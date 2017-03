Door Olaf van Miltenburg, donderdag 9 maart 2017 20:31, 50 reacties • Feedback

De Surface Studio-pc van Microsoft is bij een webwinkel in de Benelux verschenen, voorzien van een prijs van 2999 euro. Volgens de winkel is de all-in-one 'binnenkort leverbaar'. Microsoft heeft nog niets bekendgemaakt over een introductie in Nederland en België.

Voorlopig lijkt het om een enkele vermelding bij de Belgische en Nederlandse Coolblue-winkel te gaan. Overige webwinkels in de Benelux maken nog geen vermelding van de Surface Studio. Wel is de Surface Book inmiddels bij meer webwinkels in het assortiment opgenomen, zoals bij Azerty. In tegenstelling tot de Studio, heeft Microsoft de komst van de Surface Book voor Nederland wel aangekondigd.

Die laptop zou 'begin 2017' verschijnen en er waren aanwijzingen dat dit januari zou worden, maar volgens geruchten is die introductie uitgesteld tot april. Microsoft kondigde de Studio-all-in-one vorig jaar oktober aan voor 2999 dollar. De pc draait op een Intel Core i7 of i5 van de Skylake-generatie, heeft een GTX 980M van Nvidia, beschikt over maximaal 32GB ddr4-geheugen en bevat een 2TB hybride harde schijf. Goedkopere varianten hebben een GTX 965M. Het scherm heeft een diagonaal van 28" met een beeldverhouding van 3:2 en een resolutie van 4500x3000 pixels.