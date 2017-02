Door Emile Witteman, woensdag 1 februari 2017 13:26, 21 reacties • Feedback

Google heeft de broncode van de iOS-versie van de Chrome-browser vrijgegeven. Het bedrijf heeft dit gedaan door de samenvoeging met het Chromium-project, dat al open source was. Wegens restricties in iOS was deze versie aanvankelijk los van Chromium ontwikkeld.

De iOS-versie van Chrome is tot op heden gebaseerd op de WebKit-engine, wat een vereiste is om apps op iOS te kunnen draaien. Het Chromium-project, dat de basis is voor de Android- en desktopversies van Chrome, maakt sinds 2013 geen gebruik meer van WebKit, maar van een afsplitsing daarvan met de naam Blink.

Vanwege de verplichting om op WebKit te draaien is de iOS-versie van Chrome losstaand van Chromium ontwikkeld. Ondertussen werd wel gewerkt aan een manier om Chromium zowel WebKit als Blink te laten ondersteunen.

Google zegt dat nu de iOS-versie van Chrome ook deel uitmaakt van het opensourceproject, de ontwikkeling daarvan een stuk sneller moet gaan en er meer mensen kunnen testen op bugs en kwetsbaarheden. Doordat de broncode van de app nu vrijuit te vinden en gebruiken is, kunnen ook andere ontwikkelaars die gebruiken.