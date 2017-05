Door Julian Huijbregts, dinsdag 23 mei 2017 14:15, 33 reacties • Feedback

Microsoft brengt zijn Surface Studio op 15 juni uit in Nederland. De all-in-one verschijnt samen met de nieuwe Surface Pro en de Surface Laptop op de markt. Er zijn drie uitvoeringen beschikbaar; het goedkoopste model kost 3549 euro.

De modellen die in Nederland verschijnen, zijn de uitvoeringen die door Microsoft in oktober vorig jaar werden aangekondigd. Sinds 15 december is het apparaat al in de VS en in een aantal andere landen te koop. Vanaf 15 juni komt de computer naar meer landen, waaronder Nederland. België wordt niet genoemd.

Het 28"-scherm van de all-in-one heeft een beeldverhouding van 3:2 en een resolutie van 4500x3000 pixels. De Surface Studio kan omlaag geklapt worden, zodat met de Surface Pen op het scherm gewerkt kan worden. De computer werkt samen met de Surface Dial, een accessoire dat gebruikers in staat stelt om met draaibewegingen bijvoorbeeld te scrollen.

De behuizing van de Surface Studio is gemaakt van aluminium en het scherm is ter bescherming voorzien van Gorilla Glass. De monitor is 12,5mm dik en de hardware is in de voet verwerkt. Daarin zit een Core i5 of i7 van de Skylake-generatie, gecombineerd met een GTX 980M of GTX 965M van Nvidia. Er is tot 32GB ddr4-geheugen beschikbaar en de opslag bestaat uit een hybride harde schijf met een capaciteit tot 2TB.