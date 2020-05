Devs Kerbal Space Program en NASA dagen spelers uit missie naar ISS te imiteren

Spelers van Kerbal Space Program worden uitgedaagd om de aankomende SpaceX-lancering vanaf Amerikaans grondgebied richting het internationale ruimtestation ISS na te bootsen in de game. De beste pogingen deelt de studio met NASA.

"We vragen jullie om de missie te simuleren en jullie beelden met ons te delen", schrijven de ontwikkelaars op Twitter. De actie lijkt ook daadwerkelijk in samenwerking met NASA, want die heeft op de tweet gereageerd: "We zijn gek op een goede uitdaging. Laat ons zien wat jullie kunnen, Kerbonauts!" Naast de beloning 'kijken wat NASA ervan vindt', wordt er niets verder verteld over wat de winnaars te wachten staat.

De competitie is naar aanleiding van de eerste Amerikaanse lancering van een shuttle richting het ISS. Sinds 2011 zijn de Russische Sojoez-capsules de enige manier voor astronauten om het station te bereiken. Die worden gelanceerd van het Kosmodroom van Bajkonoer, op een vlakte in Kazachstan. Daarvoor hadden de Amerikanen hun eigen Space Shuttle-programma, maar dat werd na verloop van tijd simpelweg te duur. De opvolger, het Constellation-programma, werd om dezelfde redenen geannuleerd. Tweakers schreef over de kwesties een uitgebreid achtergrondverhaal.

Iemand die niet bekend is Kerbal Space Program, zou denken dat de game een serieuze, realistische simulatie is van de ruimtevaart. Niets is echter minder waar: de game is wel een simulatie van een ruimtevaartprogramma, maar trial & error is bedoeld als een groot onderdeel van het spelplezier, in tegenstelling tot het echte werk. De game is er voor Windows, macOS, Linux, Xbox One en PlayStation 4.