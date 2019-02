Microsoft bracht in 2019 drie nieuwe Surface-apparaten uit in Nederland. De Surface Laptop 2 en de Surface Pro 6 hebben we al gereviewd, maar Microsoft had ook nog een iets groter systeem in petto: de Surface Studio 2. De Studio 2 is sinds 7 februari ook in Nederland en België te koop en lijkt dankzij het touchscreen een soort grote Surface Pro-tablet te zijn. Of het ook meer is dan een grote Surface Pro, lees je in deze review.

De Studio is Microsofts all-in-one, voorzien van een 28"-scherm met touchscreen en een voet waarin de hardware is verborgen. Net als bij de kleinere Surface-apparaten is de behuizing van zilvergrijs magnesium, dat een luxe uitstraling geeft en bovendien stevig aanvoelt. De basis is ongeveer 25 centimeter breed en 22,5 centimeter diep, en het geheel is iets meer dan 3 centimeter hoog. Aan de voor- en zijkanten heeft Microsoft duidelijk een 'less is more'-design toegepast. Een dunne inkeping geeft de basis nog een eigen uitstraling, maar verder lijkt het om een massief blok magnesium te gaan.

De achterkant van dat 'blok' is afgerond en daar heeft Microsoft de aansluitingen aangebracht. We zien die ontwerpkeuze bij meer all-in-ones, zoals Apples iMac, en hoewel het systeem er daardoor aan de voorkant opgeruimd uitziet, is het een ramp als je daadwerkelijk gebruik wilt maken van de usb-poorten of de kaartlezer.

Die poorten bestaan uit vier usb 3.0-aansluitingen, met daarnaast een gigabit-ethernetaansluiting. Aan de andere kant van de voedingsaansluiting zit een usb-c-connector, die geschikt is voor usb 3.0- en videodoorvoer. Met het juiste usb-c-dock kun je op die manier een 4k-scherm op 60Hz aansluiten. Verder zijn er nog een sd-kaartlezer en een mini-jackin- en uitgang aanwezig. Het was praktischer geweest als er een usb- of koptelefoonaansluiting aan de zijkant van het scherm was verwerkt, maar dat zou het strakke ontwerp van de Studio 2 onderbreken.

Je zou in eerste instantie denken dat een kaartlezer aan de voorkant van de basis een uitkomst is, maar dan heb je geen rekening gehouden met misschien wel de belangrijkste functie van de Studio 2: het platklappen van het scherm. Het scherm heeft een 'zero gravity'-scharnier, wat inhoudt dat je het zonder veel moeite schuin omlaag kunt klappen. De onderrand van het scherm heeft een plastic strip, waarmee het op tafel leunt. Net als bij een echte tekentafel staat het scherm dan onder een hoek, waardoor je erop kunt tekenen. Daarvoor levert Microsoft de Surface Pen 4 met 4096 drukniveaus mee, die op alle kleinere Surface-apparaten een optie is.

Inloggen, toetsenbord, touchpad en dial

De stylus wordt dus meegeleverd, maar dat geldt niet voor de Dial. Aan die hockeypuck hebben we in de review van de Surface Book 2 al aandacht besteed en op het grote scherm van de studio komt de Dial helemaal tot zijn recht. In ondersteunde software kun je hem gebruiken om bijvoorbeeld kleuren uit te zoeken, de grootte van je brush aan te passen of je liniaal te draaien. Schrijver dezes is geen artiest, maar het valt je niet moeilijk voor te stellen dat het schuin geplaatste, grote scherm, in combinatie met de Dial en de stylus ideaal is voor grafisch ontwerpers.

Ben je klaar met ontwerpen, dan kun je het scherm zonder veel kracht te zetten weer omhoogklappen om verder te werken met toetsenbord en muis. Van de set die wordt bijgeleverd, zijn we niet bijzonder onder de indruk. Het toetsenbord is in dezelfde stijl als de Studio van een magnesiumlegering gemaakt en heeft vlakke toetsen met rubberen domeswitches. De hoeveelheid travel is prima in vergelijking met de gemiddelde laptop, maar we hadden graag gezien dat het oppervlak was voorgevormd, zodat je vingers tijdens blind typen de toetsen makkelijk kunnen vinden. De voeding van het toetsenbord bestaat uit twee AAA-batterijen, wat waarschijnlijk niet genoeg is om het toetsenbord ook nog van achtergrondverlichting te voorzien. Dat ontbreekt dus.

De muis is volledig van plastic gemaakt en doet daardoor goedkoop aan. In vergelijking met de muis die Apple bij de iMac levert, heeft dit exemplaar een grotere bolling, waardoor je hand niet plat op de muis ligt, maar je het gevoel hebt de muis vast te hebben en meer controle hebt. Inloggen gaat, tot slot, door middel van gezichtsherkenning, zoals dat ook in andere Surface-apparaten is geïmplementeerd.