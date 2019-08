Ubisoft stelt The Settlers uit tot 2020

Ubisoft en ontwikkelaar Blue Byte hebben op de gamescom-beurs in Keulen een nieuwe trailer van The Settlers uitgebracht. Daarbij hebben de bedrijven ook laten weten dat het spel tot ergens in 2020 wordt uitgesteld.

Het spel komt alleen uit voor de pc en is momenteel vooruit te bestellen via de Ubisoft Store en de Epic Games Store, al wordt een releasedatum nog niet genoemd. Ubisoft noemt in zijn eigen winkel een release van 31 december 2020, maar dat is waarschijnlijk slechts een placeholder. Precies een jaar geleden, tijdens de gamescom van 2018, kondigde Ubisoft nog aan dat The Settlers in de herfst van dit jaar zou uitkomen. Bij een release in die periode zou de nieuwe titel van Blue Byte 25 jaar na de originele Settlers-game op de markt komen. Waarom de release wordt uitgesteld, is niet bekend.

Ubisoft kwam wel met meer informatie over het spel. Zo zijn er meer paden die naar de overwinning leiden, zoals de weg van grote legers en gevechten om territoria in te nemen. Maar er is ook een strategie waarbij je een held uitkiest die het in een een-op-eengevecht mag opnemen tegen een held van een andere factie. De factie van de verliezer raakt ontevreden, waardoor zijn territorium via rebellie is in te pikken. Daarnaast komt er een strategie waarbij geloof een rol speelt.

The Settlers wordt onder meer gemaakt door Volker Wertich, de man achter het origineel uit 1991. Volgens hem wordt het spel een combinatie van klassieke features uit The Settlers, gecombineerd met nieuwe systemen. In de nieuwe titel kunnen spelers een singleplayercampagne, skirmish-modus en multiplayer in zowel pvp- als pve-modi spelen. Het spel wordt gemaakt met Ubisofts Snowdrop-engine.