Door Sander van Voorst, vrijdag 3 februari 2017 18:34

Google heeft aangekondigd dat het in de komende weken een nieuwe functie toevoegt aan de Chrome-bta. Als een gebruiker een site toevoegt aan zijn homescreen, wordt deze nu ook getoond in de app drawer van Android.

Google schrijft dat het in 2015 al de mogelijkheid introduceerde om sites te laten vragen om een koppeling toe te voegen aan het homescreen van Android. Met de nieuwe functie wil het deze mogelijkheid uitbreiden. Als een gebruiker in de nieuwe versie van Chrome een Progressive Web App toevoegt aan zijn homescreen, dan integreert deze verder in Android dan tot nu toe het geval was.

Zo wordt de web-app bijvoorbeeld opgenomen in de app drawer en in de instellingen van Android, net als een normale app. Deze web-apps waren al in staat om notificaties te sturen, maar gebruikers kunnen nu ook door een notificatie lang ingedrukt te houden bij het Android-notificatiecentrum komen in plaats van dat van de Chrome-browser. Om een dergelijke app aan het homescreen toe te voegen, is het nog steeds nodig om de corresponderende Chrome-functie te gebruiken.