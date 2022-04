Titel The Settlers Platform Windows Ontwikkelaar Ubisoft Düsseldorf Uitgever Ubisoft Releasedatum 17 maart 2022

The Settlers is een van de oudste series in de catalogus van Ubisoft. De Franse uitgever worstelt er echter al een tijdje mee. Eerder was er de moeizame ontwikkeling van The Settlers: Kingdoms of Anteria, dat zowel volgens Settlers-fans als Ubisoft zelf te veel afweek van de formule en daarom in 2016 als Kingdoms of Anteria zou worden uitgebracht. Ook de ontwikkeling van de nieuwste editie van The Settlers verloopt echter niet vlekkeloos. We zagen deze nieuwe versie al op de E3 van 2018 voorbijkomen, aangekondigd als een grootse reboot van de serie. Destijds mikte Ubisoft erop dat de game in 2019 zou worden uitgebracht. Dit werd verschoven naar 2020 en daarna werd het stil. Inmiddels is duidelijk dat de game in maart van dit jaar zal verschijnen, nog steeds onder de titel The Settlers.

In hoeverre de game een reboot is, kunnen we tegen die tijd beoordelen. Toch kunnen we er nu al iets over vertellen, want we hebben onze eerste voorzichtige stappen in de spelwereld kunnen zetten. We mochten de afgelopen dagen de versie spelen die binnenkort als bètatest voor iedereen toegankelijk zal zijn. Stel je daar niet te veel van voor. Het gaat om een beperkte test waarin alleen wat skirmish kan worden gespeeld. Er zijn welgeteld twee maps beschikbaar. De eerste map is bedoeld voor twee spelers of een speler die het tegen de computer opneemt. De tweede map is er voor vier spelers, of voor een duo dat het tegen de pc opneemt.

Middeleeuws

Laten we eerst even terug in de tijd gaan, om precies te zijn naar 2018, toen Ubisoft voor het eerst melding maakte van deze reboot. We kregen in dat jaar een game te zien waarmee Ubisoft inderdaad teruggreep op het origineel. Dat wil zeggen: deze nieuwe versie is een game in ouderwetse stijl. De Settlers die je aanstuurt, zijn opnieuw mannetjes en vrouwtjes met een Middeleeuws voorkomen en ze zien er net zo kleurrijk en koddig uit als in het origineel. Je ziet de boer, de smid en de soldaat weer over een smeuïg groen grasveld hobbelen, op weg naar hun werk.

De aankondigingstrailer uit 2018