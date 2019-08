Kerbal Space Program 2 komt in lente 2020 uit met multiplayerondersteuning

Kerbal Space Program 2 komt in het eerste kwartaal van volgend jaar uit. Uitgever Private Division heeft de opvolger van de populaire ruimtevaartsimulator officieel aangekondigd. Die wordt gemaakt door een andere ontwikkelaar en krijgt onder andere multiplayerondersteuning.

De game werd maandagavond aangekondigd op de gamescom-beurs in Keulen. De opvolger van het populaire spel wordt niet gemaakt door Squad, maar door een nieuwe ontwikkelaar: Star Theory. Die geeft het spel onder andere een grafische lik verf. Zo worden de handleidingen om voertuigen te bouwen en vluchten te maken verbeterd, en komt er een nieuwe user interface.

In het nieuwe spel kunnen spelers nieuwe interstellaire voertuigen bouwen met nieuwe motoren. Daarmee kunnen ze voortaan ook buiten het zonnestelsel van Kerbal zelf komen. Als de kerbals de new frontier hebben opgezocht, kunnen ze daar vervolgens kolonies en basissen bouwen op nieuwe planeten en manen. Ook wordt het mogelijk om nieuwe voertuigen te bouwen vanuit een aardbaan of planetaire orbit.

Een van de opvallendste nieuwe ontwikkelingen is de toevoeging van multiplayer. Daarmee kunnen spelers met elkaar bouwen, maar de ontwikkelaar geeft verder geen details over hoe dat eruit komt te zien. Kerbal Space Program 2 komt in de lente van volgend jaar uit op Steam, de PlayStation 4 en de Xbox One.