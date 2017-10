Microsoft lijkt Surface-hardware vanuit Microsoft Store te willen verkopen

De Microsoft Store bevat een verborgen sectie waar Microsoft zijn Surface-producten aanbiedt. De winkel lijkt daarmee een nieuwe hardwarecategorie te krijgen, naast onderdelen voor apps, games, muziek, films en e-books.

De aanwezigheid van het verborgen aanbod 'Shop Surface' werd ontdekt door Twitter-gebruiker WalkingCat, die vaker ontdekkingen in de code van Microsoft-diensten doet. De sectie is op te roepen door in een commandprompt op Windows 10 de code ms-windows-store://navigatetopage/?PageName=ShopSurface in te voeren.

In de shop zijn niet alleen de Surface Pro en Surface Studio te vinden, maar ook accessoires voor Surface-producten zoals de Surface Mouse en de Dial. Wie buiten het onderdeel om zoekt naar Surface, krijgt nog een verwijzing naar MicrosoftStore.com, de plek waar Microsoft tot nu toe zijn Surface-producten aan de man probeert te brengen.

Neowin legt de link van de mogelijke komst van de Surface-shop in verband met de naamwijziging die de winkel onlangs onderging, van 'Windows Store' naar 'Microsoft Store'. Het icoontje van de winkel toont sindsdien ook nadrukkelijk het Microsoft-logo.