Gebruikers van datingsites met nepprofielen krijgen compensatie na actie ACM

Duizenden klanten van neppe datingsites krijgen hun geld terug. De Autoriteit Consument en Markt heeft een schikking getroffen met het bedrijf achter de datingsites die klanten hebben opgelicht met nepprofielen.

Het gaat om ruim 37.000 klanten die in de afgelopen jaren geld uitgaven aan datingsites van het bedrijf The Right Link. Dat bleek tientallen websites te beheren waarop veelal mannen konden betalen om berichten naar andere profielen te sturen. Het ging daarbij om bedragen tussen de zestig cent en één euro per bericht. Vorig jaar onthulde de NOS dat het overgrote deel van die profielen nep was.

Hoewel The Right Link in de kleine lettertjes toegaf dat 'sommige' profielen niet authentiek waren, bleek dat voor klanten niet altijd duidelijk. De NOS sprak mannen die duizenden euro's aan de site uitgaven. De ACM begon daarop een onderzoek naar het bedrijf, specifiek tegen zeventien websites ervan, zoals bedmaatjes.nl, echtemeisjes.nl en flirten.nl. De Autoriteit deed onder andere invallen bij het bedrijf vanwege de misleidende profielen.

Naast de compensatie die The Right Link nu moet betalen, gaat het bedrijf gebruikers voortaan beter informeren over de authenticiteit van de profielen. Er komt niet alleen in de algemene voorwaarden te staan dat die 'deels fictief' zijn, maar voortaan ook in iedere chatbox. "Omdat de gebruikers zijn misleid, is het terecht dat zij hun geld terugkrijgen", zegt Cateautje Hijmans van den Bergh van de ACM. "De websites gaan hun gebruikers voortaan duidelijk informeren over het aanbod. Dat is belangrijk voor het vertrouwen van consumenten in de online wereld."

The Right Link heeft in totaal een bedrag van negen miljoen euro gereserveerd voor de compensatie. Klanten kunnen die via de website aanvragen. Zij kunnen die krijgen als ze tussen 1 juli 2016 en 17 april 2018 geld hebben uitgegeven bij een of meer van de zeventien websites die door The Right Link werden uitgebaat.