Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 23 mei 2017 14:06, 18 reacties • Feedback

Valve heeft de ontwikkelaars van Kerbal Space Program in dienst genomen. Het hele team van Squad, dat achter de game zit, heeft de overstap gemaakt. Wat de ontwikkelaars gaan doen bij Valve, is niet bekend.

De overstap van het Squad-team achter Kerbal Space Program is bekendgemaakt door voormalig Valve-architect Roger Lundeen bij een Game Dev Unchained-podcast. Vier tot zes maanden geleden zou Valve de ontwikkelaars in dienst genomen hebben. Valve bevestigt de toetreding van de ontwikkelaars tegenover Eurogamer en belooft later meer details bekend te maken.

Wat het Squad-team bij Valve gaat doen, is niet bekend. Kerbal Space Program is een populaire indiegame waarbij spelers de Kerbal-wezentjes moeten helpen een ruimtevaartprogramma op te zetten. Het resulterende ruimtevaartuig moet in gesimuleerde omstandigheden de ruimte bereiken. Het spel kwam uit voor Windows, macOS, Linux, de PlayStation 4, de Xbox One en de WiiU. Voor het spel verschenen veel mods.

Onlangs vertrokken verschillende personen die in het verleden bij Valve aan games werkten. Begin mei verliet de laatste tekstschrijver voor de Half-Life 2- en Portal-games het bedrijf.