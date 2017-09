Microsoft brengt Progressive Web Apps naar de Windows Store

De Windows Store van Microsoft krijgt volgend jaar Progressive Web Apps die kunnen draaien in de Edge-browser. Microsoft gaat actief op zoek naar Progressive Web Apps van hoge kwaliteit, om ze via de Store te kunnen distribueren.

Ontwikkelaars kunnen zelf hun Progressive Web Apps indienen bij Microsoft opdat ze opgenomen worden in de Windows Store, maar Microsoft gaat ze zelf ook indexeren op het web. Het bedrijf converteert ze daarna in het appx-formaat van apps in de Store, waarna gebruikers ze in de downloadwinkel kunnen vinden. Dat maakte Microsoft deze week bekend tijdens zijn Edge Web Summit.

Microsoft richt zich bij het indexeren op apps met een 'kwalitatief goede gebruikerservaring', maar het bedrijf maakt niet duidelijk aan welke eisen apps moeten voldoen om dit stempel te krijgen. In eerste instantie indexeert Microsoft een beperkte selectie van apps, maar het bedrijf breidt dit in de komende maanden uit.

Progressive Web Apps zijn web-apps die op verschillende platformen en schermgroottes werken en die ook offline te gebruiken zijn. Daarnaast kunnen pwa's inhaken op functionaliteit van besturingssystemen en zo bijvoorbeeld notificaties sturen. Bij Windows 10 kunnen ze bijvoorbeeld Live Tiles en het Action Center ondersteunen. Microsoft ontwikkelt zelf zijn Teams-app als pwa. Vanaf volgend jaar krijgt Edge ondersteuning voor pwa's, maar Windows Insiders kunnen ze vanaf oktober al gebruiken.