weten dat in de afgelopen maanden duidelijk werd dat er meer tijd nodig is om een goede game uit te kunnen brengen: '"We zitten op het juiste pad om een geweldige game af te leveren, maar we willen vooral ook een exceptionele game-ervaring bieden. Aangezien kwaliteit onze voornaamste prioriteit is, willen we de tijd nemen die nodig is om het goed te doen. Daarom hebben we de moeilijke beslissing moeten nemen om de release voor onbepaalde tijd uit te stellen." De ontwikkelaar zegt nog geen nieuwe datum te kunnen geven, maar belooft geïnteresseerden zo snel mogelijk nieuwe informatie te geven.

Tijdens de Gamescom-beurs in augustus 2018 kondigde Ubisoft de komst van The Settlers aan en zei toen dat de game in de herfst van 2019 zou uitkomen. Bij een release in die periode zou de game 25 jaar na de originele Settlers-game op de markt komen. Dat werd echter niet gehaald; in augustus vorig jaar lieten Ubisoft en Blue Byte weten de release uit te stellen tot 2020. Tweakers schreef in augustus 2018 een preview van The Settlers.